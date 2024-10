날 선 마음 다스리는 우리 음악

음악에 집중하지 못하고 있다. 하루하루 쏟아지는 기상천외한 기사들과 SNS에 등장하는 각종 동영상에 마음을 빼앗겨 버린 탓이다. 음악팬이라고 자처하기 미안하게도 마음 깊은 곳에서는 ‘음악? 그게 뭣이 중헌디?’, 이러고 있다. 그리하여 며칠 전에는 안 되겠다 싶어 작정하고 오디오 전원을 켰다. 램프의 불빛이 날 선 마음을 위로해 주었다. 비선 라인 없어도 이런 멋진 애인이 있으니 다행이라 생각하며 석 장짜리 국악앨범을 꺼내들었다.

앨범은 ‘음공간’이다. 1990년대 초반 국악계에 신선한 바람을 불러일으켰던 사운드 스페이스 음반사의 베스트 음반이다. 이 레이블이 지난 시절 이루었던 업적에 대해서는 훈장을 여럿 주어도 모자라지 않는다. 국악 음반의 수준을 한 차원 높였으며, 최근 나오는 음반들에 비추어도 조금도 손색이 없다. 지금은 국악방송도 생기고, 퓨전국악이나 창작곡 중에 히트곡도 나오곤 하지만, 20여 년 전 국악은 정말 전공자들을 제외하고는 아무도 관심을 갖지 않는 장르였다. 나 역시 마찬가지였고.

이런 시절, 우리 음악의 ‘불씨’를 전달하는 프로메테우스가 등장했다. 바로 고 손아선 대표다. 애초에 그녀가 외면당하는 국악에 달려들게 된 것은 내부적 수요와 요구에 의한 것은 아니었다. 일본 빅터사가 월드뮤직으로서 한국 전통음악에 관심을 갖고 이런 기획을 추천했던 것이다. 물론 한국의 뜻있는 사람들이 호응했고, 우리 음악에 대한 손 대표의 혜안과 소신이 더해졌다.

80년대 한창기 선생이 브리태니커 음악회로 우리 음악의 명맥을 유지했다면 90년대는 손아선 대표의 노력이 있었다. 그녀는 숨은 명인명창들을 녹음실로 불러 앉혔으며, 다른 장르와의 실험을 도모했다. 지금은 국악계의 중견이 된 젊은 음악가들도 발굴해 알렸다. 이러한 열정과 노력 덕분에 우리는 전설로 남은 많은 명인명창의 생생한 소리를 들을 수 있게 되었다.

‘음공간’은 음반사의 베스트 음반 성격에 맞춰 90년대에 낸 음반 중 추린 18장에서 한 곡씩 뽑아 석 장의 CD로 만들었다. 모든 음악은 모 평론가의 말 그대로 ‘전통의 현대적 복원’과 ‘전통과 전위의 만남’이라는 말로 요약된다. 첫 번째 음반에는 국악을 잘 모르는 이들에게도 친숙한 민요를 많이 배치해 놓았다. 첫 곡 ‘겨울의 황혼’에서는 안숙선 명창과 동해안 별신굿의 고 김석출 명인의 구음을 들을 수 있다. 둘은 마치 부녀처럼 끈끈한 소리를 들려준다. 김석출 명인이 벚나무의 굵은 기둥 같다면 안숙선 명창은 활짝 피어오른 하얀 벚꽃 같다.

‘진도아리랑’‘방아타령’의 조공례 명인의 소리에는 어머니들의 굵어진 주름살 사이를 스치고 온 남도의 바람과 흙냄새가 묻어 있다. 옛날엔 농담 반 진담 반으로 “진도에 가면 밭 가는 할머니가 모두 다 무형문화재”라는 말이 있었다고 한다. 이 지역의 오래된 음악적 저력이 느껴진다. 음반에는 김덕수 사물놀이패의 초기 멤버인 이광수 명인의 ‘한오백년’도 수록돼 있는데, 이 곡 역시 흥얼흥얼 따라 부르게 하는 힘이 있다.

두 번째 음반은 박병천 명인의 무장고 풀이로 시작된다. 이 곡이 수록된 ‘구음 다스름’ 음반은 오래된 나의 애청 음반인데, 누구에게나 기꺼이 추천한다. 진도 씻김굿 무형문화재였던 선생의 목소리는 생과 사를 건너는 처연함이 있다. 산 자와 죽은 자가 선생의 구슬픈 가락이 만든 음악 공간 안에서 화해하고 이별한다. 박 명인의 음반을 듣고 있으면 몇 번이고 팔뚝 위를 타고 오르는 소름을 경험할 수 있다. 이 음반에는 등장하지 않지만, 큰 무당인 김대례 명인의 소리도 절창이다. 음반 ‘WEST END’에는 김 명인이 재즈보컬 린다 샤록과 ‘트랜스’라는 곡을 함께한다. 선생의 목소리는 마치 살아서 인간이 갈 수 없는 세계의 심연에서 흘러나오는 듯 하다. 두려움보다는 죽음이라는 부정할 수 없는 인간 조건에 대한 깊은 슬픔이 담겨 있다.

세 번째 음반에서는 국악과 재즈가 본격적으로 만난다. 앞선 음반들보다 실험적인 요소가 강하다. 첫 곡에서 안숙선 명창이 ‘심청가’ 중 한 대목을 하는데, 피아노와 색소폰이 뒤를 받치고 있다. 이어지는 곡은 존 콜트레인의 연주로 유명한 ‘My one and only love’를 드러머 김대환이 연주한다. 이 곡은 원래 김대환의 음반 ‘흑경’에 수록돼 있다. 다른 곡에 비해 귀에 잘 들어온다. 그 외 김석출의 호적연주를 들을 수 있는 ‘날지 않는 새’, 도입부에 아리랑을 변주한 린다 샤록의 ‘녹턴’, 가수 산울림의 ‘청춘’을 새롭게 돌아본 ‘청춘’도 빼놓을 수 없다.

사운드스페이스의 ‘음공간’은 음악을 사랑했던 한 음반제작자의 삶과 명인들의 곰삭은 시간이 오롯이 녹아 있는 음반이다. 이런 음반 덕에 우리 음악은 비로소 다른 국면으로 들어섰다. ●

글 엄상준 TV프로듀서 90emperor@naver.com