정유라 체포된 올보르그는

정유라(21)가 검거되면서 알려진 덴마크 올보르그시가 화제다.

정씨가 체포된 덴마크 올보르그(Aalborg) 시는 덴마크 북부 노르윌란 주의 주도다. 덴마크에서는 4번째로 큰 도시지만 인구가 12만여 명에 불과해 우리 기준으로는 비교적 작은 도시다.

올보르그는 지난해 유럽연합 집행위원회로부터 ‘시민이 가장 행복한 도시(very satisfied with the life they lead)’로 선정될 정도로 삶의 질이 높고 치안이 잘 돼 있는 곳으로 알려졌다.

또 바이킹 시대 유적지와 고풍스러운 중세 건축물들이 잘 보존돼 있어 ‘북부의 파리’라는 별칭을 가지고 있다.

올보르그는 최씨 모녀의 거주지였던 독이 슈미텐에서 1000km쯤 떨어진 곳으로 그동안에도 정 씨의 은신처 가운데 한 곳으로 지목돼 왔다.

특히 올보르그의 얄레룹이라는 곳에서는 매년 6월 초 유럽 최대의 말 거래 시장이 열리고 있으며, 인근의 헤글스트라드 승마장은 정유라 씨가 어머니 최순실 씨와 함께 자주 찾았던 것으로 알려졌다.

이 승마장은 정씨가 타던 말 ‘비타나 V’를 소유한 곳으로 알려졌으며, 최씨 모녀는 승마 연습을 위해 과거 여러 차례 이 승마장을 방문했던 것으로 보인다.

지난해 10월 중순, 이 승마장에서 정유라 씨를 봤다는 승마장 직원들의 증언과 함께 일부 언론은 최순실 국정농단 파문이 확산하던 와중에도 정 씨가 덴마크에서 국제승마대회에 출전하려 했다고 보도하기도 했다.

한편 덴마크 경찰은 최근 현지 제보를 바탕으로 올보르그 시의 한 주택에서 정씨를 포함한 5명을 불법체류 혐의로 검거했다. 검거 당시 2015년생 어린아이도 함께 있었다고 현지 경찰은 밝혔다. 이 같은 내용은 경찰청을 통해 박영수 특별검사팀에 2일 통보됐다.

특검팀은 지난해 12월 출범 직후 정씨의 신병 확보를 위해 독일 수사당국에 사법 공조를 요청했었다. 또 국내 수사 중요사범에 해당한다고 판단해 인터폴에 적색수배(Red Notice)도 요청했다. 특검 관계자는 “이제 경찰ㆍ법무부 등과 협조해 국내 압송 절차를 밟게될 것”이라고 설명했다.

