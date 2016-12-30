[인사] 농림축산식품부 外

◆농림축산식품부<국장급 전보>▶국외직무훈련 파견 최병국<교육훈련 파견>▶국외훈련파견 이연숙<명예퇴직>▶부이사관(특별승진) 안형덕·이상집<과장급 승진>▶동아시아자유무역협정과장(농업통상분야 전문관) 정용호▶농림축산검역본부 세균질병과장 현방훈<과장급 전보>▶원예경영과장 정혜련▶농림축산검역본부 기획조정과장 김도범▶〃 위험관리과장 최병렬▶〃 바이러스질병과 송재영▶〃 영남지역본부 식물검역과장 하종수▶〃 제주지역본부장 김경두▶국립농산물품질관리원 맞춤형농정과장 문태섭▶〃 강원지원장 김운기▶국립종자원 운영기획과장 조정래▶〃 전북지원장 윤승우▶〃 제주지원장 강민철▶농촌진흥청(인사교류) 이경일
◆보건복지부<국장급>▶사회복지정책실 복지정책관 배병준▶보건산업정책국장 양성일▶장애인정책국장 조남권▶건강정책국장 김현준▶기획조정실 비상안전기획관 최태붕▶대통령비서실 선임행정관 전병왕▶건강보험정책국장 노홍인
◆해양수산부<국장급 전보>▶중앙해양안전심판원 심판관 손건수▶부산지방해양안전심판원장 홍종해▶인천지방해양안전심판원장 김해광▶동해지방해양안전심판원장 정선문<과장급 전보>▶국립수산물품질관리원 검역검사과장 민병주▶부산지방해양수산청 제주해양수산관리단장 고경만▶대산지방해양수산청장 안완수▶국립수산과학원 운영지원과장 구도형
◆헌법재판소사무처<3급 승진>▶재정기획과장 이형주<4급 승진>▶재판관 비서관 이진석▶재정기획과 유준영▶국제정책과 임국희▶심판제도과 박재은<과장 전보>▶국제정책과장 겸 심판사무과장 하정수▶총무과장 이성환▶협력행정과장 권순모▶정보화기획과장 최준수▶통일교육원 파견 정원국▶국방대 〃 석현철<4급 전보>▶법제연구과 하영화▶헌법재판연구원 연구교수부 교육팀 김혜영
◆영상물등급위원회▶공연추천부장 민병준▶영상콘텐츠부장 류종섭▶영화부장 노승오
◆관세청<과장급 전보>▶인사관리담당관 이종욱▶기획심사팀장 박진희▶관세평가분류원장 고석진▶인천공항국제우편세관장 박계하▶부산세관 감시국장 우현광▶창원세관장 양동석▶동해세관장 이동훈▶목포세관장 김수연▶대전세관장 박상덕▶평택세관장 최양식
◆농촌진흥청<고위공무원 승진>▶연구정책국장 황규석▶농촌지원국장 김상남▶국립농업과학원 농업환경부장 안옥선▶경상남도 농업기술원장 이상대
◆SBS<예능본부>▶예능본부장 남승용▶예능 2CP 안범진▶예능 3CP 유윤재<편성실>▶편성기획팀장 백정렬
◆미디어오늘▶사장 이정환
◆이데일리▶매크로에디터 겸 정경부장 김화균▶문화레저부장 고규대▶IB마켓부장 겸 기획취재부장 이민주▶정경부 선임기자 오성철▶벤처중기부 〃 김민구▶문화레저부 〃 오현주
◆한양대<서울캠퍼스>▶출판부장 엄익상<erica캠퍼스>▶프라임(PRIME)사업단장 김우승▶한양인재개발원장 이재복▶기획홍보부처장 윤성호▶창의융합교육원장 겸 PBL센터장 박기수▶창업보육센터소장 좌용호▶산학협력단부단장 겸 학술연구부처장 최지웅▶대학원부원장 최영진
◆국민건강보험공단<본부장 전보>▶기획조정실(본부)장 김덕수▶급여보장실(본부)장 장수목▶요양운영실(본부)장 김백수▶부산지역본부장 김선옥▶대구지역본부장 이익희▶광주지역본부장 김상채▶대전지역본부장 임재룡▶경인지역본부장 박국상<1급 승진>▶서초북부지사장 김남훈▶해운대지사장 최덕근▶부산사하지사장 유영인▶부산사상지사장 이병규▶울산중부지사장 전군배▶안동지사장 주용화▶경주지사장 변창구▶군산지사장 정광수▶의정부지사장 심용보<1급 전보>▶일산병원 기획조정실장 신일호▶법무지원실장 안수민▶재정관리실장 이원길▶홍보실장 이경선▶경영지원실장 홍무표▶자격부과실장 성백길▶빅데이터운영실장 정승열▶건강보험정책연구원 부원장 현재룡▶성동지사장 박태근▶광진지사장 형성원▶동대문지사장 양인성▶중랑지사장 서태진▶서대문지사장 최원영▶마포지사장 이상돈▶양천지사장 권준석▶강서지사장 기태영▶관악지사장 신순애▶강남서부지사장 최형열▶송파지사장 김화섭▶강동지사장 정해민▶원주횡성지사장 홍성유▶강릉지사장 이운용▶진주산청지사장 김두수▶김해지사장 이갑성▶양산지사장 손영길▶대구수성지사장 김억수▶대구달서지사장 김기열▶칠곡지사장 이정희▶광주동부지사장 한명덕▶전주남부지사장 김왕수▶전주북부지사장 최병도▶목포지사장 김용진▶제주지사장 김석추▶대전중부지사장 송영수▶대전유성지사장 김재경▶청주동부지사장 류근호▶청주서부지사장 류호영▶천안지사장 오명규▶수원서부지사장 류찬▶수원동부지사장 김재훈▶안양지사장 김삼룡▶광명지사장 정기홍▶시흥지사장 정희자▶성남북부지사장 곽지훈▶화성지사장 최호규<상위직 전보>▶울산남부지사장 윤경식▶포항남부지사장 정윤균
◆한국환경공단<부서장 전보>▶환경안전지원단장 정찬윤▶홍보실장 안병용▶감사실장 방현홍▶기획조정처장 김장원▶글로벌협력처장 유재천▶환경전문심사센터장 정상용▶환경인증검사처장 이준기▶악취관리처장 이환섭▶하수도처장 최익훈▶상수도처장 백선재▶물환경관리처장 최필규▶자원순환처장 이형규▶폐기물관리처장 강문식▶폐자원에너지처장 최용석▶환경시설처장 최주행▶상하수도시설처장 오세철▶환경에너지시설처장 이종연▶수생태시설처장 김유종▶화학물질관리처장 박정구▶생활환경안전처장 진효언▶환경기술연구소 장이창▶수도권동부지역본부 환경관리처장 김종▶〃 자원순환관리처장 박민규▶〃 환경시설관리처장 박복록▶〃 강원지사장 이호철▶수도권서부지역본부 자원순환관리처장 임재욱▶〃 환경시설관리처장 백성기▶부산울산경남지역본부 환경관리처장 김덕진▶〃 자원순환관리처장 송재식▶〃 환경시설관리처장 정동기▶대구경북지역본부 자원순환관리처장 이창훈▶〃 환경시설관리처장 정석현▶충청권지역본부 환경관리처장 김창회▶〃 자원순환관리처장 고광휴▶〃 환경시설관리처장 임규영▶호남권지역본부 환경관리처장 정동희▶〃 자원순환관리처장 차주현▶〃 환경시설관리처장 추연홍▶〃전북지사장 김종철
◆한국가스공사<전보 및 보임>▶법무실장 이창균▶전략기획처장 안길현▶총무지원처장 박오근▶LNG사업처장 정재호▶인천기지본부장 홍종윤▶통영기지본부장 홍영수▶삼척기지본부장 이한준▶삼척기지건설사무소장 지성권▶서울지역본부장 김용숙▶경기지역본부장 박성봉▶강원지역본부장 김광수▶부산경남지역본부장 성영규▶기술사업단장 홍성백▶연수원장 이규준▶개성지사장 이동률▶생산운영처장 한동근▶제주기지건설단장 안형철▶공급운영처장 장도열▶공급건설처장 전재호▶인천지역본부장 김환용▶제주공급건설단장 김부용
◆한국과학기술연구원<센터장급>▶한·인도협력센터장 이승철<실장급>▶연구개발실장 변덕용▶경영기획실장 강구인▶경영관리실장 주영철<팀장급>▶의공학연구소 운영기획팀장 최호영▶녹색도시기술연구소 운영기획팀장 서보라▶수탁사업운영팀장 강선준▶인사경영팀장 안성진▶구매팀장 정현진▶안전·보안팀장 윤여복▶미래전략·정책기획팀장 김현우