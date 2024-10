자작나무 숲 겨울동화

강원도 인제군 원대리에 가면 시베리아에서나 볼 수 있을 듯한 풍경이 펼쳐진다. 순백의 눈 위에 하얀 속살을 드러내고 있는 자작나무 숲은 금방이라도 겨울동화 속의 요정이 튀어 나올 것 만 같다.

참나무목 자작나뭇과에 속하는 자작나무는 기름기가 많아 ‘자작’거리며 타 들어간다하여 자작나무라 불린다. 20m 이상 죽죽 뻗은 미끈한 줄기와 곱고 흰 나무껍질 덕에 ‘나무의 여왕’이라는 별칭도 갖고 있다. 하얗고 윤이 나며 종이처럼 얇게 벗겨지는 이 나무 껍질은 그림을 그리고 글씨를 쓰는 데도 쓰였다. 신라의 천마도도 자작나무 껍질에 그려진 것이다.

원대리 자작나무 숲은 산림청이 1974년부터 95년까지 138㏊(41만여 평)에 자작나무 69만 그루를 조림하여 관리하고 있다. 주 군락지인 ‘속삭이는 자작나무 숲’을 찾은 연인들이 자작나무를 배경으로 추억을 만들고 있다.

사진·글=우상조 기자 woo.sangjo@joongang.co.kr

