“한국 패션=저렴하다” 고정관념 깨고 싶었죠

한국 TV프로그램을 꼬박꼬박 챙겨볼 정도로 한국 문화에 관심 많은 홍콩인들이 ‘한국 패션’하면 동대문표 보세 옷만 떠올리는 현실이 안타까웠다. ‘값싸고 트렌디하다’는 이미지를 넘어서는 한국 패션의 다양한 매력을 어떻게 해서든 알리고 싶었다. 지난해 11월 24일 홍콩 최고의 번화가 코즈웨이베이의 쇼핑몰 ‘타임스 스퀘어(Times Squre)’ 4층에 문을 연 한국 디자이너 브랜드 팝업 스토어 ‘K스타일 랩(K-Style Lab)’은 이런 열망이 탄생시킨 야심찬 프로젝트다.

운영사인 ‘에이엘이제이(alej)’는 중국 본토와 홍콩에서 월마트와 애플의 부동산 개발 담당으로 경험을 쌓은 홍성준(54) 대표와 프랑스에서 패션을 공부하고 패션잡지 에디터, 샤넬 홍보담당 등으로 일했던 김은정(51) 이사 부부가 이끌고 있다. 연간 방문객수가 6500만명이 넘는 초대형 쇼핑몰 타임스 스퀘어 입점에는 부동산 전문가인 남편의 노하우가, 진태옥·빅팍(박윤수)·파츠파츠(임선옥)·에이치 에스 에이치(한상혁)·노케(정미선)·제이 어퍼스트로피(이지연·이지선)·바론오(오바론)?제이미&벨(제이미 킴)?파크11(박소윤) 등 입점 브랜드를 선택하는 데는 패션계에서 이력을 쌓은 아내의 역할이 컸다.

100제곱미터(약 30평)가 조금 넘는 매장은 마치 패션 작품 전시장같은 분위기다. 검은 철제 패널 사이사이 옷과 액세서리가 정갈하게 놓여 있고, 옆에는 각 디자이너의 이력과 작품세계를 소개하는 문구를 적었다. “상품뿐 아니라 옷을 만든 디자이너의 정신과 브랜드에 얽힌 스토리를 함께 팔겠다”는 시도다. 이제 문을 연지 한 달 반, “한국 패션에 대한 현지인들의 관심에 매일 매일 놀라고 있다”는 김 이사를 e메일과 전화로 인터뷰했다.

홍콩이나 중화권에서 한국 패션의 위상은 어느 정도인가.

“이곳 친구들에게 ‘한국 패션’ 하면, 코즈웨이베이나 침사추이 등의 옷 가게 주인들이 동대문 상가에서 ‘떼어 와’ 판매하는 옷을 떠올린다. 한국 패션 디자이너들의 옷이 일부 셀렉트숍에 드문드문 입점해 있지만, 대중적으로는 거의 알려지지 않았다. 동대문 제품이 한국 옷에 대해 ‘트렌디’ ‘쿨’ 하다는 인상을 심어준 점은 평가할만 하다. 하지만 홍콩 사람들은 패션에 관심이 많고, 수많은 명품 브랜드를 이미 경험해 봤다. 익숙한 브랜드가 아닌 ‘다른 패션’을 갈망하는 이들에게 한국 디자이너들의 옷이 매력적으로 다가설 거라 판단했다.”

예상이 맞아 떨어졌나?

“늘 비슷한 쇼핑이 재미가 없어 ‘K-Style Lab’에 들어와 봤다는 손님들의 이야기를 듣고 우리 예측이 적중했다는 걸 알았다. 이들에게 필요한 건 만든 사람의 아이덴티티가 숨 쉬는 감성 어린 패션이다. 옷을 만든 디자이너들의 이야기를 충실하게 전하려 하는 것은 이 때문이다.”

매출은 어떤가?

“홍콩도 불경기로 인해 올해는 타임스 스퀘어 입점 브랜드 상당수가 11월 말부터 세일에 들어갔다. 11월 말에 시작한 ‘K-Style Lab’의 매출도 영향을 받을 수밖에 없었다. 그럼에도 평균 객단가(손님 1인당 구매액)가 50만원 정도로 높고, 금융권이나 패션업계 종사자 등 고소득 전문직종의 손님이 많이 찾는데서 희망을 본다. 입점객 대비 구매율도 12% 정도로, 홍콩 전체 평균 9.3%보다 높아 가능성은 충분하다.”

매장에 입점한 9개 브랜드는 진태옥·박윤수 등 한국을 대표하는 디자이너들 외에도 네오프렌이란 단일 소재로 옷을 만드는 임선옥, 위트 있는 디테일과 비비드한 색상이 강점인 한상혁, 날렵한 커팅으로 스타일리시함을 살린 이지연·이지선 디자이너 등의 개성있는 제품들로 구성됐다. 김 이사는 “타임스 스퀘어를 찾는 고객의 절반은 홍콩 현지인, 절반은 중국 본토인들인데 홍콩 사람은 심플한 것을 좋아하고, 중국인은 대범한 것을 선호하는 경향이 뚜렷하다”고 했다.

“‘진태옥’에 관심을 보이는 사람들은 자신이 추구하는 바를 명확히 아는 까다로운 고객층이라는 느낌이 들고, 스타일리함을 확실히 보여주고 싶어하는 젊은 층은 개성이 강한 ‘노케’나 컬러매치가 강렬한 ‘에이치 에스 에이치’의 니트 등을 골라요. 이들 대부분이 명품을 적지 않게 대해본 고객들이라, 재질이나 디테일, 재봉 상태를 유심히 살피죠.”

입점 브랜드 선정에 특별한 기준이 있었나.

“개인적인 인연이나 선호도 작용했지만, 가장 먼저 고려한 것은 다양성이었다. ‘다양한 세대와 스타일이 공존하는 한국 패션의 실험실’, 이것이 K-Style Lab의 컨셉트다. 진태옥·박윤수·임선옥 등 베테랑을 먼저 고른 후, 실험성이 돋보이는 젊은 디자이너들을 수소문해 섭외했다.”

한국 소비자와 다른 홍콩인들만의 취향이 있다면.

“한국에서 대세인 오버사이즈 룩이 홍콩인들에겐 부담스러운 것 같다. 일반적으로 홍콩인은 한국인에 비해 골격이 작은데, 그래선지 넉넉하고 치렁치렁한 옷을 불편해해 S사이즈가 가장 많이 팔린다. 홍콩 고객들에게 어필하기 위해선 사이즈가 큰 변수임을 나날이 느끼고 있다.”

한국 패션을 알리는 데 정부의 지원이 필요하다고 보나.

“지원을 기대하고 사업을 시작한 건 아니지만, 개인이 추진하기엔 무척 힘든 일이라는 걸 절감하고 있다. 한국 옷은 일단 품질이 믿을 만 하고, 디자인도 감각적이라 세계 시장에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있다. 이를 알리기 위한 여러 시도를 정부가 제대로 파악해, 가능한 범위 내에서 지원하는 시스템이 마련되면 좋지 않을까 생각한다.”

타임스 스퀘어의 K-Style Lab은 3월 초까지만 문을 연다. 이후 홍콩의 다른 장소에 매장을 오픈해 새로운 고객들을 만날 예정이다. 오프라인 매장과 함께 문을 연 온라인 사이트(K-stylelab.com)도 한국의 패션과 뷰티, 라이프스타일, 리빙&아트 분야 소식을 전하고 제품 구입까지 가능한 쇼핑몰로 키워갈 계획이다.

김 이사는 “힘든 순간도 많지만 ‘한국에 이런 디자이너들이 있었나’ ‘옷들이 정말 특색 있다’며 한국 패션의 진가를 알아보는 고객들을 만나면 힘이 난다”며 “궁극적으로는 한국의 문화를 느낄 수 있는 멀티 셀렉트 숍을 홍콩과 중국 본토을 비롯해 여러 나라로 확장하는 것이 꿈”이라고 말했다. ●

글 이영희 기자 misquick@joongang.co.kr, 사진 에이엘이제이(alej)

