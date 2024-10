[지난해 말 기준 유가증권시장(코스피) 시가 총액.]2015년 말(1243조원)보다 65조원 늘어나며 사상 처음 1300조원대에 진입했다. 다만 내실은 부족했다. 대장주 삼성전자가 전체 시총에서 차지하는 비중은 2015년 15%에서 지난해 19.3%까지 올랐다.?

