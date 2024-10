[이달 6일 삼성전자가 공개한 지난해 4분기 영업이익 잠정치.]스마트폰에 쓰이는 메모리 반도체 수요가 크게 늘면서 증권사의 예상치 평균(7조9187억원)를 넘어선 ‘어닝 서프라이즈’를 기록. 삼성전자가 9조원대의 분기별 영업이익을 기록한 것은 13분기 만이다.?

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS