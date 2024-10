◆ 제31회 골든 디스크 시상식 1월 13~14일 일산 킨텍스

단순한 가요 시상식이 아니다. 1986년 첫 개최해 올해로 31회를 맞은 최고(最古)의 시상식이자, K팝 대축제의 장이다. 골든 디스크 시상식(Golden Disk Awards) 역대 수상자는 곧 K팝의 살아있는 역사이기도 하다. 첫 회 조용필부터 지난해 엑소와 빅뱅까지, 명실공히 당대 최고의 K팝 스타만이 ‘생황 부는 여인상’ 트로피를 거머쥘 수 있다.

올해 음반과 디지털 음원 부문 후보에 오른 건 각 30팀이다. 2014년 11월부터 2015년 11월까지 1년간 판매량을 기준으로 선정해 대상과 본상, 신인상을 수여한다. 양일간에 걸쳐 개최되는 만큼 한 해를 빛낸 가요계 별들이 총출동한다. 음반 본상 후보로는 방탄소년단ㆍ엑소ㆍ트와이스·샤이니 등 아이돌 그룹이 각축전을 벌이고 있다. 디지털음원 본상에는 십센치ㆍ어반자카파ㆍ박효신 등 한 해 동안 ‘히트송’을 발표한 가수들이 트로피 경쟁에 나섰다. 시상식은 JTBCㆍJTBC2에서 생중계된다.

글 한은화 기자 onhwa@joongang.co.kr, 사진 중앙포토

<1월>

◆ 키덜트&하비엑스포 19~22일 COEX

◆ 제8회 ARKO 한국창작음악제(양악부문) 23일 예술의전당 콘서트홀

◆ 아트 스테이지 싱가포르(Art Stage Singapore) 아트페어 12~15일

<2월>

◆ 세계 4대 패션위크(여성복) F/W 뉴욕 9~17일, 런던 17~21일, 밀라노 22~28일, 파리 28일~3월 8일

◆ 평창겨울음악제 15~19일 평창 알펜시아 콘서트홀

<3월>

◆ 서울리빙디자인페어 8~12일 COEX

◆ 제35회 화랑미술제 9~12일 COEX

◆ DIY 핸드메이드 박람회 9~12일 창원 컨벤션센터

◆ 부산 커피앤디저트쇼 16~19일 부산 BEXCO

◆ 서울패션위크 F/W 18~31일 DDP

◆ 아모리쇼(The Armory Show) 2~5일

◆ 아트 바젤 홍콩 23~25일

<4월>

◆ 서울커피엑스포 6~9일 COEX

◆ 경기세계도자비엔날레 22일~5월 28일 이천세라피아 등

◆ 제18회 전주국제영화제 27일~5월 6일 전주 영화의 거리 일대

◆ 제10회 고양국제꽃박람회 28일~5월 14일 일산 호수공원

◆ 제43회 중앙음악콩쿠르 본선 8~10일 금호아트홀 연세 1975년 중앙일보 창간 10주년을 기념해 순수 음악발전에 기여하고자 시작된 국내 최고 권위의 클래식 등용문.

<5월>

◆ 파주 어린이 책잔치 3~7일 파주출판도시

◆ 안산국제거리극축제 5~8일 안산시 일대

◆ 제11회 서울재즈페스티벌 27~28일 올림픽공원

◆ 제53회 백상예술대상 방송과 영상 부문에서 한 해 동안 가장 뛰어난 작품과 인물을 선정하는 종합예술시상식.

<6월>

◆ 서울국제도서전 14~18일 COEX

◆ Art Busan 1~5일

<7월>

◆ 제 21회 부천국제판타스틱 영화제 13~23일 부천시청 등 아시아를 대표하는 장르 영화의 축제. 현실 세계를 바탕으로 한 리얼리티 영화와 달리 공포, 스릴러, 공상과학, 뮤지컬, 애니메이션 등 장르가 확실히 구분되는 영화를 선별해 색다른 즐거움을 선사한다.

◆ 서울일러스트레이션페어 20~23일 COEX

◆ 제 20회 부천국제만화축제 ?21~31일 부천 한국만화박물관

◆ 제14회 평창대관령음악제 26일~8월 6일 평창 알펜시아 콘서트홀

<8월>

◆ 제13회 제천국제음악영화제 10~15일 청풍호반무대 등

◆ 제10회 부산국제광고제 24~26일 BEXCO

<9월>

◆ 제1회 서울도시건축비엔날레 1일~11월 5일 돈의문박물관마을 등

◆ 국제건축연맹(UIA) 2017 서울세계건축대회 3~10일 코엑스ㆍDDP 1948년 발족한, 유엔이 인정하는 유일한 세계건축기구 UIA가 3년에 한 번씩 개최하는 건축대회. ‘건축계의 올림픽’으로 불리며 전 세계 건축가와 정책 입안자들이 한자리에 모인다. 서울은 베이징ㆍ도쿄에 이어 아시아에서 세 번째 개최도시가 됐다.

◆ 뉴욕ㆍ런던ㆍ밀라노ㆍ파리 패션위크 S/S

◆ 서울디자인위크 19일~30일 DDP

◆ 한국국제아트페어(KIAF) 20~24일 COEX

◆ 제 9회 DMZ 국제다큐영화제 ?21~28일 고양 아람누리 극장 등 35개국 110여편의 세계적인 디큐멘터리 영화가 상영된다.DMZ 팸투어도 할 수 있다.

◆ 서울거리예술축제 28일~10월 2일 서울광장

◆ 서울세계불꽃축제 30일 여의도 한강공원

◆ 바다미술제 부산 다대포해수욕장

◆ 제47회 대한민국공예품대전 COEX

<10월>

◆ 자라섬국제재즈페스티벌 1~3일 가평 자라섬 일대

◆ 7~9일 수원 화성행궁 광장 등

◆ 서울패션위크 S/S 9~27일 DDP

◆ 제22회 부산국제영화제 12~21일 부산 영화의 전당 등

◆ 제19회 부천국제애니메이션페스티벌 20~24일 부천 한국만화박물관 등

◆ 파주 북소리 책잔치 파주출판도시

◆ 제35회 대한민국국제음악제

<11월>

◆ 서울빛초롱축제 3~19일

◆ 제54회 대종상 영화제

◆ 제38회 청룡영화상

<12월>

◆ 공예트렌드페어

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS