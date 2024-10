다들 소망 하나씩 이루시길

한 해의 마지막 즈음. 집으로 지인들을 초청해 조촐한 연말 파티를 했다. 숯불에 고기도 굽고 저녁 식사 후에는 촛불 몇 개 켜 놓고 한 해 푸념도 늘어놓았다. 나아가 새해 소망도 공유했다.

오늘의 상영 영화는 ‘월터의 상상은 현실이 된다’. 사전에 의견을 구해 보니 조금 지난 영화였지만 못 본 사람들도 꽤 있고 본 사람들의 추천도 지극했던 터라 주저 없이 골랐는데, 결과는 대만족이었다. 영화 속에서는 시간이 흐를수록 당연한 듯 주인공의 꿈이 실현되었다. 따지고 보면 각자 삶의 주인공인 우리들의 꿈도 이루어지지 말란 법은 없다! 신은 인간을 벌하실 때 그의 꿈을 실현시켜 준다는 말이 있다. 과연 꿈을 이룬 자에게 남은 삶의 의미가 어떻게 다가올지는 잘 모르겠지만, 새해에는 신의 벌이라도 감사히 받을 각오가 되어 있으니 지인들을 비롯한 모든 이들의 작은 소망 하나씩은 꼭 이루어지는 한 해가 되었으면 좋겠다!

근처 헤이리에 가게나 작업장을 가진 작가님들도 있고, 멀리 서울에서 활동하는 분들도 있다. 나의 새해 바람이라면, 그들의 작업실에 들러 한 장 한 장 그들의 배경을 스케치로 남기는 것이다. 부지런하게 움직여야 할 한 해가 될 듯.

이장희

