트럼프 취임·브렉시트·이란 대선…월별로 살펴본 이코노믹 캘린더

세계 정치·경제의 불확실성이 높아지고 있다. 블룸버그통신, 전미경제연구소(NBER), 한국은행(국제경제리뷰) 등이 꼽은 중요 이벤트 리스크를 월별로 정리했다.

◇1월

20일(현지시간): 도널드 트럼프 미국 대통령 당선이 미국 대통령 공식 취임

관전 포인트: 중국을 환율조작국 지정 여부 등 미국 행정부의 경제정책 방향

◇2월

첫째~둘째주: 3세대 유전자 가위인 ‘크리스퍼(Crispr)-CAS9’에 대한 특허 분쟁

관전 포인트: 미국 법원이 원조 개발자를 가려내 특허권을 줄지 여부

◇3월

마지막주: 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 본격화

관전 포인트: 3월 말까지 브렉시트 협상 시작을 의미하는 리스본조약 50조(Article 50 of the Treaty of Lisbon)가 발동할지 여부

◇4월

23일(현지시간): 프랑스 대통령 선거 1차 투표 실시(결선투표는 2주 뒤인 5월 7일)

관전 포인트: 유로화를 버리고 프랑으로 돌아가길 원하는 극우 성향 마린 르펜 국민전선(FN) 후보의 당선 가능성

◇5월

19일(현지시간):이란 대통령 선거

관전 포인트: “도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 핵협정을 파기하면 가만두지 않겠다”고 엄포를 놓은 하산 로하니 이란 대통령의 재선 성공 여부

◇6월

15일(현지시간):유럽연합(EU) 회원국 내 휴대전화 로밍요금 없애는 ‘모바일 통합’ 시행

관전 포인트: 경제·화폐 통합에 이은 ‘모바일 통합’의 안착 여부

◇7월

7~8일(현지시간):독일 함부르크에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회담

관전 포인트: 주요 의제인 ^세계 경제 안정화와 ^국제사회의 기후변화 대책에 대한 도널드 트럼프 대통령의 발언 ^참석하는 한국 정상은 누가 될까

◇8월

8월 중:잭슨홀 미팅(전 세계 중앙은행과 정책 당국자, 학계가 참여하는 미국 Fed의 연례 경제 심포지엄)

관전 포인트:Fed 의장이 보낼 통화정책 시그널(정책금리의 인상 폭과 속도 가늠)

◇9월

20~21일(현지시간):미국 FOMC 통화정책 회의

관전 포인트:재닛 옐런 Fed 의장 기자회견

◇10월10월 중:공산당 새 지도부 출범

관전 포인트:중국 시진핑 국가주석이 공개하는 후계자 후보

◇11월

11일(현지시간): 중국 광군제

24~25일(현지시간):미국 추수감사절과 블랙 프라이데이

관전 포인트:세계 최대 소비국 G2(미국·중국)의 쇼핑시즌

◇12월

1일(현지시간): 모건스탠리 인터내셔널(MSCI 지수), 스탠다드앤푸어스(S&P), 다우존스 정기 리뷰 겸 리밸런싱(재조정)

관전 포인트: MSCI 지수, S&P, 다우존스에 편입되고 빠지는 종목

