▶이정훈씨 별세, 이동균·창균(롯데마트 홍보팀 책임)씨 부친상=31일 오전 4시, 서울아산병원 7호실, 발인 1월 2일 오전 6시, 010-8749-1189, 010-4942-8015

▶고길주(사업)씨 별세, 고유성(전 동아일보 어문연구팀 기자)씨 부친상=30일, 대구 동산의료원, 발인 2일 오전 10시, 053-250-8142

▶김동회(전 종근당 대표)씨 별세, 김태성(세림산업 대표)·태영씨(전 썬마이크로시스템 상무)씨 부친상, 김태경(전 경우소재 대표)·오성철(전 선경 상무)씨 장인상=30일 오전 4시, 삼성서울병원, 발인 2일 오전 8시30분, 02-3410-6906

▶노병구(전 민주동지회 회장·한국마사회 부회장)씨 별세, 노명우(전 보람증권)·성인(부평여고 교사)·광우(고려대 강사)씨 부친상, 박상범(LH 차장)씨 장인상=30일, 신촌세브란스병원, 발인 3일, 02-2227-7500

