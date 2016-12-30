1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 농림축산식품부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆농림축산식품부<국장급 전보>▶국외직무훈련 파견 최병국<교육훈련 파견>▶국외훈련파견 이연숙<명예퇴직>▶부이사관(특별승진) 안형덕·이상집<과장급 승진>▶동아시아자유무역협정과장(농업통상분야 전문관) 정용호▶농림축산검역본부 세균질병과장 현방훈<과장급 전보>▶원예경영과장 정혜련▶농림축산검역본부 기획조정과장 김도범▶〃 위험관리과장 최병렬▶〃 바이러스질병과 송재영▶〃 영남지역본부 식물검역과장 하종수▶〃 제주지역본부장 김경두▶국립농산물품질관리원 맞춤형농정과장 문태섭▶〃 강원지원장 김운기▶국립종자원 운영기획과장 조정래▶〃 전북지원장 윤승우▶〃 제주지원장 강민철▶농촌진흥청(인사교류) 이경일

◆보건복지부<국장급>▶사회복지정책실 복지정책관 배병준▶보건산업정책국장 양성일▶장애인정책국장 조남권▶건강정책국장 김현준▶기획조정실 비상안전기획관 최태붕▶대통령비서실 선임행정관 전병왕▶건강보험정책국장 노홍인

◆해양수산부<국장급 전보>▶중앙해양안전심판원 심판관 손건수▶부산지방해양안전심판원장 홍종해▶인천지방해양안전심판원장 김해광▶동해지방해양안전심판원장 정선문<과장급 전보>▶국립수산물품질관리원 검역검사과장 민병주▶부산지방해양수산청 제주해양수산관리단장 고경만▶대산지방해양수산청장 안완수▶국립수산과학원 운영지원과장 구도형

◆헌법재판소사무처<3급 승진>▶재정기획과장 이형주<4급 승진>▶재판관 비서관 이진석▶재정기획과 유준영▶국제정책과 임국희▶심판제도과 박재은<과장 전보>▶국제정책과장 겸 심판사무과장 하정수▶총무과장 이성환▶협력행정과장 권순모▶정보화기획과장 최준수▶통일교육원 파견 정원국▶국방대 〃 석현철<4급 전보>▶법제연구과 하영화▶헌법재판연구원 연구교수부 교육팀 김혜영

◆영상물등급위원회▶공연추천부장 민병준▶영상콘텐츠부장 류종섭▶영화부장 노승오

◆관세청<과장급 전보>▶인사관리담당관 이종욱▶기획심사팀장 박진희▶관세평가분류원장 고석진▶인천공항국제우편세관장 박계하▶부산세관 감시국장 우현광▶창원세관장 양동석▶동해세관장 이동훈▶목포세관장 김수연▶대전세관장 박상덕▶평택세관장 최양식

◆농촌진흥청<고위공무원 승진>▶연구정책국장 황규석▶농촌지원국장 김상남▶국립농업과학원 농업환경부장 안옥선▶경상남도 농업기술원장 이상대

◆SBS<예능본부>▶예능본부장 남승용▶예능 2CP 안범진▶예능 3CP 유윤재<편성실>▶편성기획팀장 백정렬

◆미디어오늘▶사장 이정환

◆이데일리▶매크로에디터 겸 정경부장 김화균▶문화레저부장 고규대▶IB마켓부장 겸 기획취재부장 이민주▶정경부 선임기자 오성철▶벤처중기부 〃 김민구▶문화레저부 〃 오현주

◆한양대<서울캠퍼스>▶출판부장 엄익상<erica캠퍼스>▶프라임(PRIME)사업단장 김우승▶한양인재개발원장 이재복▶기획홍보부처장 윤성호▶창의융합교육원장 겸 PBL센터장 박기수▶창업보육센터소장 좌용호▶산학협력단부단장 겸 학술연구부처장 최지웅▶대학원부원장 최영진

◆국민건강보험공단<본부장 전보>▶기획조정실(본부)장 김덕수▶급여보장실(본부)장 장수목▶요양운영실(본부)장 김백수▶부산지역본부장 김선옥▶대구지역본부장 이익희▶광주지역본부장 김상채▶대전지역본부장 임재룡▶경인지역본부장 박국상<1급 승진>▶서초북부지사장 김남훈▶해운대지사장 최덕근▶부산사하지사장 유영인▶부산사상지사장 이병규▶울산중부지사장 전군배▶안동지사장 주용화▶경주지사장 변창구▶군산지사장 정광수▶의정부지사장 심용보<1급 전보>▶일산병원 기획조정실장 신일호▶법무지원실장 안수민▶재정관리실장 이원길▶홍보실장 이경선▶경영지원실장 홍무표▶자격부과실장 성백길▶빅데이터운영실장 정승열▶건강보험정책연구원 부원장 현재룡▶성동지사장 박태근▶광진지사장 형성원▶동대문지사장 양인성▶중랑지사장 서태진▶서대문지사장 최원영▶마포지사장 이상돈▶양천지사장 권준석▶강서지사장 기태영▶관악지사장 신순애▶강남서부지사장 최형열▶송파지사장 김화섭▶강동지사장 정해민▶원주횡성지사장 홍성유▶강릉지사장 이운용▶진주산청지사장 김두수▶김해지사장 이갑성▶양산지사장 손영길▶대구수성지사장 김억수▶대구달서지사장 김기열▶칠곡지사장 이정희▶광주동부지사장 한명덕▶전주남부지사장 김왕수▶전주북부지사장 최병도▶목포지사장 김용진▶제주지사장 김석추▶대전중부지사장 송영수▶대전유성지사장 김재경▶청주동부지사장 류근호▶청주서부지사장 류호영▶천안지사장 오명규▶수원서부지사장 류찬▶수원동부지사장 김재훈▶안양지사장 김삼룡▶광명지사장 정기홍▶시흥지사장 정희자▶성남북부지사장 곽지훈▶화성지사장 최호규<상위직 전보>▶울산남부지사장 윤경식▶포항남부지사장 정윤균

◆한국환경공단<부서장 전보>▶환경안전지원단장 정찬윤▶홍보실장 안병용▶감사실장 방현홍▶기획조정처장 김장원▶글로벌협력처장 유재천▶환경전문심사센터장 정상용▶환경인증검사처장 이준기▶악취관리처장 이환섭▶하수도처장 최익훈▶상수도처장 백선재▶물환경관리처장 최필규▶자원순환처장 이형규▶폐기물관리처장 강문식▶폐자원에너지처장 최용석▶환경시설처장 최주행▶상하수도시설처장 오세철▶환경에너지시설처장 이종연▶수생태시설처장 김유종▶화학물질관리처장 박정구▶생활환경안전처장 진효언▶환경기술연구소 장이창▶수도권동부지역본부 환경관리처장 김종▶〃 자원순환관리처장 박민규▶〃 환경시설관리처장 박복록▶〃 강원지사장 이호철▶수도권서부지역본부 자원순환관리처장 임재욱▶〃 환경시설관리처장 백성기▶부산울산경남지역본부 환경관리처장 김덕진▶〃 자원순환관리처장 송재식▶〃 환경시설관리처장 정동기▶대구경북지역본부 자원순환관리처장 이창훈▶〃 환경시설관리처장 정석현▶충청권지역본부 환경관리처장 김창회▶〃 자원순환관리처장 고광휴▶〃 환경시설관리처장 임규영▶호남권지역본부 환경관리처장 정동희▶〃 자원순환관리처장 차주현▶〃 환경시설관리처장 추연홍▶〃전북지사장 김종철

◆한국가스공사<전보 및 보임>▶법무실장 이창균▶전략기획처장 안길현▶총무지원처장 박오근▶LNG사업처장 정재호▶인천기지본부장 홍종윤▶통영기지본부장 홍영수▶삼척기지본부장 이한준▶삼척기지건설사무소장 지성권▶서울지역본부장 김용숙▶경기지역본부장 박성봉▶강원지역본부장 김광수▶부산경남지역본부장 성영규▶기술사업단장 홍성백▶연수원장 이규준▶개성지사장 이동률▶생산운영처장 한동근▶제주기지건설단장 안형철▶공급운영처장 장도열▶공급건설처장 전재호▶인천지역본부장 김환용▶제주공급건설단장 김부용

◆한국과학기술연구원<센터장급>▶한·인도협력센터장 이승철<실장급>▶연구개발실장 변덕용▶경영기획실장 강구인▶경영관리실장 주영철<팀장급>▶의공학연구소 운영기획팀장 최호영▶녹색도시기술연구소 운영기획팀장 서보라▶수탁사업운영팀장 강선준▶인사경영팀장 안성진▶구매팀장 정현진▶안전·보안팀장 윤여복▶미래전략·정책기획팀장 김현우

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT