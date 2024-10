저장고와 식탁에 촛불이 있는 까닭

고요하고 어두운 지하 와인 저장고를 들어가기 위해 예나 지금이나 꼭 필요한 것이 촛불이다. 쉽게 어둠을 밝힐 수 있는 전기와는 차원이 다른 것이다. 이때의 촛불은 어둠을 밝히는 역할이 아니라 와인이 숙성되는 과정에서 나오는 가스를 미리 인지하는 용도로 사용된다. 촛불이 꺼지면 저장고에 가스가 가득 차 있는 것이고 불꽃이 계속 살아 있으면 무해하다. 포도나무의 병을 미리 인지하는 장미(포도밭 입구에 심어 포도나무병 감염 지표로 사용)와 같은 역할인 셈이다.

촛불을 저장고에 들고 가는 또 다른 이유는 숙성 상태를 점검하기 위해서다. 오크 통에 촛불을 걸어 놓고 작은 구멍으로 와인을 뽑아낸다. 숙성이 잘 진행되는지 타스트뱅(Tastevin·와인을 시음할 때 사용하는 은빛 잔)에 따라 반사된 촛불을 통해 색을 확인하고 향과 맛을 점검하기도 한다.

오크 통을 갈아 줄 때도 필요하다. 숙성되는 동안 오크 통 내부의 부유 물질이 통 바닥에 쌓이게 되는데, 이것을 방치하면 와인은 변질된다. 3~4개월마다 통을 갈아주고 소독을 해주는 것이 중요한 이유다.

와인을 다른 통으로 옮기는 과정에서 통 하단에 구멍을 내고 와인을 비우는데, 이때 구멍 바로 밑에 촛불을 놓고 통 밑에 쌓인 찌꺼기들이 함께 나오는지 확인한다. 맑은 와인은 촛불 위에서 밝고 투명하게 빛나지만 침전물이 딸려 나오면 색은 탁하게 된다. 이 시점이 되면 더 이상 통 속의 와인을 빼지 않고 다른 용기에 나머지 와인을 담는다. 이런 과정은 소믈리에가 오래된 와인을 디캔터에 옮길 때 촛불을 밑에 두고 침전물들이 빠져나오는지 확인하는 작업과 같다.

와인을 만드는 사람들은 오크 통 하나하나에 특별한 애정을 갖고 있다. 그들을 돌보기 위해 밤낮없이 촛불을 들고 어두운 지하 저장고로 내려가 통 속 와인들이 숨 쉬는 소리, 익어가는 소리를 듣는 것을 좋아한다. 심지어 와인과 대화를 나누기도 한다. 사람과 와인의 교감이 촛불 아래서 이루어지는 것이다.

필자가 처음 부르고뉴의 지하 와인 저장고를 방문했을 때, 할아버지 한 분이 촛불을 들고 셀러 깊숙한 곳까지 안내해 주었다. 그 때 그 어둡고 고요했던 첫 인상에 반해 와인을 인생의 동반자로 삼게 되었다. 지금도 그 순간을 생각하면 할아버지의 뒷모습과 갈수록 커졌던 발걸음 소리, 그리고 와인 향 가득한 어둠 속에서 안내자 역할을 했던 촛불의 기억이 선명하다.

가장 멋진 촛불은 테이블에서 연출된다. 잔에 샴페인이 채워지면 병에선 볼 수 없었던 빛나는 기포들을 볼 수 있다. 수도승들이 별이라 칭했던 샴페인 기포들은 촛불 옆에서 더 고귀하고 우아하게 반짝이며 솟아오른다. 또 화이트 와인의 엷은 노란빛은 촛불에 투영되어 황금빛으로 보이며 신선하면서도 향긋한 자연의 향을 선사한다. 투명한 잔에 담긴 붉은 와인은 어떤가. 수많은 붉은 빛이 층층이 쌓여 있는 모습을 촛불은 하나하나 섬세하게 보여준다.

루이 파스퇴르는 “한 병의 와인에는 모든 책들보다 더 많은 철학이 담겨있다”고 했다. 한 잔의 와인이 만들어지기까지 수많은 촛불이 밝혀졌을 것이다. 2017년 새해에는 지인들과 한 테이블에 둘러 앉아 희망의 촛불을 밝히고 와인 한 잔 속의 깊은 철학을 음미할 수 있는 여유가 있기를.

김혁 와인·문화·여행 컨설팅 전문가www.kimhyuck.com

