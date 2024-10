“저는 원래 그림을 빛으로 형상화한 시이자 노래라고 생각합니다. 하나의 주제를 마음속에서 시처럼 읊으면 이내 그 소리가 빛으로 떠오르고 이를 화폭에 그립니다. 그 빛의 소리를 직접 들려주기보다 하나의 울림처럼 들려주고 싶습니다.”

1949년 제1회 대한민국미술전람회(국전)에서 최고상인 대통령상을 수상하고 이화여대와 서울대 미대 교수, 대한민국예술원 회장을 역임한 류경채(1920~1995) 화백은 한국적 추상주의의 대표적 작가로 꼽힌다. 1960년 ‘창작미술협회’ 전시에 출품된 ‘도심지대’를 계기로 구상에서 추상으로 전환했다. “추상은 마음에 비치는 심상의 에센스를 표현하는 것”이라고 작가는 말한다. 문의 02-2287-3585

글 정형모 기자 hyung@joongang.co.kr, 사진 현대화랑

