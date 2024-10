학창시절 크리스마스 또는 새해에 일기를 쓰거나 작문 숙제가 있을 때면 나는 반드시 ‘설화편편(雪花片片)’이란 단어를 사용했다. 축하 카드가 눈발이 휘날리는 것처럼 많음을 형용하기 위함이었다. 사실 이는 허풍이요, 과장이다. 어린 아이가 친구가 많으면 얼마나 많겠는가. 기껏해야 같은 반 친구들과 카드를 주고받는 게 전부였을 테니 아마 우표값도 들지 않았을 것이다.

나는 종종 그 시절을 추억하곤 한다. 너나 할 것 없이 넉넉치 못한 형편이었지만 물질에 대한 욕구는 그리 크지 않았다. 어린 아이들에게 있어서 반짝이는 금박 장식이 붙어있는 연하장은 일종의 사치품이라 할 수 있었다. 매번 카드를 열어볼 때마다 혹여 금가루가 땅에 떨어지기라도 할까봐 얼마나 조심스러워했는지 모른다. 특히 외국에서 보낸 카드라도 받게 되면 거기에 붙은 우표는 그야말로 가치를 매길 수 없는 보물이었다. 학교까지 가져가 친구들에게 자랑할 정도로 그 시절 우리들은 무엇 하나 귀중히 여기지 않는 것이 없었다. 사소한 것일지언정 그 추억마저 함께 나누고 싶은 마음이 더 컸으니 말이다.

지난해 섣달 그믐날 밤인 제석야(除夕夜)를 맞는 기분이 묘했다. 한 해를 보내는 방식은 모두 다를지언정 새로운 한 해를 오기를 기다리는 마음은 모두 같을 것이다. 아마도 밤새워 신나게 놀면서 2016년의 마지막 날을 보내는 사람들도 많겠지만 나는 집에 머물며 고요하고 평화롭게 보내는 길을 택했다. 책상에 앉아 친구들이 보낸 연하장을 보는데 3장 뿐이었다. 조금은 적막하고 쓸쓸했냐고? 아니 그렇지 않다. 카드는 줄어들었지만 휴대폰은 쉴새없이 울려댔기 때문이다.

최근 들어선 거의 모든 사람들이 카드를 쓰는 대신 문자나 메시지를 보내는 것 같다. 금박 연하장에 설레던 시대는 진작에 지나가 이제는 여러 장의 사진을 이어붙인 ‘움짤’을 주고 받는다. 게다가 모든 사람들이 각개 전투를 벌이다 보니 남들이 사용하지 않은 이미지를 찾기 위한 경쟁도 나름 치열하다. 세계 각지에서 쏟아지는 각양각색의 메시지에 웃음꽃을 터트리며 이를 내려받아 다시 보내기에 열중하다 보니 새벽녘이 돼서야 숨을 돌릴 수 있었다.

시대가 변해 더 이상 ‘설화편편’이란 단어로 쏟아지는 연하장을 표현할 순 없게 됐다(3장 밖에 없으므로!). 나 역시 어릴적 추억에 빠져 완고한 고집만 피울 수도 없는 노릇이다. 문자가 됐든 카드가 됐든 이는 모두 친구들의 축복과 관심이 담긴 진귀한 것일 테니 말이다. 특히 2016년엔 큰 수술을 마친 직후라 많은 분들이 조속한 건강 회복과 건강한 한 해를 맞기를 빌어주었다.

지난해 이 칼럼에 쓴 새해 소망을 찾아보니 작가와 서화가가 되길 희망한다고 적혀있었다(2016년 1월 10일자). 한 해가 어쩜 이렇게 빨리 간단 말인가. 그것도 1년의 절반을 병원에서 보내다니! 그나마 다행인 것은 질병이 글쓰기에 장애가 되진 않았다는 사실이다.

지난 몇 주 동안 나는 2년 동안 쓴 글을 모아 정리했다. 중앙SUNDAY에 실린 글도 10편이나 포함됐다. 시간을 아끼기 위해 나는 수술 후 병상에 누워있는 기간을 활용해 모은 글들을 다시 읽고 탈고했다. 여기에 내가 그린 수십 편의 서화와 관련 사진이 더해져 출판 준비를 마쳤다. 그중 가장 아끼는 사진은 어릴 적 엄마와 함께 찍은 사진이다. 엄마는 한 살이 채 되지 않은 나와 오빠를 꼭 껴안고 있다. 엄마 품 속에 있는 아이는 영원히 행복할 것이다.

이번에 나올 책 제목은『인연·음연(因緣·音緣)』으로 정했다. 가족을 비롯해 친구, 팬들까지 모두 음악을 통해 나와 크고 작은 인연을 맺게 된 사람들이고, 그들과 함께 이야기를 나눌 수 있길 바라는 마음에서다. 고마운 사람들이 너무 많지만 이들을 대표해 말레이시아 중화총상회의 다량예(戴良業) 총회장과 칭화(淸華)대 류스(劉石) 교수, 그리고 중앙SUNDAY 이정민 편집국장에게 추천사를 부탁했다. 항상 응원해준 이 국장께 이 자리를 빌어 다시 한 번 감사를 표한다.

모든 작업이 순조롭게 진행되면 이달 내 말레이시아에서 책이 출간될 예정이다. 수익금은 전액 자선단체에 기부할 예정이다. 이제 곧 ‘작가’의 꿈이 실현될 순간을 앞두고 감사한 마음 뿐이다. 사실 아프고 나서 많은 것을 잃을 것이라 생각했다. 도리어 얻는 게 더 많을 줄은 미처 몰랐다. 그래서 작심삼일에 무너지는 이들에게 말하고 싶다. 걱정 근심을 모두 내려놓고, 일단 목표를 정한 뒤 최선을 다하면 언젠가 그 꿈은 이루어진다고 말이다.

천추샤(陳秋霞·진추하)라이언팍슨 파운데이션 주석onesummernight76@gmail.com

