보수의 시대가 끝나가고 있다. 지난달 28~29일 중앙일보 여론 조사에서 국민은 보수 대통령(26.2%)보다 진보 대통령(63.9%)을 선택하겠다고 답했다. 새누리당 탈당파들은 당명에서 보수를 빼기 위해 논쟁 중이다. 보수주의자로 보이지 않으려는 ‘샤이(shy) 보수’도 늘고 있다. 부패했지만 능력은 있다던 ‘보수의 신화’가 깨지고 있다.

탈당파의 ‘깨끗한 보수, 따뜻한 보수’ 슬로건은 역설적으로 보수의 ‘부패와 탐욕’을 고백한 셈이다. 혁신 대 기득권, 새로움 대 낡음, 미래 대 과거, 통합 대 분열, 유능 대 무능, 청렴 대 부패, 즉 정치의 기본적인 전선에서 보수는 이길 수 없는 뒷자리를 차지하고 있다.

박근혜·최순실 게이트를 보고 있노라니 보수에게 공동체를 위한 자유·공정·책임의 가치를 기대하는 것은 언감생심이고 부끄러움·죄책감·염치도 기대난망이다. ‘업(業)’보다는 ‘직(職)’에 관심 있고 공익보다는 사익을 우선한다. 사회를 향한 통찰도 없고, 자신을 향한 성찰도 없이 ‘현찰’만 챙기는 것이 보수의 민낯이다. 세상을 ‘북한’과 ‘돈’이라는 두 개의 낡은 프리즘으로만 보는 것도 얼마나 시대에 뒤떨어져있는지 잘 보여준다.

지난 60년간 보수우위의 시대를 지탱해 온 일곱 개의 기둥이 모두 흔들리고 있다. 지식인, 문화, 보수 언론, 재벌, 권력기관, 기독교, 보수 정당의 물적 토대가 뿌리째 흔들리고 있다. 2000년대 이후 담론 시장에서 경쟁력 있는 보수 지식인은 찾아보기 힘들다. 젊은이들에게 절대적 영향력이 있는 문화계 인사들은 블랙리스트에 오른 사실을 자랑스러워하며 광장에서 권력을 조롱한다. 숫자가 너무 많아 (보수 정권은) 리스트를 만들고 관리하기도 버겁다. 존경받는 (보수) 언론인, 재벌 회장, 종교인도 보이지 않는다. 젊은이들에게 보수에 대한 이미지를 물어보면 “존경할 인물이 없다”와 “촌스럽다”는 것이었는데 최근에는 “능력도 없다”가 추가됐다.

유권자는 선거에서 세 가지 기준으로 투표한다. 강한가? 신뢰할 수 있는가? 돌봐줄 수 있는가? 안보·경제·복지에서 보수는 신뢰를 잃고 있다. 수십 년간 북한과 비교할 수 없을 정도로 많은 국방비를 쓰면서도 아직도 군사력이 열세라는 말을 부끄럼없이 되풀이한다. 자주국방에 대한 의지도 없다. 미국이 돌려준다는 전시작전권을 되찾아오지도 않는다. 방산 비리를 뿌리뽑지도 못한다. 군대를 안 갔다 온 사람들을 고위 공직에 임명한다. 사병 월급도 비슷한 처지의 이스라엘, 대만에 비해 터무니없이 적게 준다.

전관예우로 로펌에서 큰돈을 벌던 사람에게 정부와 청와대의 고위직을 맡긴다. 음주단속을 책임지는 경찰청장 자리에 음주 운전자를 임명한다. 이런 보수에게 무슨 책임윤리를 기대하겠는가. 윤리의식은 정체성에서 나온다. 정체성이 분명한 사람만이 거기에 걸맞는 윤리의식을 갖는다. 대통령, 장관, 청와대 수석, 재벌 회장, 검사, 대학 교수, 고위 공무원 등이 자리에 걸맞는 윤리의식을 갖지 못한 건 (자신이 하는 일에 대한) 정체성이 약하기 때문이다. 박근혜·최순실 게이트는 보수의 도덕성과 실력을 밑바닥까지 드러냈다.

입만 열면 법치를 강조하는 보수가 법을 잘 지키는 것도 아니다. 대개 법치는 칼을 쓰는 권력기관이 공정하지 않을 때 무너진다. 권력에 의한 법치의 훼손이 국민에 의한 훼손보다 훨씬 크고 자주 일어난다. 1980년대 민주정의당이 ‘정의사회 구현’을 강조한 것은 정권이 정의롭지 못했기 때문이다. 법치를 강조하는 사람일수록 법을 안 지킬 가능성이 크다고 의심해야 한다.

먹고 사는 문제는 그래도 보수가 나을 거라는 막연한 믿음도 깨졌다. 보수의 대표적 경제이론인 ‘트리클 다운(trickle down·낙수)효과’는 파산했다. 낙수효과는커녕 시장은 0.1%에 의한 ‘빨대효과’만 있을 뿐이다. 좀 넓게 잡아도 10 대 90의 사회가 되었다. 또 다른 보수의 이론인 ‘수월성 교육’도 부모의 경제적 능력이 자식의 미래를 결정한다는 ‘수저론’의 냉소 앞에 신분제 이론으로 전락했다.

자유주의자인 프리드리히 하이에크는 『자유헌정론 2』의 후기인 『나는 왜 보수주의자가 아닌가』에서 "보수주의적 태도의 근본적인 특징들 중 하나는 변화에 대한 두려움이다...보수주의는 다른 방향을 제시할 수 없기 때문에...결국 속도에만 영향을 미칠 수 있다"고 썼는데 “별의별 것을 다 갖다 붙여도 보수는 바꾸지 말자는 것”이라던 노무현 전 대통령의 신랄한 비판이 생각나는 대목이다.

지금 한국의 보수가 해야 할 일은 자신들이 목숨을 걸고 싸울 ‘사상과 이념’을 다시 세우는 일이다. 사상이 없으면 국가를 경영할 비전도, 목표도, 전략도 만들 수 없다. 이념이 없으면 정책에 생명력을 불어넣을 수도 없다. 이론이 없으면 구체적 대안을 만들 수 없다. 지금은 한국의 보수가 반공사상을 뛰어넘어 자유주의 이념으로 다시 태어날 때다. 나라를 이 꼴로 만들어 놓고도 국가경영을 계속 맡겠다는 것은 가능하지도 않고 정의롭지도 않다. 제발 권력에 대한 미련을 버리고 다시 태어나시라.

박성민정치컨설팅 민 대표

