나쁜 뉴스일수록 신속히 정확하게

자연은 의도가 없고 무작위적(random)이다. 폭염·한파·홍수·지진·화산폭발같이 예상치 못한 자연 재해는 인류의 생존을 끊임없이 위협해 왔다. 갑작스런 재앙에 대한 원시적 두려움은 불확실에 대한 회피 본능으로 각인됐다. 이 때문에 우리의 뇌는 나쁜 예측보다 불확실한 예측에 더욱 취약한 경향을 보인다.

영국 유니버시티칼리지런던 연구팀은 45명의 실험 참가자들을 모아, 컴퓨터 화면 속에 있는 두 개의 바위 중 어느 쪽에 뱀이 숨어있는지 예측하는 게임을 진행토록 했다. 연구팀은 인위적으로 예측 확률을 변화시킨 후 실험 참가자들의 스트레스 반응을 관찰했다. 그 결과, 사람들은 예측 확률이 0%와 100%에 가까운 경우보다 예측 확률이 50%였을 때, 더 큰 스트레스 반응을 보였다. 다음을 보자.

A. 보유 주식이 하락할 확률 100%B. 보유 주식이 하락할 확률 50%

A는 B보다 확실히 나쁜 예측이다. 하지만 A는 손실을 피하거나 최소화하기 위한 판단과 행동이 가능하다. 또한 비록 손해를 보더라도 확실한 이유가 있기 때문에 자신의 판단과 결정을 손쉽게 정당화할 수 있다. 하지만 B인 경우, 주식을 계속 보유하자니 불안하고 매도하자니 후회가 걱정된다. 불안과 후회 사이에서 주저함과 망설임을 반복하다 스트레스가 가중되는 것이다. 더불어 어떤 판단을 한 후에도 이를 합리화할 근거가 불분명하기 때문에 지속적인 불안과 스트레스에 시달리기 쉽다.

대체로 나쁜 뉴스일수록 리더는 구성원들에게 숨기거나 굳이 알리려 하지 않는다. 나쁜 뉴스가 조직 사기에 부정적 영향을 줄 수 있고, 이는 업무 성과에 부정적 영향을 미칠 수 있기에 가급적 조용히 문제를 해결하려는 마음이 앞서기 마련이다. 그러나 이와 관련된 연구결과는 정반대였다.

1991년 미국 사우스캐롤라이나대학의 데이비드 슈바이거(David Schweiger) 교수는 두 기업이 실제로 진행한 합병 현장을 조사했다. 한 기업은 합병이 진행된 3개월간 모든 정보를 직원 면담, 뉴스레터 등을 통해 직원들에게 지속적으로 공유한 반면, 또 다른 기업은 합병과 관련한 정보를 직원들과 전혀 공유하지 않았다.

그 결과, 합병 과정에서 경영진으로부터 충분한 설명을 들은 기업 직원들은 심리적으로 안정되었으며, 직무 몰입도와 업무 성과가 높았다. 그러나 합병 과정에서 경영진으로부터 아무 설명을 듣지 못한 기업 직원들은 합병이 진행되는 동안 집단적으로 동요했으며 직무 몰입도와 업무 성과는 낮았다.

불확실성이 생성한 모호함 앞에서 우리의 뇌는 의지를 쉽게 상실한다. 미국 올버니대학의 마크 무레이븐(Mark Muraven) 교수의 연구에서도, 사전에 어떤 설명 없이 무조건 연구자의 지시에 따르라는 명령을 받은 실험 참가자일수록 과제를 지속할 의지를 상실했으며 과제 성과 역시 매우 저조했다.

결국 구성원들의 불안과 동요는 나쁜 뉴스 자체보다 불확실한 상황이 좌우한다. 또한 불확실 속에 방치된 구성원은 불안과 스트레스에 시달리느라 좀처럼 몰입하기 어렵고 업무 성과에도 악영향을 미친다. 인원 감축이나 구조조정같이 나쁜 뉴스일수록, 리더는 오히려 내부 구성원들에게 정확한 정보를 신속하게 공유함으로써 조직 전체가 ‘불안의 늪’에 빠지지 않도록 해야 한다. 날씨가 늘 화창할 순 없다. 비가 온다면 빨리 알려라. 그리고 함께 우산을 준비하라.

