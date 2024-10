익숙하지 않은 세상을 만나는 자세

말이 없이 몸의 움직임만으로 사람들에게 큰 감동을 주는 일이 쉽지 않은데, 무용가들은 그런 어려운 일을 하는 사람들이다. 언어라는 강력한 소통의 도구를 가지게 된 인간에게 몸짓과 같은 물리적 신호나 냄새와 같은 화학적 신호들은 이색적이지만, 보조적인 수단에 불과하다. 그것만으로 정확하고 완성된 메시지를 전하거나 받는 것은 어렵다. 인간이 언어를 갖기 전에는 물리적, 혹은 화학적 신호들이 온전히 소통을 담당했을 터이니 그 표현력이 더 뛰어났겠지만 지금은 몸짓이 전하는 의미는 둔해지고 정교함은 사라져 간다.

이런 상황 속에서 무용가들은 몸으로 뜻을 전달하는 능력을 보존하려는 사람들이라고 할 수 있다. 희미해져 가는 의미를 다시 분명하게 되살리려고 한다. 몸짓으로 전달할 수 있는 의미를 더 찾아내고, 더 개발하려고 한다. 효율성은 떨어지지만 언어로 추상화되는 과정에서 없어진 것들이 살아날 수도 있고 어떤 경우엔 언어를 통해서는 느낄 수 없는 떨림을 전달받기도 한다. 무용을 이미 박제화된 예술 장르로 여기는 사람들도 있지만 실제로는 인간이 할 수 있는 예술적 실험의 최전선에 서 있는 경우가 많다.

무용가들은 잃어버린, 혹은 희미해진 의사소통의 도구를 다루기 때문에 고민한다. 어떻게 생각을 몸의 움직임을 통해서 정확하게 전달할 수 있을까? 많은 경우, 안무는 자연스러운 움직임 위에서 생각을 표현한다. 몸이 할 수 있는 가장 자연스러운 움직임은 관절과 근육의 물리적 구조와 중력과 가속도의 법칙에 맞춰 에너지를 소모하는 운동이 맞물리면서 일어난다. 구조와 법칙을 알면 자연스러운 운동의 궤적을 그릴 수 있고 다음 동작을 예측하는 것이 가능하다. 예측 가능한 동선 위에서 변화를 주면서 의미를 전달하려고 애쓴다.

무용가들은 자연스러운 움직임을 고된 훈련을 통해서 몸에 익힌 사람들이다. 눈 감고도, 어떤 환경에서도 그 궤적을 몸과 마음이 모두 기억해 재생해 낸다. 이들에게 가장 어려운 것은 아마도 이 궤적에서 벗어나는 것이 아닐까? 무용가들에게 일부러 자연스러운 움직임을 벗어나는 안무를 주어주면 무척이나 힘들어한다. 자연스럽지 않은 움직임을 모은 안무를 실행하는 일은 무용가들에게는 고통이다. 자연스러운 길을 반복적으로 벗어난 안무를 따라 연습하다가 무대에 서는 것을 포기하고 탈락하는 무용가도 여럿 보았다. 안무가는 생각을, 의식을 표현하기 위해서 의도적으로 부자연스러운 움직임을 택했는데 그것이 무용가들을 힘들게 했다. 몸에 익은 것을 생각으로 바꾸기는 늘 고통스럽고 어렵다.

붉은 닭의 해가 밝았지만, 원숭이가 고단한지 길게 늘어뜨린 꼬리를 치우지 않는다. 탄핵 심판도 여러 날을 더 기다려야 할 것 같고 나라를 어지럽힌 사람들이 한 짓에 대한 시시비비를 가리는 데도 시간이 더 필요하다. 지난 일이 말끔히 마무리되지 않아서 상큼한 시작이 어렵다. 우울함이 가시지 않는다. 거기에 더해, 지난해 제기된 문제들과 시작된 변화들 중에 시간을 가지고 정착되는 것을 지켜보아야 하는 것들이 있다.

부정청탁방지법이 시행되어 여러 달이 되었는데 시작할 때 요란했던 것과 비교해서 생각해보면 요즘은 너무 조용한 것은 아닌지? 관행의 뿌리가 깊고 잘잘못을 가리기 어려운 경우도 많아 새로운 기준에 맞추어 사람 관계와 그 사이에서 일어나는 일을 조정하는 것이 쉬운 일이 아닐 텐데, 불협화음이 들리지 않아 오히려 불안하다. 온 나라를 시끌시끌하게 만들 정도로 많은 것들을 바꿀 것이라고도 했고 혁명적인 변화가 시작될 것이라고도 했는데 모두 엄살이었을까?

여성주의의 측면에서 제기된 문제들도 근본적인 변화를 요구하는 것들이라 지켜보아야 할 일이다. 문화계·학계, 그리고 사회 구석구석에서 성 문제와 관련된 잘못된 관행들에 대한 징벌과 수정에 대한 요구들이 거셌다. 하지만, 감정적인 동조와 고발을 넘어 이 주장들을 제도적으로 뒷받침할 조건들은 아직까지 미흡한 부분이 많다. 제도적인 보완이 없다면, 어렵게 확보한 성과들이 모두 헛수고가 될 것이다.

새해에는 우리 앞에 근본적인 변화가 놓여있다. 탄핵과 대선 정국에서 정경유착의 고리를 끊어야 하고 국가와 사회를 위한다면서 사익을 추구하는 집단을 청산해야 한다. 헌법을 바꾸어야 할지도 모른다. 학연·지연·혈연 등 전근대적인 관계를 지양하고 근대적이고 합리적인 관계를 만들어야 한다. 동시에 권위주의를 배척해야 하고 남성 중심으로 만들어진 ‘기울어진 운동장’을 바로잡아야 한다.

서구 사회가 최소한 수백년에 걸쳐 힘들게 성취했고 끊임없이 노력해서 겨우 유지하고 있는 것들을 우리가 한꺼번에 해 낼 수 있을까? 긴장하고 생각을 깊게 하지 않으면 다시, 오래된 습관을 반복할 공산이 크다. 낯선 안무를 받아든 숙련된 무용가처럼 비틀대지 않으려면 어지간한 각오로는 어림도 없겠다.

주일우문학과 지성사 대표

