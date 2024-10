작은 음반가게가 다시 생겼으면

눈이 내리던 오래전 겨울밤 이야기다. 이미 길의 절반은 얼음판이었고 그 위로 또 흰 눈이 쌓였다. 애인의 팔에 기댄 연인들도 휘청거렸고 사무실을 막 나선 직장인들도 위태로워 보였다. 빙판길에서 보기 좋게 미끄러지면 아픈 건 엉덩이지만 더 쓰린 건 얼굴이다. 온몸에 힘을 주고 조심조심 걸었다. 오리처럼 뒤뚱거리기는 했지만 다행히 버스정류장에 도착했다. 화장실 갈 때와 나올 때가 다르듯 좀 전까지 벌벌 기던 모습은 남의 일이었다. 이 정도 눈 따위는 별일 아니라는 듯 태연하게 옷에 묻은 눈을 툭툭 털었다. 눈은 그칠 기미가 보이지 않았다. 그때였다. 노래가 들렸다. 버스정류장 뒤에 있는 음반가게 스피커에서 나오는 노래였다.

“남들도 모르게 서성이다 울었지. 지나온 일들이 가슴에 사무쳐….” 내리는 눈도, 휘청거리는 사람들도, 오지 않는 버스도 모두 액자 안에 멈췄다. 조금 전까지는 약간은 어수선한 버스정류장이었다. 그런데 한 소절 한 소절 이문세의 ‘옛사랑’이 흘러나오면서 점점 조용해졌다. 나중에는 내리는 눈 소리와 이문세의 노래밖에 들리지 않았다. 나는 지금도 정류장에 있던 이들 모두가 눈 속에 갇혀 그들 각자의 방식으로 노래를 듣고 있었다고 믿는다. 핸드폰만 쳐다보고 있던 시절이 아니어서 가능했던 일인지도 모른다. 노래를 끝까지 듣고 싶어서 막 도착한 버스를 그냥 보냈다. 다음 버스가 오기까지 꽤 오랜 시간 추위에 떨어야 했지만, 흔한 말로 기억에 새긴 ‘인생샷’ 하나 건졌으니 추위쯤은 잊어도 될 법하다. 그때 느낌이 지금도 또렷하다. 그 노래가 담긴 이문세의 7집을 건네며 “나도 언젠가 옛사랑이 되는 거 아닌가?”라며 웃던 첫사랑과 시간이 흘러도 눈 내리는 이 밤의 기억을 결코 쉽게 잊지는 못하리라는 것. 결론적으로 둘 다 자기예언처럼 이루어졌다.

풍경과 어우러진 음악은 오래 기억에 남는다. 이것을 ‘음악회상’이라고도 한다. 음악이라는 청각적 요소가 주변의 풍경 같은 시각적 요소, 음악이 불러일으키는 정서적 요소들과 결합되는 것이다. 음악을 중심으로 복합적인 이미지가 만들어지면 기억은 오래 잊혀지지 않는다. 설령 잊고 지냈다 하더라도 노래가 들려오면 파블로프의 강아지처럼 기억이 고스란히 소환된다. 나에게 이문세의 ‘옛사랑’이 눈 내리는 버스정류장과 몇몇 추억들을 불러일으킨 것처럼 말이다.

첫사랑이 25년 전에 선물로 준 이문세 LP를 깨끗이 닦아 턴테이블에 올렸다. 이문세와 작곡가 이영훈 콤비가 만든 최고의 노래 중 하나인 ‘옛사랑’은 B면에 첫 번째로 실려있다. 짧은 기타 스트로크와 함께 시작되는 베이스 라인만 들어도 가슴이 철렁 내려앉는다. 이 곡이 수 십년 지난 지금까지도 여전히 겨울만 되면 라디오에서 흘러나오고 팬들의 사랑을 받는 이유는 무엇일까. 음악적으로는 담담한 가사와 편곡, 그리고 이에 어울리는 이문세의 소박한 보컬 때문이라고 생각한다.

이문세를 스타로 만들어 준 음반은 지금도 노래방 애창곡에 들어가는 80년대 중후반에 나온 발라드들이었다. ‘광화문 연가’ ‘시를 위한 시’ ‘이별 이야기’ ‘가로수 그늘아래 서면’ 등 말이다. 하지만 7집 ‘옛사랑’에서 그는 내면을 고백하듯이 나지막히 노래한다. 포기의 미학을 깨우쳐버린 담담한 마음으로 “사랑이란 게 지겨울 때가 있지” 라고 노래하니, 사랑하고 헤어지고 또 다시 사랑하는 모든 세대들에게 설득력을 얻을 수밖에 없다. 편곡도 좋다. 단출한 어쿠스틱 기타 아르페지오와 현악도 먼 배경이 되고, 1절과 2절 사이의 트럼펫 간주 역시 “하얀 눈 하늘 높이 자꾸 올라가네”와 댓구를 이룬다.

요즘 세대는 동네 음반가게에서 틀어주는 ‘옛사랑’ 같은 노래를 길에 서서 들을 기회는 없을 것이다. 거리에는 지금도 많은 음악들이 각축을 벌이기는 하지만 대개는 매장으로 시선을 끌기 위한 도구일 뿐 음악적 경험을 제공하는 것은 아니다. 학교 앞이나 버스정류장 근처 작은 음반가게에서 흘러나오던 음악들은 분명 독특한 음악적 경험을 제공했다. 거리의 음악홀이었던 셈이다. 익숙한 멜로디에 잠시 발걸음을 멈추기도 하고, 옛 추억을 떠올리기도 하고, 단지 처음 듣는 음악이 좋아서 즉흥적으로 음반을 사러 들어가기도 했다.

동네 작은 음반가게에 이끌려 가던 길을 멈추던 날이 다시 올 수 있을까. 버스정류장 옆 음반가게 사장은 자신이 틀었던 노래를 내가 이렇게 오래 기억하게 되리라는 것을 상상했을까. 몇 년 전부터 동네서점이 부활한다는 반가운 소식이 들렸다. 작은 음반가게도 다시 등장할 수 있을까. 새해를 맞아 이런저런 부푼 상상을 해본다. ●

글 엄상준 TV PD 90emperor@naver.com

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS