◆ 김환기 회고전 4월~8월 삼성미술관 리움

최근 가장 주목받는 화가는 단연 김환기(1913~1974)다. 2016년 11월 서울옥션 홍콩경매에서 그의 ‘12-V-70#172’는 약 63억 3000만원에 낙찰돼 한국 미술 경매가 최고 기록을 세웠다. 2015년 10월 서울옥션 홍콩경매에서 그의 ‘19-VII-71 #209’가 47억 2000만원으로 당시 경매 최고가 기록을 세운 뒤 2016년 4월 ‘무제’가 48억 7000만원, 6월에 ‘무제 27-VII-72 #228’이 54억원에 연속 낙찰되며 스스로의 기록을 연거푸 갈아치웠다.

가격이라는 측면을 넘어, 그는 우리의 전통과 자연에 대한 애정을 화폭에 듬뿍 담아낸 작가다. 백자 달항아리를 자주 그렸고 푸른색 산천을 통해 고국에 대한 애정을 표현했다. 김광섭의 시 ‘저녁에’의 마지막 구절을 제목으로 삼은 점화 ‘어디서 무엇이 되어 다시 만나랴’는 그의 대표작 중 하나다. 이번 전시는 그의 선구적인 예술세계를 전 시기에 걸쳐 살펴보는 대 규모 회고전이다.

<1월>

◆ 류경채의 추상회화 1960-1995 5일~2월 5일 현대화랑

◆ 이기봉·이광호·이세현·강인구 5일~2월 22일 일우스페이스

◆ 장영혜중공업: 세 개의 쉬운 비디오 자습서로 보는 삶 6일~3월 12일 아트선재센터

◆ 개관 5주년 기념특별전 -사임당, 그녀의 화원 24일~6월 서울미술관

◆ 박현기 25일~3월 12일 갤러리현대

<2월>

◆ 백현주 9일~3월 19일 갤러리 아라리오 서울

◆ YOUTH-청춘의 열병, 그 못다한 이야기 9일~5월 28일 디뮤지엄

◆ 안규철 국제갤러리

◆ 오세열 2월~3월 학고재갤러리

◆ 앤디 워홀 2월~6월 국립현대미술관 서울관

<3월>

◆ 일우 사진상 보도사진 부문 김성룡 2일~4월 19일 일우 스페이스

◆ 구민정?심래정 2인전 8일~5월 7일 아라리오 뮤지엄 인 스페이스

◆ SeMA Green 안상수 14일~5월 14일 서울시립미술관 서소문 본관

◆ 토트 셀비 ‘The Selby’s House 27일~10월 29일 대림미술관

◆ 이진주 Lee Jinju ?30일~5월 7일 갤러리 아라리오 서울

◆ 웹툰 ‘신과 함께’ 연계 불교미술 특별전 3월 중순 호림박물관 신사분관

◆ 고려 철화청자 특별전 3월 호림박물관 신사분관

◆ 한국현대미술작가 시리즈: 송번수 3월~6월 국립현대미술관 과천관

<4월>

◆ 윤동천 초대전 7일~5월 7일 금호미술관

◆ 이강욱 18일~5월 21일 갤러리 아라리오 천안

◆ 현대인의 초상-셀피(selfie)의 조건 19일~6월 23일 사비나미술관

◆ 일우 사진상 출판부문 한성필 ?27일~6월 14일 일우 스페이스

◆ 노순택: 제4의 벽-비상국가 II 29일~7월 23일 아트선재센터

◆ 예술이 자유가 될 때: 이집트 초현실주의자들(1938~1965) 4월~7월 국립현대미술관 덕수궁관

◆ 한국현대미술작가시리즈: 윤승중·한정식 4월~8월 국립현대미술관 과천관

<5월>

◆ 산수진화론 Ⅱ 2일~8월 31일 우양미술관

◆ 사우디아라비아 문명전: 아라비아의 길 9일~8월 27일 국립중앙박물관

◆ 손장섭 학고재갤러리

◆ 불확정성의 원리 5월~9월 국립현대미술관 서울관

<6월>

◆ 공예전 22일~8월 23일 일우 스페이스

◆ 조선왕실의 포장예술 6월~8월 국립고궁박물관

<7월>

◆ 가오 레이 6일~8월 27일 갤러리 아라리오 서울

◆ 구본주 12일~2018년 9월 9일 아라리오 뮤지엄 동문모텔Ⅱ

◆ 타이틀매치展-김차섭과 전소정 25일~10월 15일 서울시립미술관 북서울미술관

◆ 크지슈토프 보디츠코 7월~10월 국립현대미술관 서울관 폴란드생 작가가 탈북자들의 목소리에 주목했다

◆ 한국현대미술작가 시리즈: 심문섭 7월~10월 국립현대미술관 과천관

<8월>

◆ 구정아 25일~10월 아트선재센터

◆ 송창 8월~9월 학고재갤러리

<9월>

◆ UIA 건축展 3일~11월 5일 서울시립미술관 서소문 본관

◆ 강운구 사진전 16일~12월 9일 한미사진미술관

◆ 대표작가전: 강익중 9~10월 아르코미술관

◆ 筆과 意 : 한국 전통서예의 美 9월~12월 삼성미술관 리움의 첫 서예전

◆ 인생처방전: 인생약국으로 오세요 9월 말~2018년 3월 초 서울미술관

◆ 1990년대 이후 한국건축운동 9월~2018년 4월 국립현대미술관 과천관

<10월>

◆ 팀 아이텔 학고재갤러리

◆ 신여성 10월~2018년 3월 국립현대미술관 덕수궁관

<11월>

◆ 디자인 기획전: NEW WAVE2 3일~12월 31일 금호미술관

◆ 이명호 17일~12월 17일 사비나미술관

◆ 마이클 주 국제갤러리

◆ 리처드 해밀턴 11월~2018년 1월 국립현대미술관 과천관

◆ 요나스 메카스: 영원의 조각들 11월~2018년 4월 국립현대미술관 서울관

◆ 현대차시리즈 2017: 임흥순 11월~2018년 6월 국립현대미술관 서울관

<12월>

◆ 春秋4: 문방사우 학고재갤러리

◆ 요리스 라만 국제갤러리

◆ 돌아온 왕실문화재 12월~2018년 2월 국립고궁박물관

