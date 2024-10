김준수 vs 한지상, 불꽃 대결

2월 군입대를 앞둔 뮤지컬 스타 김준수(30)의 입대 전 마지막 무대 ‘데스노트’의 막이 올랐다. 일본 누계 3000만부를 기록한 동명 만화를 원작으로 2015년 라이선스 초연돼 전회차 매진을 기록한 작품이다. 데스노트에 이름이 적히면 40초 내로 죽게 된다는 황당한 설정으로 시작하는 판타지에 법과 정의에 관한 묵직한 질문을 엮어 큰 반향을 일으킨 원작을 일본 최고의 연출가 쿠리야마 타미야와 프랭크 와일드혼 작곡의 파워풀한 음악으로 무대화했다. 올해는 업그레이드된 스케일로 스펙터클을 더하고, 초유의 국정농단사태를 풍자한 애드립 등 유머 코드도 보강됐다.

명불허전 가창력의 소유자 김준수는 만화를 찢고 나온 듯 천재탐정 L과의 싱크로율을 한층 더 끌어올렸고, ‘프랑켄슈타인’ 이후 1년여 만에 무대로 돌아온 한지상이 평범한 고교생에서 정의를 빙자해 악마로 변해가는 야가미 라이토로 새롭게 분해 김준수와 불꽃튀는 연기·노래 대결을 펼친다.

글 유주현 객원기자, 사진 씨제스컬쳐

