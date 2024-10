1일 새해 기념으로 지드래곤이 자신의 인스타그램에 사진을 올렸다.

사진에는 "Thank you for 10 years"라는 문구가 적혀있다. 지난 10년간 빅뱅과 함께 해온 팬들에게 감사 인사를 전한 것으로 보인다.

지드래곤은 지난 31일 자신의 셀카를 올리며 "찬란했던 20대의 마지막 날이여"라는 글과 함께 새해 응원 메시지를 전하기도 했다.

한편 지드래곤이 속한 빅뱅은 오는 1월 7일 서울 고척 스카이돔서 팬들을 맞이할 예정이다.

