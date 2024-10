시간 흘렀다고 무시당하는 제품은 만들지 않는다

알맹이 없이 껍질만 남은 바나나, 밟아서 찍 늘어난 분홍색 껌, 미끄럼틀과 사다리, 하얀 도자기 커피포트에서 졸졸 따라지는 커피, 엉덩이를 뒤로 쭉 빼고 기지개 켜는 고양이…. 우리 주변에서 매일 볼 수 있는 흔한 모습도 이스라엘 출신의 풋웨어 아티스트 코비 레비(Kobi Levi·42)에게는 신발 제작의 영감이 된다.

코비 레비는 21세기 신발 디자인계에 있어 가장 창조적인 디자이너 중 하나로 꼽히는 작가다. 그에게 구두란 아티스트의 캔버스나 마찬가지다.

코비 레비가 자신의 스튜디오에서 직접 제작한 신발은 모두 실제로 신을 수 있는 조각품이다. 일상에서 영감을 얻어 극적으로 재해석한 해학적인 작품이다. 단순하면서도 유머러스한 스타일 덕분에 별다른 설명이 없어도 사람들은 한눈에 신발의 모티브를 알아차리고 즐거워한다.

유럽에서 명성을 얻은 코비 레비는 8일부터 3월 3일까지 미국 마이애미에 있는 로젠(Rosen) 갤러리에서 새로운 디자인을 선보이며 미국 데뷔 전시 및 팝업 부티크를 연다. 전시에 앞서 젊은 이스라엘 아티스트의 브랜드 런칭을 도와주기 위해 지난해 12월 이탈리아 밀라노를 찾은 코비 레비를 중앙SUNDAY S매거진이 만났다.

코비 레비의 신발 사랑은 고등학교 2학년 때 시작됐다. 첫 작품은 판지와 철사 등을 사용한 신발이었다. 신을 수 없는 것이긴 했어도, 그는 이 구두를 자신의 첫 작품이라며 자랑스러워 했다.

예루살렘의 베잘렐 아트&디자인 대학(Bezalel Academy of Art & Design)에 진학해 주얼리와 액세서리를 공부하는 중에도 새로운 발상이 떠오를 때마다 그것을 신발로 만들며 신발 사랑을 키웠다. 결국 대학 2학년 때부터 신발 디자인에 집중했고 덴마크 콜링(Kolding)시의 패션 학교에서 1학기 동안 교환학생으로 지내며 패션 분야를 공부했다. 학교에서 신발 제작의 기본을 배우고 색다른 재료를 사용해 실험 작품도 제작했지만 학교 교육만으로는 부족했기에, 수업이 끝나면 공방을 찾아다니며 구두 장인을 만나 제작 노하우를 하나 둘 익혔다.

2001년 졸업 후 이탈리아·중국·브라질의 유명 회사에서 프리랜서 신발 디자이너로 일을 하면서 현장을 체험하면서, 그는 수십 년간 구두 제작을 해 온 경력자들이 항상 같은 제작 과정의 비슷한 신발만 만들고 있다는 것에 실망했다. 무엇보다 무궁무진하게 떠오르는 재미있고 신선한 아이디어를 자신이 직접 구두로 만들어내고 싶다는 생각을 뿌리칠 수가 없었다.

좋은 재료를 사용해 수작업으로 만들어진 도전적이고 독창적인 코비의 신발은 금세 틈새시장을 파고들었다. 그의 신발은 셀러브리티 사이에서 특히 화제가 됐다. 영화배우 우피 골드버그는 바나나 신발, 바이올린 신발 등을 구입해 방송에 신고 나왔다. 레이디 가가나 퍼기(Fergie) 같은 가수들은 자신의 뮤직 비디오 촬영에 그의 신발을 신고 등장했다. 그의 수제 하이힐 가격은 한 켤레에 800달러~3080달러(약 97만원~372만원)에 이른다.

그는 텔아비브에서 자신의 브랜드로 구두를 제작하고 있으며, 예루살렘·도쿄·베로나·베를린 등 여러 도시를 순회하며 전시회를 개최하고 대학에서 후학들에게 창작의 비밀을 가르치고 있다.

[비슷비슷한 신발 제작에 회의 느껴]

이렇게 재미있는 작품을 처음 제작하게 된 동기는.

“1998년 재학 당시 수업의 주제가 ‘시장’이었다. 시장과 관련된 것을 조사하다 바구니에 관심이 꽂혔다. 바구니를 어떻게 신발에 응용할 수 있을까. 신발이라는 기능을 갖추고 있지만 단순한 신발처럼 보이지 않는 디자인을 어떻게 만들 수 있을까. 이런 생각으로 만든 바구니 신발이 내 창작세계의 스타트가 되었다. 매일 신는 신발을 예술품 수준으로 만들고 이것에 생명을 불어넣어 실제로 신을 수 있게 한다는 것은 정말 멋진 일이었다. 물론 박물관 진열장에 전시된 많은 예술품도 멋지지만 그건 우리의 일상적인 삶은 아니지 않나.”

영감을 구두 형태로 변모시키는 특별한 노하우가 있나.

“난 구두를 제작할 때 ‘굽이 필요하다’ ‘벨트가 필요하다’ 혹은 ‘장식이 필요하다’라는 생각을 하지 않는다. 일단 영감이 떠오르면 이것을 그냥 구두로 풀어낸다. 그래서 영감은 형태에서, 혹은 그 기능에서 얻어지기도 한다. 새로운 기술을 익히는 것은 디자인에 생명을 불어넣는 열쇠다.”

다른 아티스트들이 하듯 리서치를 먼저 하지 않나.

“나는 순서를 반대로 한다. 어떤 주제나 영감이 머리에 떠오른 상태에서 아이디어 스케치를 하고 그 후에 리서치를 한다. 내 작품에 가장 중요한 것은 이미 모두가 알고 있는 친근감 있는 형태이고 이것을 신발로 변신시키기 위해 더 깊이 연구한다.”

여성용 신발만 만드나.

“남성 신발보다 여성 신발이 높은 굽 부분을 응용할 수 있어서 그런지 아이디어와 영감이 자연스럽게 여성용 신발로 떠올라 더 많이 만들긴 했다. 다른 패션 분야와 마찬가지로 여성용 신발이 수요도 많고 한계 없는 디자인이 가능한 것 같다.”

작품은 얼마만에 한 번씩 출시되나.

“난 일반 회사들처럼 시즌별로 유행에 따라가는 작품을 선보이지 않는다. 대신 영감이 떠오를 때 타임리스한 작품을 제작한다. 내 작품들은 디자인과 창작 그 자체다. 이미 삶의 일부분으로 자리잡은 패션의 멋진 모습들은 좋아하지만 시즌과 유행이 지난 것들을 옛것, 이월상품으로 여기는 특성은 좋아하지 않는다. 그것들을 만들기 위해 얼마나 많은 사람들이 시간과 에너지, 창작력을 쏟아부어 제작했는데, 시즌이 지났다고 무시 당하는 제품이 된다는 것은 불공평한 것 같다.”

모든 사이즈를 다 만드나.

“36에서 42사이를 만드는데 어떤 모델은 더 크거나 작게도 제작 가능하다.”

[“작품은 이해하기 쉽고 단순해야”]

스스로의 작품을 평가한다면.

“내 작품들은 세상에 나를 설명하는 대화의 수단이기도 하다. 내 작품들은 정직하고, 거품으로 치장돼 있지 않다. 작품은 사람들이 이해하기 쉽고 단순해야 한다고 생각한다. 그러면 아이든 어른이든, 평범한 사람이든 아티스트든 상관없이, 누구나 좋아하는 작품으로 탄생한다.”

신발 아티스트로 유명해진 후 주문이 더 많이 들어오는지 아니면 예전처럼 작품을 더 많이하는지 궁금하다.

“둘 다 비슷한 비율이다. 영감이 한 번 떠오르면 그것 외에 다른 것을 할 수 없을 정도지만, 사람들이 예전에 발표한 작품의 사진을 들고 와 다시 만들어달라고 하면 제작해 준다. 요즘은 팝 가수나 아티스트들도 자신들의 뮤직비디오를 찍을 때 사용하겠다며 의뢰를 해온다.”

레이디 가가와 퍼기의 뮤직비디오에 협찬했다고 들었다.

“이런 수준의 제작자들은 자신이 필요하고 마음에만 들면 유명 아티스트 제품이든, 중국제 싼 제품이든 상관없이 구입하는데, 이들이 아마 인터넷을 통해 나를 발견한 것 같다. 레이디 가가의 전성기 시절이었던 2011년 그녀의 스타일리스트로부터 연락을 받았다. 그가 원한 더블 부츠는 1998년 대학시절 만든 것이어서 요구에 맞게 변형해서 보냈고, ‘본 디스 웨이(Born This Way)’ 뮤직 비디오에 사용됐다. 2016년에는 퍼기가 ‘M.I.L.F.$’ 뮤직비디오에 내 신발을 신고 나왔다. 츄잉검 슈즈와 플라밍고 슈즈다. 빨리 필요하다고 하길래 밤을 꼬박 새며 일주일 만에 만들어 LA로 보냈다. 비디오를 보면 사용된 것이 보이기는 하는데 신발이 클로즈업되지 않아 아쉽긴 하다.”

이제까지 얼마나 많은 작품을 제작했나.

“세어보진 않았지만 수백 점이 넘을 것으로 생각한다. 일반적으로 작품은 한 번 팔면 전시용으로 하나만 더 제작해서 보관한다. 종종 많이 팔리는 작품도 있지만 이런 작품도 20점 이상은 팔지 않는다. 작품에는 디자인과 제작 연도, 고객 이름, 시리얼 넘버 등이 적힌 증명서를 첨부한다. 웹사이트(http://kobilevidesign.com)에 올라와 있는 사진들은 현재 주문이 가능한 제품들이고, 레이디 가가의 더블 부츠나 월트 디즈니를 위해 독점으로 제작한 세 마녀 신발 등 100점 가량의 작품은 더 이상 제작하지 않고 전시만 한다.”

이렇게 제작한 신발을 직접 신는지.

“그렇다. 2016년 키프로스 니코시아에서 열린 TED 강연 때도 내가 제작한 신발을 신었다. 종종 내가 제작한 신발을 신고 착용감 등 여러 가지를 시험해본다. 하지만 난 쇼핑 중독자는 아니라 다른 신발은 물론 내 신발도 많이 갖고 있지는 않다.”

대학에서 가르친다고 들었다. 외국에서도 강의하나.

“이스라엘의 두 대학 이외에 네덜란드, 영국 같은 나라에서의 대학 강의는 전시회 개최 후 특강이나 워크숍의 형태로 했다. 뉴욕 FIT에서도 한 적이 있는데, 내 제자가 연결해서 성사됐다. 이번 밀라노 방문에서는 내가 가르치는 대학과 자매결연을 한 이탈리아 디자인 대학 IED에서도 교환교수 의뢰를 받았다. 한국에서도 전시할 기회가 생겨 학생들을 만날 수 있는 자리가 만들어진다면 정말 기쁠 것이다.” ●

밀라노(이탈리아) 글 김성희 중앙SUNDAY S매거진 유럽통신원 sungheegioielli@gmail.com, 사진 코비 레비 스튜디오

