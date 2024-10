배우 송혜교와 천우희, 정려원이 엄정화의 컴백을 응원했다.

송혜교는 27일 자신의 인스타그램에 "너무 멋지세요!!"라는 글과 함께 엄정화의 새 앨범 재킷을 게재했다.

배우 천우희도 이날 자신의 인스타그램에 "엄정화 선배님 최고 디바 컴백! 기다렸어요 응원합니다"라고 축하했다.

정려원은 "이 시대의 진정한 디바 정화언니 존경해요"라고 적었다.

엄정화는 이날 자정 8년 만에 새 앨범 'The Cloud Dream of the Nine'을 발표했다. 총 9곡 중 더블 타이틀곡 'Dreamer', 'Watch Me Move'를 비롯해 'Oh Yeah'와 '버들숲' 등 4곡이 먼저 공개됐다.

