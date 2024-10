건강한 안주니까, 한잔 더?

주변에 대식가·애주가들이 워낙 많다 보니 새해 덕담은 항상 ‘건강’으로 시작된다. 스스로도 ‘오늘부터는 조금만 먹고 운동을 시작해야지’ 다짐해보지만, 이게 말처럼 쉽지 않다. 특히 눈앞에 가득 차려진 음식의 유혹을 떨쳐버리지 못하는 ‘식탐 대마왕’들에겐 그야말로 작심삼일.

그런데 이 또한 허허 웃어넘길 수가 없다. 나쁜 식습관 때문에 고도비만, 지방간 등의 병을 얻은 지인들을 보면 가슴 한쪽이 덜컹 내려앉기 때문이다.

술과 음식에 관한 한 자주 먹고, 또 많이 먹기로 소문난 친구가 지난해 정기검진 결과 지방간 수치가 위험등급에 들었다며 우울해 했다. “의사가 술을 줄이고 빨리 운동을 시작하라고 했다”며 “이제 나한테 술 먹자고 하면 넌 나쁜 친구야”라고 한다. 그래, 그게 어디 너만의 문제겠니. 친구의 엄살 같은 결심을 듣고 결심했다. 올해는 이왕 먹을 거 건강한 맛집을 찾아보자고.

새해 첫 번째로 소개하는 ‘황금콩밭’이 바로 그런 곳이다. 서울 마포구 아현동 골목에 있는 이곳을 처음 알게 된 건 2014년 어느 늦가을. 지인이 “절대 다른 사람들한테는 알려주지 말라”는 신신당부와 함께 데려갔다. 지하철 5호선 애오개역 2번 출구를 나와 조금 걸으면 골목에 자리 잡은 수수한 간판을 찾을 수 있다. 외관은 평범한 식당처럼 보이지만 내부로 들어서면 뭔가 심상치 않다. 양쪽 벽면에는 고가구들이 놓여있고 오래된 그림·책·병풍이 도처에 있다. 옛날식 가옥 구조의 마당으로 나가면 커다란 가마솥에선 김이 모락모락 피어오르고 콩 삶는 구수한 냄새가 퍼진다. 고즈넉하고 정겨운 분위기다.

이곳에선 매일 두부를 만든다. 2013년 오픈 한 이래로 단 하루도 빼놓지 않고 두부를 만들었다는 게 윤태현 대표의 자부심이다. 새벽 6시부터 정성을 다해야 겨우 11시 반 첫 손님에게 따끈한 두부를 내놓을 수 있다고 한다.

윤 대표는 대한민국의 식재료를 훤히 꿰고 있다. 1998년부터 약 20년간 농진청 일을 하며 전국의 농가·농작물·후계농·귀농귀촌 성공사례 등을 모아 책으로까지 펴낸 덕에 식재료를 깊이 있게 들여다보게 됐다. 신뢰할 수 있는 정보와 노하우가 쌓이자 좋은 재료로 좋은 음식을 만들고 싶은 욕심이 생겼다고 한다.

아이템을 고민하다 떠오른 게 ‘두부’였다. 시골 출신으로 어려서부터 두부를 즐겼던 그는 전국의 두부 맛집을 순례하고, 일본·중국까지 건너가 우리 두부와의 차별점을 고민한 후 ‘황금콩밭’을 열었다. 10월 말 콩이 익어갈 무렵이면 온통 황금빛으로 물드는 콩밭 풍경을 옮긴 것이다.

두부를 만드는 콩은 영주·봉화·영월·단양 쪽에서 공수하는데, 좋은 콩을 쓴다고 다 맛있는 두부가 되는 건 아니다. 계절에 따라, 콩의 상태에 따라 간수의 비율도 섬세하게 맞춰야 한다. “미묘한 차이에 의해서도 두부의 강도는 달라지고 맛도 달라집니다. 그 차이를 잘 알아채서 그때그때 조정하는 게 실력이지요.”

황금콩밭의 두부 요리는 생각보다 다양하다. 생두부·조림·두루치기·탕·전골·젓국·짜글이 등. 이중 무조건 맛봐야 하는 메뉴는 생두부다. 윤 대표가 개인적으로 가장 좋아하는 메뉴이기도 하다. 생두부를 가장 맛있게 먹는 방법은 간장이나 김치를 곁들이지 않고 두부만 먹는 것이다. 콩 맛에 집중해서 제대로 맛을 즐길 수 있기 때문이다.

두부젓국이나 짜글이도 추천 메뉴다. 두부젓국은 두부를 시원하고 개운하게 즐길 수 있어서 해장용으로 최고다. 새우젓으로만 간을 맞춘 채소 육수는 연포탕 느낌이 난다. 두부를 고추장 소스와 함께 뚝배기에서 지져낸다고 해서 이름 붙은 짜글이는 막걸리를 곁들이면 최고다. 두부에 쇠고기·돼지고기를 곁들인 메뉴들 역시 술안주 감이다. 쇠고기는 어느 집에서 어떤 환경에서 키운 소인지까지 꼼꼼하게 파악한 후 공수해온다. 돼지고기는 제주도 무항생제 고기를 쓴다. 성장 촉진용으로 항생제를 쓴 고기와 쓰지 않은 고기는 맛도 씹히는 식감도 다르다. 쇠고기 요리는 한우바싹불고기와 뚝불고기, 돼지고기 요리는 보쌈과 삼합이 있다.

청국장도 개의치 않는다면 꼭 맛보시길. 담백하고 깔끔하게 끓여낸 단품 청국장, 신 김치와 돼지고기 등이 들어간 2인분용 오모가리(큰 뚝배기) 청국장 두 종류가 있다. 이색적인 메뉴로는 코스요리가 있다. 그날그날 날씨와 재료에 따라 주인장 마음대로 구색을 맞추는 메뉴다. 겨울에는 생두부·바지락 두부탕·조림·전 등을 내고, 쇠고기가 좋은 날에는 육사시미를 내기도 한다. “막걸리 안주하기 좋은 코스 주세요”라고 주문하면 두부와 삼합, 삶은 돼지고기에 막소금을 내오기도 한다.

절주나 금주를 작심하지 않았다면 윤 대표가 예천 쌀과 누룩, 물만 이용해 직접 빚은 술 ‘탁주(원주 16도)’ 꼭 맛보시길. 맛이 달지 않고 산미도 강해 주당들이 극찬하는 술이다. 걸쭉하게 한 모금 마시면 입안에서 은은한 청포도향, 과일향이 난다. 바로 요때, 내 안의 ‘주탐 대마왕’이 속삭이곤 한다. 몸에 좋은 콩 단백질을 안주로 먹고 있으니 술을 조금 더 마셔도 되겠지? ●

이지민

