2017.01.08 문화 가이드

[책]

냇물아 흘러흘러 어디로 가니

저자: 신영복출판사: 돌베개가격: 1만5000원신영복 선생의 1주기(1월 15일)를 맞아 발표하지 않은 글 7편과 강연록 중 생전에 책으로 묶이지 않은 내용을 모았다. 1968년 구속되기 전에 쓴 ‘귀뚜라미’에서 선생은 “하나의 생명이 두 개의 생명을 위하여 존재할 수 있는 능력이 곧 사랑”이라고 말한다. 89년부터 2015년까지 나눈 대담 중 10편을 뽑은 『손잡고 더불어―신영복과의 대화』와 『만남, 신영복 필사노트』도 함께 출간됐다. 3권 세트 3만원.

타란툴라

저자: 밥 딜런역자: 공진호출판사: 문학동네가격: 1만3800원2016년 노벨문학상을 수상한 싱어송라이터 밥 딜런(75)이 쓴 유일한 소설. 음악적으로 전성기를 맞았던 1960년대, 20대 중반에 집필한 작품이다. 편지 혹은 산문 형식의 짧은 글 47편이 이어지는데, 기승전결을 갖춘 서사나 논리적 인과관계는 없다. 은유가 난무하고 정해진 문장구조를 파괴하며 자유롭게 흘러가는 초현실주의적 작법을 보여준다. ‘거리의 음유시인’이라 불리는 그의 머릿속 사유의 단편을 엿볼 수 있다.

[영화]

모아나감독: 론 클레멘츠 존 머스커배우: 아우이 크라발호(모아나 목소리) 등급: 전체 관람가모투누이 섬에 살고 있던 소녀 모아나는 어느날 섬이 저주에 걸리자 섬을 구하기 위해 항해에 나선다. 전설 속 영웅이지만 수천년 전 실수로 섬에 갇혀 있던 마우이가 모아나의 모험에 동행한다. 오세아니아 지역의 다양한 전설을 토대로 만든 디즈니 애니메이션.

얼라이드감독: 로버트 저메키스배우: 브래드 피트 마리옹 코띠아르등급: 15세 관람가1942년 모로코 카사블랑카. 독일 대사 암살 작전에 투입된 영국 정보국 장교 맥스와 프랑스 비밀요원 마리안은 임무수행 중 사랑에 빠져 결혼한다. 어느 날 상사로부터 마리안이 독일군 스파이라는 이야기를 들은 맥스는 72시간 안에 아내의 무고함을 밝혀야 한다.

[공연]

어린이창극 ‘미녀와 야수’기간: 1월 11~22일장소: 국립극장 KB하늘극장문의: 02-2280-4114‘미녀와 야수’가 우리 소리와 만난다. 신체극의 선두주자 임도완 연출과 장성희 작가가 현대적으로 각색한 이야기에 영화 ‘올드보이’ ‘건축학개론’의 작곡가 이지수의 음악이 더해진 차별화된 스타일의 창극이다. ‘창극계 아이돌’ 김준수가 야수 역을 맡았다.

제13회 서울 아시테지 겨울축제기간: 1월 4~14일 장소: 아트원씨어터 등문의: 02-745-5862 지난해 두각을 나타낸 아동극을 모아 선보이는 아동청소년공연예술축제. 서울어린이연극상 본선진출작 ‘무지개섬 이야기’ ‘망태 할아버지가 온다’ 등 6편과 클래식·서커스·오브제 등을 다양하게 활용하는 ‘작은 악사’ ‘로케트를 만나다’ 등 6편이 무대에 오른다.

[클래식]

아벨 콰르텟일시: 1월 13일 오후 8시장소: 세종문화회관 세종체임버홀문의: 02-338-3816지난해 제네바 국제 콩쿠르에 입상했던 현악4중주단 아벨 콰르텟의 무대. 현악4중주를 하나의 장르로 확립한 하이든의 작품으로만 프로그램을 구성했다. 하이든 현악4중주 29번 ‘잘 지내나요’ 53번 ‘종달새’ 59번 ‘라이더’를 연주한다.

서울시향과 린 하렐일시: 1월 13ㆍ14일 오후 8시장소: 롯데콘서트홀문의: 1588-1210엘리아후 인발이 이끄는 서울시향과 첼리스트 린 하렐이 드보르자크 첼로 협주곡을 들려준다. 낭만적이고 웅장한 이 곡은 하렐이 즐겨 연주하는 작품이다. 이 밖에도 오케스트라는 차이콥스키의 교향곡 5번을 연주할 예정이다. 이틀 공연의 출연자와 연주 곡은 같다.

[전시]

미각의 미감기간: 3월 19일까지장소: 국립현대미술관 서울관문의: 02-3701-9500예술가들이 도시와 삶의 문제를 어떻게 성찰하는지 ‘음식문화(Gastronomy)’를 중심으로 살펴본다. 주제는 ‘도시 생동 (Food x Urban Mobility)’, ‘음식과 공동체 (Food x Community)’, ‘음식을 통한 공유와 나눔 (Food x Sharing Culture)’이다.

복닥福닭 전 기간: 1월 2~14일장소: 장은선갤러리문의: 02-730-3533팝아트풍의 황금돼지 시리즈로 유명한 한상윤 작가가 닭 그림을 선보인다. 교토 세이카대 카툰만화과 및 동 대학원(풍자만화전공)을 졸업하고 동국대에서 한국화 박사과정을 수료한 한 작가는 이번 전시에서 따뜻한 감성이 담긴 그림 20여 점을 선보인다.

