‘내가 늘어지면 팀은 끝장’ 스스로를 바늘로 찔렀다

프로축구 전북 현대 최강희(58) 감독의 별명은 ‘봉동 이장’이다. 그는 축구단 클럽하우스가 있는 전북 완주군 봉동을 13년째 지키고 있다. 소탈함과 카리스마가 묘하게 어우러진 최 감독은 전북에 4개의 K리그 우승 트로피와 두 차례 아시아축구연맹 챔피언스리그(아챔) 정상을 안겼다.

최 감독은 지난해 롤러코스터를 탄 것처럼 어지러운 추락과 반등을 경험했다. 2013년 구단 직원(스카우트)이 심판에게 돈을 건넨 사실이 적발된 게 지난해 4월이었다. 9월 28일 이 직원이 실형을 받았고, 프로축구연맹은 전북에 시즌 승점 9점 삭감과 벌금 1억원의 징계를 내렸다. “심판을 매수해 승부조작을 시도한 구단에 솜방망이 징계를 줬다”는 여론이 들끓었다. K리그 클래식(프로축구 1부리그)에서 2위와 승점 14점 차이로 1위를 달리던 전북은 시즌 최종전에서 FC 서울에 0-1로 져 우승컵을 서울에 내줬다. 그러나 전북은 아챔 결승에서 알 아인(UAE)을 누르고 2006년 이후 10년 만에 트로피를 찾아왔다. ‘황사 머니’를 앞세워 무섭게 성장하는 중국, 전통 강호 일본과 호주, 아시아의 새 맹주인 중동 팀들을 모두 꺾었다.

최 감독 본인의 거취를 놓고도 격랑이 몰아쳤다. “심판 매수에 책임을 지고 물러나야 한다”는 사퇴론에 시달렸지만 중국 팀들로부터는 “연봉 500만 달러(약 60억원)를 보장할 테니 제발 와 달라”는 러브콜을 받았다. 최 감독은 “위기에 빠진 팀을 두고 시즌 중간에 떠날 수 없다”고 했다.

‘최순실 게이트’ 피로감과 연말의 어수선함이 뒤섞인 지난달 26일 저녁, 최 감독을 서울 신촌의 한 음식점에서 만났다. 그는 “2016년은 국민 모두가 힘들었고, 나도 지도자 인생에서 가장 힘든 시기였다. 그렇지만 아챔 우승으로 다시 희망을 이야기 할 수 있게 됐다”고 말했다.

[“한참 잔 줄 알았는데 5분 자고 깨”]-나쁜 얘기부터 먼저 하자. 승점 9점 삭감이 받아들일 만한 수준이라고 생각했나.“감독인 내가 적다, 많다, 가혹하다 말할 입장이 아니었다. 개인적으로는 챌린지(2부리그)로 강등 처분 당해 모든 걸 깨끗하게 정리할 수 있다면 그것도 받아들여야 한다고 생각했다. 강등이 되면 난 구단에 선수들 (다른 팀으로 못 빠져나가게) 다 지켜달라 하고, 그 다음해 다시 올라가려고 했을 거다.”

-시즌 최종전에서 FC 서울에 져 K리그 우승을 넘겨줬다. 선수들을 어떻게 다독였나.“나는 경기가 끝나는 순간 홀가분해졌다. 그런데 선수들은 달랐다. 엄청나게 억울해했다. 1년 내내 피땀 흘려 압도적인 1위를 달렸는데, 아무 죄 없이 승점이 깎이고 우승을 뺏긴 것 아닌가. 그 마음을 돌리는 게 참 힘들었다. 다행히 아챔 결승이 남아 있었다. K리그 우승보다 훨씬 중요한 게 아챔이라고 연초부터 얘기해왔다.”

-올해 유난히 더 힘들었다던데.“매일 새벽 1시반, 3시반에 자다 깨다를 반복했다. 어떤 날은 한참 잔 줄 알았는데 딱 5분 잤더라. 올해는 화를 내거나 잔소리 한 적이 없다. 선수들끼리 똘똘 뭉쳐 ‘이럴수록 좋은 경기를 하고 이기는 게 팬들에게 보답하는 길이다’고 다짐하고 실천했다. 그래서 33경기 연속 무패, 아챔 우승을 달성한 거다.”

-전북의 멤버 구성은 리그 최강이다. “이렇게 좋은 멤버로 우승 못하는 게 이상하다”고 하는 사람들도 많다.“이 멤버로 우승하는 게 더 어렵다. 그럼 레알 마드리드가 매년 스페인리그 우승해야지. 2000년대 초반에 델 보스케 감독이 레알 마드리드를 맡았다. 세계 최고 선수들은 패스 이상하게 준다고 가운뎃손가락 치켜올리고, 서로 으르릉거렸다. 델 보스케는 ‘너희들 제발 싸우지 말고 축구만 해’ 라고 했고, 그렇게 되도록 분위기를 이끌었다.”

-싸우지 말고 축구만 하라고 해서 순순히 말을 듣나.“그래서 중요한 게 선수의 믿음을 얻는 거다. 이동국(38)이 2009년 처음 왔을 땐 주 2회 미팅을 하며 다독여줬다. 지금은 1년에 한 번도 안 만난다. 선수들이 ‘감독님과 동국이 형이 싸웠나’고 할 정도다. 동국이와는 말이 필요없고, 각자 자기 길을 가면서 상승효과를 만들어낸다. 지도자와 선수가 서로 신뢰하는 팀은 무너지지 않는다.”

-13년째 봉동을 지키고 있는데. 매너리즘에 빠질 수도 있었겠다.“그건 선수들이 더 잘 안다. ‘저 영감 뭐야. 맨날 밀짚모자 쓰고 이장 흉내만 내고’ 하면 절대 우승 못한다. 난 클럽하우스에서 눈을 뜰 때마다 행복하다. 눈앞에 훈련장이 펼쳐져 있고, 좋은 음식에 시설에…. 감독실에 바퀴벌레가 나오던 옛날 숙소와 비교하면 노숙자가 기와집에 사는 거다. 그래서 나는 스스로를 바늘로 찌른다. ‘내가 늘어지면 이 팀은 끝이다’고 주문을 왼다.”

-매번 새로운 에너지를 끌어낼 동기가 있나.“우리는 2011년 전주성의 참극을 잊을 수 없다. 알 사드(카타르)와의 아챔 결승에서 선수들과 팬들이 피눈물을 흘렸다.(극단적인 침대축구를 한 알 사드를 일방적으로 몰아치고도 승부차기에서 졌다) 지난 겨울 주전급 7~8명을 영입한 뒤에도 김신욱(당시 울산·1m96cm)을 꼭 잡아달라고 했다. 두 달 넘게 끌다가 단장님이 ‘오케이’ 하는 순간 세상을 다 얻은 것 같았다. 신욱이를 앞세워 5년 전 한을 풀었다.”

-전주월드컵경기장의 분위기도 많이 바뀌었다.“2005년 처음 왔을 때 절망감을 느꼈다. 홈 팬들은 골을 넣어도 박수 세 번 치고 ‘그려 잘혔어’ 했다. ‘양반 도시라 그런가’ 했다. 지금은 운동장 분위기가 유럽 못지 않다. 선수와 함께 몰입하고 호응한다. 팬들께 보답하기 위해 ‘닥공(닥치고 공격)’을 했다. 독일에선 홈에 바이에른 뮌헨 같은 강팀이 오면 좋은 선수들 아껴뒀다가 풀어놓고 죽을둥 살둥 뛴다. 대부분 4-1 정도로 지지만 팬들은 기립박수를 보낸다.”

[선수 팔아 지난해 100억원 벌어]전북 현대 축구단은 지난해 185억원의 수입을 올렸다. 모기업 현대자동차에서 그보다 훨씬 많은 돈을 갖다 쓰지만 200억 가까이를 축구단에서 벌었다는 건 대단한 일이다. 가장 돋보이는 게 ‘선수 장사’다. 지난해 초 수비수 김기희를 상하이 선화에 보내면서 이적료 600만 달러(약 72억원)를 받는 등 선수를 팔아서 100억원을 만들었다. 전북은 아챔 본선 단골 멤버다. 중국과 중동 팀들이 늘 주목하고, 선수를 노린다. 전북은 좋은 선수를 영입해 잘 활용하고 비싼 값을 받고 파는 선순환 구조를 만들었다.

지난 연말에는 도민 구단인 강원 FC가 ‘폭풍 영입’을 했다. 월드컵 공격수 이근호, 수비수 오범석, 지난해 K리그 MVP 정조국 등 10여 명 모두가 알짜다. 올해 클래식으로 승격한 강원의 조태룡 대표는 “3위 안에 들어 아챔 본선에 가겠다”고 공언했다. 프로야구 넥센 히어로즈 단장 출신인 조 대표의 행보에 축구팬들은 신선한 자극을 받았다. 최 감독은 “조태룡 대표를 만나면 ‘존경한다’는 말을 꼭 전해달라. 보통 승격 팀들은 다시 강등당하지 않겠다는 말부터 하는데 조 대표는 달랐다. 높은 목표와 도전의식 없이는 아무 것도 이루지 못한다. 강원을 응원하겠다”고 말했다.

최 감독은 프로축구연맹에 대한 쓴소리도 잊지 않았다. “지금같이 1년 리그 끌고 가는데 급급하면 5년 후 K리그의 장래는 없다. 무엇을 어떻게 바꿀 건지 그림을 그려야 한다. 미국프로축구도 방송사에 돈 주고 중계해 달라고 하다가 지금은 중계권료를 1조원 가까이 받는다. 프로축구라는 상품의 질을 높이고 어떻게 포장해야 할지를 고민해야 한다."

대화는 다시 최 감독 거취 얘기로 돌아갔다. 지난해 장쑤 쑤닝은 “7월 1일까지 벤치에 앉아 달라”며 시한을 명시했다. 그는 갈 수 없었다. “스카우트 사건이 터진 뒤 선수들이 나만 쳐다보고 있었다. 팬들은 자부심에 큰 상처를 입었다. 그런 상황에서 뒤도 안 돌아보고 갈 수는 없었다.”

-3년이면 빌딩 한 채 살 수 있는 돈을 버는 것 아니었나.“중국 구단 고위 관계자들이 찾아와 ‘한국에서 더 이상 이룰 게 뭐가 있나. 중국 와서 별(우승)을 달자’고 설득했다. 중국 구단은 ‘3연패 하거나 7경기 연속 못 이기면 경질’ 같은 말도 안 되는 옵션이 있다. 난 그것부터 없애라고 했다. 그렇게 장애물을 치웠더니 난 못 가고 최용수 선생이 갔다. 하하.”

-중국 프로축구에 한국 감독(최용수·장외룡·박태하·이장수·홍명보)이 많다.“중국 사람들이 하는 말이다. 유럽 명장들을 데려왔더니 하루 1시간반 딱 훈련하고는 호텔에 틀어박혀 나오지를 않는다. 이들은 아시아 축구를 은근히 깔본다. 반면 한국 감독들은 책임감이 강하고 솔선수범한다. 2군 경기는 물론 유소년 팀까지 챙긴다.”

“중국 쪽은 완전히 접은 건가” 묻자 그는 “돌직구네” 라며 허허 웃었다. 그러곤 “아챔 우승으로 마음의 짐을 덜었다”고 했다. 그는 고졸이고, 아웃사이더였고, 늦깎이였다. 최강희(崔康熙) 이장님이 봉동을 떠나 중국에서 강희제(康熙帝)가 될 수도 있겠구나 싶었다.

정영재 스포츠선임기자jerry@joongang.co.kr

