그래도 인간은 무죄다

인간에 대한 신뢰가 바닥을 치는 요즘이다. 영화에서나 볼 법한 부조리한 일들이 버젓이 실제 상황으로 드러나지만, ‘나쁜 인간들’이 뻔뻔한 거짓말로 요리조리 징벌을 피해 결국은 별일 없이 잘 먹고 잘 살게 된다는 것이 영화와 다른 현실 버전의 결말이다. 모두가 절망하는 국가적 위기를 자기에게만 유리한 찬스로 만들려는 기회주의자들도 여기저기 출몰해 울화통이 터지게 한다. 이쯤 되면 과연 인간에게 희망은 없는 건가 하는 회의가 든다.

이 와중에 ‘인간이란 어떤 존재인지’ 대놓고 갑론을박하며 스스로를 돌아보게 하는 무대가 등장했다. 세계적인 소설가 베르나르 베르베르의 유일한 희곡을 원작으로 한 독특한 2인극 ‘인간(Nos Amis les Humains)’이다. 2003년 발간된 희곡집은 25만 부 이상 판매되며 베스트셀러에 올랐고, 2004년 파리에서 초연된 연극도 스위스·체코·러시아 등 유럽 전역에서 사랑받았다. 2010년 국내 초연 이후 6년 만에 앙코르된 이번 무대는 ‘블랙버드’ ‘거미 여인의 키스’ 등에서 섬세한 표현력을 보여준 문삼화 연출이 새롭게 각색했고, 고명환·박광현·스테파니 등 유명 연예인들이 화려하게 포진한 캐스팅도 화제다.

기본 설정은 ‘핵전쟁 후 멸망 직전에 놓인 인류’다. 사실 요즘 공연계에선 핵 위험에 대한 경고가 일종의 트렌드다. 동일본 대지진 이후 방사능 위험에 대한 관심이 커졌고, 북한의 잦은 핵실험, 고고도 미사일 배치를 둘러싼 논쟁 등으로 사회적인 위기의식이 높아지고 있기 때문이다. 동일본 대지진을 배경으로 피폭에 대처하는 개인과 정부의 민낯을 그렸던 연극 ‘배수의 고도’(2014)를 시작으로, 최근 공연된 연극 ‘칼 세이건을 위하여’는 방사능 오염된 부자마을의 부조리한 풍경을 그렸고, 뮤지컬 ‘로미오와 줄리엣’도 핵전쟁으로 인한 ‘포스트 아포칼립스’로 배경을 옮겼다.

이 무대는 그런 리얼한 절망과 공포와는 무관하다. 그럼에도 질문은 심각하다. 핵전쟁을 초래한 독재자를 배출한 것도 인류고, 그에 맞서 정의를 부르짖었던 수많은 민중도 인류라면, 과연 인간은 유죄인가 무죄인가-. ‘인간에 대한 성찰’이라니 관념적이고 골치 아픈 무대일 것 같지만, 어렵기는커녕 상업극보다 유쾌하고 재미있으며 심지어는 웃기다. 베르베르 특유의 기발한 상상력 때문일까. 통상 치밀한 심리극이나 단순한 로맨틱 코미디가 많은 2인극이 뻔한 틀을 벗어났다. 심각한 주제를 코믹하게 풀면서도 울림도 강하고 완성도도 높게 뽑아낸 ‘2인극의 재발견’이라 할 만하다.

생면부지의 두 남녀가 투명한 유리 상자 안에서 깨어난다. 천국일까? 리얼리티쇼일까? 문제적 상황 파악이 전혀 안 되는 두 사람은 서로 티격태격하면서 퍼즐을 맞춰 간다. 해답은 핵전쟁으로 지구가 사라졌고 마지막 순간 외계 생물체에 의해 다른 은하계로 옮겨진 두 사람이 햄스터처럼 사육되고 있는 상황인 것. ‘제2의 아담과 이브’가 된 두 남녀는 본의 아니게 인간세계를 존속시킬지 종식시킬지를 결정할 입장에 놓인다.

이성적이고 현실적인 동물실험 과학자 라울과 감성적이고 낭만적인 호랑이 조련사 사만타. 전혀 상반된 기질의 두 사람은 이 인류사에 중차대한 결정을 두고 첨예한 의견대립 끝에 판사와 변호사, 검사, 증인, 피고인으로 2인 5역을 오가며 모의재판을 벌이는데, 법정드라마를 방불케 하는 논리전개가 압권이다.

사소한 분쟁 해결을 못해 핵전쟁이라는 고의적인 살인을 자행했다고 인간을 몰아세우는 검사에게 변호사는 두 나라만 갖고 전체를 판단할 수 있냐고 맞선다. 인간은 정복과 침략·약탈이 특징이라는 주장에는 “그런 악의 무리들을 정의로 포용했던 간디, 나이팅게일도 인간”이라고 받아친다. 그렇지만 경쟁과 대립, 호전 충동에 권력지향을 본능으로 가진 인간은 근본적으로 유죄 아닌가? 남 생각을 하는 본능도 가진 인간은 사랑과 웃음, 예술, 과학까지 가졌기에 온 우주를 통틀어 가장 우월한 종족이다. 하지만 바로 그 과학의 힘으로 원자폭탄을 만들었기에 지구가 멸망한 것 아닌가? 그렇게 스스로 질문을 던지고 뉘우칠 줄도 아는 존재가 바로 인간이다. 그러므로 인간은 무죄다.

이런 판결을 내린 ‘아담과 이브’로 인해 결국 인류는 다시 새출발하는 해피엔딩을 맞고, 이 ‘유리 상자’ 속 해프닝과 함께 맞은편 객석의 ‘인간’들까지 거울처럼 들여다보던 관객의 마음도 조금은 훈훈해진다. 핵 위험까지는 아니라도 주변의 사소한 문제들 때문에 인간에 대한 불신이 커져만 가는 세상을 사는 우리에게, 상상 가능한 인류 최악의 순간에도 희망은 있다는 믿음을 주기 때문이다. 인류의 절망이 희망으로 바뀌는데 단 두 사람이 필요한 것처럼, 감동을 주는 무대도 2인극이면 충분하다. ●

글 유주현 객원기자 yjjoo@joongang.co.kr, 사진 그룹에이트

