[유지나 칼럼] 나, 다니엘 블레이크

‘한 해가 가고 새해가 온다’는 표현이 유독 감지되는 나날들이다. 시간의 흐름 속에 변화하는 자기 자신을 만나는 작업은 영화보기에서도 발생한다. 화면을 보다 자극받아 떠오르는 기억의 잔영을 통해 자신의 내면을 들여다보는 효과가 발생하기 때문이다.

지구촌을 떠돌며 사람들 기억 속에 추억의 명화로 꼽히는 영화들, 찰리 채플린의 ‘모던 타임즈’(1936년)로부터 SF영화의 전설인 리들리 스콧의 ‘블레이드 러너’(1982년)에 이르기까지, 학생들과 한 학기 동안 감상한 영화들은 변화된 자신을 만나게 해준다. “초등학교 시절, 혹은 중·고교 시절 그 작품을 봤을 때는 몰랐는데 이젠 이런 새로운 것이 보이네요”라는 학생들의 공통된 지적은 내 자신의 경험이기도 하다.

그래서일까? 그 기운을 얻어 2016년 올해 최고의 영화 명대사로 네티즌에게 꼽히는 “사람이 자존심을 잃으면, 다 잃은 것입니다”가 나오는 ‘나, 다니엘 블레이크’를 다시 보았다. ‘영화보다 더 영화적인’이란 표현이 뉴스에 만발하는 현실, 그런 버거운 일상에 직면하는 힘을 얻고픈 욕망이 작동했기 때문이다. 이 작품을 다시 보며 얻은 격려 에너지를 나누고파서 연구실 문 앞에 이 영화 포스터를 붙여놓기도 했다.

영화는 단순하게 시작된다. 질병수당 신청자인 다니엘이 자격 여부를 심사받는 대목이다. 심장질환으로 추락사가 염려되니 당장 일할 수 없다는 의사의 진단을 받은 다니엘은 다달이 벌어 다달이 살아온 숙련된 목수다. 그래도 그간 꼬박꼬박 내온 세금으로 만든 복지제도가 있는 영국에서 사니 질병수당을 신청한다. 그런데 정작 자격심사는 복잡하기 짝이 없이 진행된다.

까다로운 질병수당보다 실직수당 쪽이 나을 것이라고 생각한 다니엘은 실직수당을 받으려고 새롭게 분투해본다. 귓등에 작은 연필을 꼽고 목수일을 해온 그이기에, “난 연필시대 인간이요”라고 항의하면서도 디지털 인터넷 세상으로 이동하는 적극성을 보여준다. 누군가 ‘마우스를 올리라’고 가르쳐주면, 손으로 마우스를 움켜쥔 채 머리 위로 들어 올리는 코믹한 아날로그식 유머도 발생한다.

구세대 아날로그 상징처럼 보이던 다니엘이 생성하는 관계의 미학은 싱글 맘 케이티와 아이들 사이에서 진하게 피어난다. 전기료가 없어 전기가 끊기고 난방이 안되는 케이티의 집에서 다니엘은 임시방편 기술을 발휘한다. 작은 촛불을 켜고, 그 위에 화분을 겹겹이 쌓아 촛불 4개로 4시간 난방을 보장하는 것이 촛불의 효용성이다. 전기불도 끊긴 이 집에선 중요한 쪽지를 읽을 때도 촛불이 조명으로 사용된다. 1980년대 초에 읽었던 가스통 바슐라르의 『촛불의 미학』이란 책이 생각나 낡은 책장을 펼쳐볼 정도로 기억의 연쇄작용이 내 몸에 발생한다. 홀로 타는 촛불의 미학적 효과를 문학작품에서 읽어냈던 바슐라르의 불꽃 이미지, 그건 2016년 막바지에 들어선 내겐 바람 불어도 꺼지지 않는 LED 촛불이란 구체적 현실로 다가온 셈이다.

식료품 구호센터 장면도 인상적이다. 창고형 구호센터에서 감자·당근 등 야채류로 봉투를 가득 채운 담당자가 다른 봉투를 찾으러 간다. 식품들이 놓인 철제 선반 앞에 잠시 홀로 남겨진 케이티는 순간적으로 파스타 재료 통조림을 따서 입안에 우겨 넣는다. “너무 배가 고팠어요.” 돌아온 담당자 앞에서 삼키지 못한 음식을 토해내며 우는 그녀에게 “이건 당신 탓이 아니야, 창피해하지 말아요” 라고 위로하는 다니엘은 장발장의 훔친 촛대를 선물로 변형시키는 사제의 이미지를 연상시킨다.

그러나 다니엘도 그녀처럼 식품 지원을 받아야할 처지에 놓인다. 자유로운 바다여행을 꿈꾸며 정신질환으로 먼저 세상을 떠난 아내와의 추억이 깃든 물고기 모빌, 자신의 일상 자체인 작업공구만 남겨둔 채 가재도구까지 팔아 버텨나가는 다니엘은 수당문제 판결에 항고하는 투쟁에 돌입한다.

그는 스프레이 통을 들고 구직센터로 걸어간다. 그 벽에 검은색 스프레이 철통 버튼을 눌러 자신의 이름을 쓴다. ‘나, 다니엘 블레이크’라고. 이 글자 이미지는 자신의 흔적을 남기려는 거리예술 그래피티의 탄생 순간이다. 불현듯 닥쳐온 불상사에 놀란 경비가 막아서자, 그는 “내 첫 예술작품이오”라고 일갈하며 그래피티를 지속해간다. 굶어죽을 때까지 연기될지도 모르는 항고 날짜를 잡아달라는 약자의 외침이다. 그는 이어서 자신의 첫 예술작품 앞에 앉아 1인시위에 들어간다. 지나가던 행인들이 멈춰서 이 퍼포먼스를 구경하다가 지지와 격려 박수를 보내기도 한다. “다니엘 블레이크경께, 경례”를 외치며 경찰에 잡혀가는 다니엘에게 경의를 표하는 또 다른 실직자도 있다.

“나는 의뢰인도 고객도 사용자도 아닙니다.… 보험 번호 숫자도 화면 속 점도 아닙니다. 내 이름은 다니엘 블레이크입니다. 나는 개가 아니라 사람입니다. 그렇기에 내 권리를 요구합니다.… 나는 한 명의 시민 그 이상도, 이하도 아닙니다.”

다니엘의 항고 사유를 읽어가는 화면 속 케이티의 모습은 현실 세상 이미지와 공명을 일으킨다. 노익장의 노련한 솜씨로 화면 밖 촛불을 점화시켜주는 켄 로치 감독의 예술정신에 감사를 전한다.

유지나동국대 교수

