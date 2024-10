▶김기남씨 별세, 전재호(파이낸셜뉴스 회장)·창호(한양대 명예교수)·상호(한유 S&G 대표이사)·숙희씨 모친상, 이종주씨 장모상, 전선익(파이낸셜뉴스 산업부 차장)·계현(파이낸셜뉴스 국제업무실장)씨 조모상=24일 오전, 서울아산병원 장례식장 23호, 발인 28일 오전9시, 02-3010-2263

▶박용석씨 별세, 최재현(예금보험공사 예금보험위원)·재인(청주강내초 교장)씨 모친상=23일, 청주참사랑병원 장례식장, 발인 26일 오전 7시, 010-4606-6758

▶추준석(전 중소기업청장)씨 별세, 추현상(케이브릿지 인베스트먼트 대표)씨 부친상, 임재언(문화체육관광부 해외문화홍보원 전문위원)씨 장인상=24일, 서울아산병원 장례식장 1호, 발인 27일 오전 9시, 02-3010-2231

▶강영식(전 수산청장)씨 별세, 강한승(삼성엔지니어링 부장)씨 부친상, 육동건·이성희(한국케미테크 대표)·정상근(서울시립대 교수)·정일용씨 장인상=23일, 삼성서울병원, 발인 26일 오전, 02-3410-6919

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS