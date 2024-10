2015.08.16 문화 차트

베스트셀러 자료=교보문고

순위 책명 작가·출판사

01 미움받을 용기 기시미 이치로 인플루엔셜

02 오베라는 남자 프레드릭 배크만 다산책방

03 지적 대화를... 채사장 한빛비즈

04 백종원이 추천하는 집밥... 백종원 서울문화사

05 내 옆에 있는 사람 이병률 달

06 비밀의 정원 조해너 배스포드 클

07 글자전쟁 김진명 새움

08 파수꾼 하퍼 리 열린책들

09 원피스 78 오다 에이치로 대원씨아이

10 나미야 잡화점의... 히가시노 게이고 현대문학

영화 예매 자료=맥스무비

순위 영화명 주연

01 베테랑 황정민 유아인 유해진

02 암살 전지현 이정재 하정우

03 미션 임파서블 톰 크루즈 제레미 레너

04 협녀, 칼의 기억 이병헌 전도연 김고은

05 미쓰 와이프 엄정화 송승헌 김상호

06 미니언즈(애니메이션)

07 에스엠타운 더 스테이지(다큐멘터리)

08 인사이드 아웃(애니메이션)

09 뷰티 인사이드 한효주 박서준 유연석

10 명탐정 코난: 화염의... (애니메이션)

공연 예매 자료=인터파크

순위 공연명 출연

01 뮤지컬 엘리자벳 옥주현 신성록 최동욱

02 뮤지컬 신데렐라 안시하 엄기준 양요섭

03 뮤지컬 지저스 크라이스트 ...?마이클리

04 뮤지컬 명성황후 김소현 신영숙 민영기

05 뮤지컬 맨오브라만차 조승우 류정한

06 뮤지컬 아리랑 안재욱 서범석 김우형

07 어린이뮤지컬 헬로카봇

08 연극 옥탑방고양이 김선호 이대일 박가령

09 어린이뮤지컬 번개맨의비밀4

10 뮤지컬 여신님이 보고계셔 이준혁

클래식 음반 자료=풍월당

순위 음반명 음반사

01 굴다-모차르트 테이프, 협주곡 ? DG

02 루이스-바흐: 평균율 1권 전곡 Universal

03 소콜로프-잘츠부르크 ? Universal

04 그론도나-토레스의 기타 Divox

05 홍스-헨델: 오르간 협주곡 Avie

06 테오도라키스-조르바 C&L Music

07 당신과 하루키와 음악 Universal

08 피레스-쇼팽: 녹턴 전집 DG

09 오퍼스포스트-하이든: 십자가 위 ? CCnC

10 치콜리니-13개의 왈츠 La Dolce Volta

가요 음원 자료=가온차트

순위 노래 가수

01 우리 사랑하지 말아요 빅뱅

02 쩔어 빅뱅

03 I Feel You 원더걸스

04 거북선 자메즈 앤덥 송민호

05 위잉위잉 혁오

06 양화대교 자이언티

07 와리가리 혁오

08 Married To The Music 샤이니

09 Remember 에이핑크

10 SHAKE IT 씨스타