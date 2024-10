4대 대물림된 굴레의 사랑과 미감

인간문화재라는 말을 짓고 중요무형문화재(현 국가무형문화재) 제도를 탄생시킨 이가 예용해(1929~95) 선생이다. 한국일보 논설위원을 지내며 문화재전문위원으로 현장을 누볐던 선생은 전국 곳곳에 숨어있는 장인을 찾아내 그 솜씨를 기록하고 한국 전통공예의 스러짐을 아쉬워했다.

예용해 선생이 하루는 경복궁 대목(大木) 일을 마지막으로 했던 한 도편수(집을 지을 때 총책임 맡는 우두머리 목수)를 만나 물었다. “궁이 수백 수천 칸 한옥인데 그 설계도를 어떻게 그립니까?” 그 도편수 대답이 “그런 거 없다. 내 머릿속에 다 들어있다”였다. “그럼 어떤 자질을 갖춰야 궁 대목의 도편수가 될 수 있습니까” 했더니 “국무총리 감은 돼야”라는 답이 돌아왔다. 예 선생은 “도편수의 가슴속에는 영의정, 국무총리도 얕볼 수 있는 도도한 자긍심이 간직되어 있었다”며 그런 투철한 장인 정신과 인간적 수련이 우리 전통공예품에 스며있다고 기렸다.

혜곡(兮谷) 최순우(1916~84) 선생 또한 서민 삶 속에 뿌리내린 민중예술품의 가치를 일찌감치 알아본 혜안이었다. 그의 탄생 100주년을 기념해 열리고 있는 ‘조선공예의 아름다움’전(2월 5일까지 서울 평창30길 가나아트센터)은 실용과 기능에 충실하면서도 절제된 미를 뽐내는 650여 점 민예품을 생활공간별로 보여준다. 혜곡이 국립중앙박물관장으로 일하던 1975년 광복 30주년을 맞아 기획한 ‘한국민예미술대전’을 잇는 특별전이다.

전시품 중 한 점인 굴레는 나이 지긋한 분들이라면 어린 시절 한번쯤 써봤을 추억의 물건이다. 굴레는 아이들 머리에 씌우는 장식과 방한을 겸한 모자인데 겨울용은 두꺼운 공단으로, 여름용은 얇은 비단 사(紗)로 만들고 갖가지 치레를 해 멋을 냈다. 이 굴레가 더 특별한 것은 소장자가 분명하고 4대에 걸쳐 대물림한 내력이 아름다워서다. 굴레를 처음 쓴 이는 ‘와사등’으로 이름난 김광균(1914~93) 시인이다. 개성 분이었던 김 시인의 모친이 아들의 탄생을 기뻐하며 자수전문가에게 주문해 백일과 돌에 씌웠고, 이후 김 시인의 가족은 물론 2000년에 태어난 증손녀, 2014년생 증손자까지 4대에 걸쳐 남녀 구분 없이 쓰고 있다고 한다.

예용해 선생은 우리 전통공예의 맥이 가물가물한 큰 이유가 아껴 사랑하며 사용해주는 이가 없기 때문이라고 진단했다. 개성굴레의 전형을 보여주는 이 민예품도 김씨 집안에서 두고두고 요긴하게 쓰고, 감사하게 쓰고, 나눠 쓰지 않았다면 일찌감치 사라져버렸을 것이다. 모란과 연꽃을 화려하게 수놓고 십장생을 곁들여 새 생명의 부귀영화와 장수를 축수한 이 굴레에 담긴 마음이야말로 오늘 우리가 되새겨야 할 전통공예의 힘이다.

