신에너지 자동차(NEV)로 미래의 종주국 노린다

이달 6일과 7일, 중국 쓰촨(四川)성 충칭(重慶)시 위에라이 국제컨벤션센터에서 ‘글로벌 오토모티브 포럼(GAF) 2016’이 열렸다. GAF는 중국 정부 산하의 중국국제무역촉진위원회가 주최하는 자동차 산업 관련 포럼으로 2010년 시작해 올해 7회 째다. 이번 행사엔 17개국에서 800여 명의 자동차 산업 관계자가 참석했다.

지난해와 올해 잇따라 GAF를 유치한 충칭은 중국 내륙 양쯔강 상류에 자리한 도시다. 서중국에서 유일한 직할시로 통신과 기술, 문화와 교육의 허브다. 중국의 직할시는 성(省)과 같은 위상의 일급 행정구역이다. 중국엔 베이징·상하이·충칭·톈진 등 4개 직할시가 있다. 충칭시의 면적은 8만2400㎢로 직할시 가운데 제일 넓다. 대한민국 면적의 83%다.

충칭시 인구는 3300만 명으로 세계 도시 가운데 최대다. 도심 인구만 500만 명 이상이다. 충칭은 1929년 직할시가 됐다. 2차 대전 땐 국민당의 임시정부 거점이었다. 때문에 마오쩌뚱(毛澤東)은 1954년 충칭을 현 단위로 강등시킨다. 그러나 충칭 출신의 덩샤오핑(鄧小平)이 1997년 다시 직할시로 격상시켰다. 이후 충칭은 중국 서부 제조업의 중심지로 발전을 거듭했다.

충칭의 핵심 산업은 자동차다. 충칭시 전체 매출의 27%를 차지한다. 충칭은 중국 최대의 자동차와 모터사이클 생산 기지다. 충칭을 대표하는 자동차 업체는 창안모터스(重安汽股有限公司)다. 중국 자동차 업체 빅4 중 하나다. 충칭엔 32개의 자동차 회사와 1000여 개의 부품업체가 있다. 총 생산능력은 400만 대, 2014년 생산대수는 263만 대였다. 2014년 한 해에만 충칭시 전체 자동차 보유대수(400만 대)의 절반을 만들어낸 셈이다. 2013년과 비교하면 22.3% 늘어난 수치다. 중국 평균을 15%포인트 웃돌았다. 중국 전체 자동차 생산 가운데 11%를 차지했다. 중국 내 어떤 도시보다 높은 수치다. 그런데 앞으로 충칭의 자동차 생산은 더욱 늘어날 전망이다. 현대차가 중국 제4공장을 짓고 있기 때문이다.

현대차는 공장부지 조성을 마치고 지난해 6월 23일 기공식을 가졌다. 총 200만㎡의 부지에 프레스와 차체·도장·의장·엔진 공장이 들어서게 된다. 연간 생산능력은 30만 대. 내년 상반기부터 중소형 차종과 중국 전략차종을 생산한다. 역시 지난해 기공식을 연 허베이(河北) 공장까지 완공하면 현대차의 중국 생산능력은 연간 270만 대로 치솟게 된다.

지난해 “5년 내 업체 20% 사라진다” 위기론2009년 중국 전체의 자동차 판매는 1300만 대를 넘어섰다. 이때 미국을 제친 이후 8년 연속 세계 최대 단일 자동차 시장으로 군림 중이다. 지난해 판매는 상용차 345만 대를 포함해 2460만 대. 중국의 한 해 자동차 판매량이 한국의 자동차 총 보유대수(2000만 대)보다 훨씬 많다. 따라서 세계 자동차 업계는 중국 사업에 나날이 가속 페달을 밟고 있다.

하지만 중국의 자동차 판매 성장률이 서서히 둔화되고 있다. 전년 대비 성장률을 보면 2013년엔 16%였는데, 2014년 10%로 뚝 떨어졌다. 지난해는 7%로 다시 낮아졌다. 중국자동차공업협회는 올해 중국의 신차 판매가 2600만 대로 지난해에 이어 7% 성장에 그칠 것으로 전망하고 있다. 경쟁이 치열해지면서 수익성도 악화되고 있다.

이런 상황을 반영해 지난해 열린 GAF의 화두는 중국 자동차 산업 위기론이었다. 창안자동차의 장바오린(張寶林) 회장은 “2020년이면 중국차 업체 가운데 20% 이상이 사라질 전망”이라며 “혁신과 신차 출시에 게으른 업체는 도태될 수 밖에 없다”고 강조했다. 중국의 불안은 독특한 산업구조에서 비롯된다. 중국은 해외 자동차 제조사가 현지 업체와 합작 형태로만 진출할 수 있다. 자국 자동차 산업을 보호하고 발전시키기 위한 묘안이다. 반반씩 투자하고 수익을 나누는 구조다. 맨주먹으로 시작하는 것보다 수월하다. 그런데 자생능력 키우는데 게을리 한 원인이기도 했다. 장 바오린 회장은 “신차 하나 개발하는 건 어렵지 않지만 쉬지 않고 성공적으로 신차를 계속 내놓는 게 우리에겐 도전”이라고 밝혔다.

이같은 위기의식에 중국 정부는 지난해 5월 19일 ‘메이드 인 차이나 2025’를 구체적 대안으로 내놨다. 리커창(李克强) 총리 주도로 중국 국무원이 발표한 계획이다. 핵심은 거대 제조업 국가에서 세계의 제조업 강국으로의 변신이다. 제조혁신 능력 향상, 기술과 산업의 통합 등을 통해 2025년까지 독일·일본 수준의 제조능력을 갖춘다는 계획이다.

정부가 적극적으로 나서면서 올해 GAF의 분위기는 1년만에 확연하게 달라졌다. 이번 행사의 주제는 ‘새로운 개발 국면으로의 전환(Pivoting to a New Round of development)’이다. 위기를 강조했던 지난해와 달리 방향을 확고히 정했다. 핵심은 ‘신에너지 자동차(New Energy Vehicle, 이하 NEV)’다. 하이브리드 자동차(HEV)와 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV), 수소연료전지차(FCEV) 등을 아우른다.

올해는 “전기차·수소차로 승부”글로벌 자동차기업보다 시작이 늦은 가솔린·디젤 등 내연기관 대신 비슷한 출발점에 선 신기술로 정면승부하기 위해서다. 올해 GAF에 연사로 나선 다임러 그룹 감독위원회의 후베르투스 트로스카 이사는 “NEV는 중국 자동차 산업이 폭발적 성장을 꿈꿀 수 있는 돌파구”라고 말했다. 하지만 그는 “중국의 올 1분기 NEV 생산은 6만2663대로 전년 동기보다 10% 성장하는데 그쳤다”고 지적했다.

창안자동차의 주화롱(朱華榮) 대표는 “전동화와 지능화, 자율주행 기술은 비단 중국 뿐 아니라 전 세계에서 통할 트렌드이며 NEV 역시 마찬가지”라며 “우리는 18억 위안(3200억원)을 투자해 34종의 NEV 내놓는다는 계획에 더욱 가속을 붙일 예정”이라고 밝혔다. 창안자동차는 올 4월 말 열린 베이징모터쇼에 맞춰 직접 개발한 자율주행차로 충칭에서 베이징까지 2000㎞를 달린 바 있다.

물론 그가 무지갯빛 청사진만 제시한 건 아니다. 현재 상황도 냉정하게 파악하고 있었다. 그는 “창안자동차의 평판이 좋지만 여전히 수익성이 좋지 않다. 창립한지 154년 됐지만 자동차를 제대로 양산한 역사는 30년에 불과하다. 그리고 중국 자동차 판매를 스포츠유틸리티차량(SUV)이 주도하고 있다는 점도 주목하고 있다. 세단 시장은 꾸준히 줄어들고 있다”고 분석했다.

혼다자동차 연구개발센터의 이와타 카즈유키(岩田和之) 수석 엔지니어는 “혼다는 궁극엔 수소연료전지로 연결된 스마트 사회를 만들고 싶다”고 말했다. 예를 들어 수소연료전지차는 이동수단인 동시에 가정에 전력을 공급하는 발전기 역할도 겸할 수 있다는 것이다. 그는 “최근 혼다가 도쿄 도심에서 야외 행사를 열었는데, 필요한 모든 전력을 혼다의 수소연료전지차로 해결했다”고 밝혔다.

바이두 “정밀지도·자율주행차 연구에 박차”올해 GAF에서는 정보기술(IT) 업계의 움직임도 두드러졌다. 중국 최대 검색엔진 회사 바이두가 대표적이다. 바이두는 2013년 인공지능 연구소를 세워 운영 중이다. 자율주행차 프로젝트를 맡고 있는 선용이 상무는 “자율주행차는 지도로 세상을 파악한다”며 “우린 오차범위 10㎝ 이내의 정밀지도 기술을 갖고 있고, 자체적으로 자율주행차도 개발 중”이라고 소개했다.

중국 자동차 디자인의 ‘흉내쟁이(Copy cat)’에 대한 자성의 목소리도 눈길을 끌었다. 행사 이틀째인 이달 7일 진행된 ‘디자이너와의 대화’에서 창안자동차 세단 플랫폼 디자인 디렉터 스테파노 카르미나티는 “우리의 대부분 신차 디자인이 모방 의혹을 받았다는 사실을 인정한다”며 “시장은 급격히 성장하는데 대응할 시간이 충분치 않았다”고 밝혔다.

중국 체리자동차의 실내 디자인 총괄 세르지오 루레이로는 “자연에서 영감 얻은 오리지널 디자인을 추구할 계획”이라고 설명했다. 체리자동차는 대우 마티즈와 판박이인 QQ를 선보여 ‘짝퉁 자동차’의 대표적 사례로 회자된 적 있다. 중국에서 베끼기는 여전히 성행 중이다. 최근 랜드로버는 이보크를 베낀 중국 랜드윈드를 상대로 소송을 진행 중이다.

이틀간의 GAF 일정은 상당한 강행군이었다. 오전 8시에 시작된 프로그램은 오후 6시45분까지 이어졌다. 게다가 같은 시간에 두 개의 프로그램이 동시에 진행된다. 규모만큼이나 정보 또한 압도적이다. 무엇보다 자동차를 주제로 서로 다른 의견과 이해관계 가진 이들이 열띤 토론을 벌이는 모습은 깊은 인상을 남겼다. 자동차 세계 5대 생산국인 한국이 국제 모터쇼 뿐 아니라 자동차 포럼에서도 중국에 밀리고 있다는 사실이 두고두고 아쉬웠다.

충칭=김기범 객원기자?로드테스트 편집장