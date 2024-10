“메이저리그와 협력 통해 한국야구 알릴 수 있는 기회”

2017년 3월, 전 세계 야구스타들이 한자리에 모인다. ‘꿈의 무대’로 불리는 제4회 월드베이스볼클래식(WBC)에서다.

2006년 메이저리그(MLB) 주도로 창설된 WBC는 ‘MLB 세계화의 산물’이다. MLB는 모든 야구선수들의 꿈이며, 최고선수들이 한데 모이는 곳이다. 그 중에는 추신수·이대호·김현수 등 7명의 코리언 메이저리거도 있다. 그 MLB는 이제 북미대륙을 넘어 지구촌 스포츠로 자리매김하길 희망한다. 실제로 오랜 기간 이륙을 준비해 온 MLB가 세계 시장을 향해 날아오르기 시작했다. ‘MLB 세계화’의 중심에 코리언이 있다. 미국동포 2세 크리스 박(36·한국명 박준영) MLB 수석부사장이다.

MLB에서 국제업무를 담당하는 박 부사장은 WBC 총괄책임자로서 대회를 준비하고 있다. 내년 WBC는 처음으로 한국에서 열린다. 본선 1라운드를 고척스카이돔에서 치른다. 한국야구위원회(KBO) 관계자는 “한국이 WBC를 유치하는 데까지 박 부사장 역할이 컸다”고 말했다.

1980년 미국 샌프란시스코에서 태어난 박 부사장은 하버드대 로스쿨을 졸업한 뒤 변호사로 활동하다 2005년 MLB 사무국과 처음 인연을 맺었다. 그는 “로스쿨을 마친 뒤 변호사로 일했지만 그다지 흥미를 느끼지 못했다. 야구를 직접 해본 적은 없지만 야구에 관심이 많았는데, 마침 MLB에서 일할 기회가 생겼다. 주저할 이유가 없었다”고 말했다. 2007년 맥킨지&컴퍼니로 잠시 자리를 옮겼던 그는 2008년 MLB로 돌아와 비즈니스 전략 업무를 맡았다. 2012년에는 미국 스포츠비즈니스데일리가 선정한 ‘스포츠 비즈니스계의 영향력 있는 40세 이하 40명’에도 포함됐다. 페이스북으로 자리를 옮겼던 박 부사장은 지난해 부임한 롭 맨프레드(58) 커미셔너가 불러 다시 MLB로 돌아왔다.

최근 국내에서 열린 한 스포츠 컨퍼런스에 참석한 박 부사장을 만나 WBC 대회 전망과 MLB의 세계화 전략을 들어봤다.

[“WBC 폐지론은 부정확한 정보”]-한국에서 처음으로 열리는데.“야구 강국인 한국에서 대회가 열리는 건 당연하다. KBO리그 역시 출범 이후 가장 큰 인기를 누리고 있다. MLB와 협력을 통해서 한국야구를 알릴 수 있는 이상적인 시기라고 생각한다.”

-MLB가 앞장서서 WBC를 개최하는 이유는 뭔가.“전 세계적으로 인정받는 스포츠 관련 브랜드는 모두 국가대표팀과 연관돼 있다. 국제축구연맹(FIFA) 월드컵을 생각하면 이해하기 쉬울 거다. 우리 최종 목표는 WBC를 월드컵 축구 못지 않은 전 세계적 국가대항 브랜드로 만드는 것이다.”

지난달 미국 스포츠전문매체 ESPN은 ‘WBC 폐지론’을 제기했다. ESPN은 “MLB 입장에서 수익성이 높지 않다고 판단할 경우 2017년 WBC가 마지막 대회가 될 수도 있다. 미국 내의 썰렁한 분위기도 우려된다”고 전했다.

-WBC 폐지론이 나오고 있다.“정확하지 않은 정보다. 내년 WBC의 경우 한국과 멕시코에서 처음 대회가 열리고, 이에 대한 기대도 크다. 대회에서 얻는 수익도 물론 중요하지만 (대회 존폐 결정에 있어) 절대적인 건 아니다.”

-그간 세 번의 WBC를 통해 어떤 성과를 얻었나.“야구는 그 어느 때보다 저변이 넓어졌다. 야구의 인기가 그리 높지 않은 유럽의 네덜란드가 지난 대회에선 준결승까지 오르지 않았나. 내년엔 야구 불모지인 파키스탄이 본선에 나온다. 대회는 점점 발전하고 있다.”

올해 3월 23일 쿠바 아바나에서 MLB 탬파베이 레이스와 쿠바대표팀 간의 역사적인 친선경기가 열렸다. 미-쿠바 국교정상화를 상징하는 역사적인 경기였다. 박 부사장은 “MLB가 ‘스포츠 외교관’ 역할도 하고 있다”고 강조했다. MLB는 세계화에도 속도를 내고 있다. 지난 3월 MLB는 멕시코에 해외사무실을 열었다. 일본·중국·호주·영국·도미니카공화국에 이어 여섯 번째 해외사무실이다. MLB는 멕시코 지역연고 구단 창단도 구상 중이다. 또 내년 영국 런던에서 첫 시범경기 개최도 추진 중이다. 이 모든 게 박 부사장이 추진한 성과다. 한국시장에 대한 관심도 크다. 그는 지난해 MLB의 한국내 중계권 판매계약을 진두지휘했고, KBO윈터미팅에서 ‘MLB의 성장 전략과 리그 비전’을 발표했다.

[“한국야구 창의적인 리그 운영”]-최근 들어 한국 방문이 잦은데.“MLB 커미셔너와 구단들은 한국을 가장 중요한 시장 중 하나로 생각한다. 한국 프로야구에 도움을 줄 기회를 찾고 있다.”

-한국 야구에 대해선 얼마나 알고 있나.“배우려고 노력 중이다. 혁신적이며 창의적인 리그를 운영하고 있다고 생각한다. 지난해 월스트리트저널 등이 한국 프로야구와 팬들에 관한 보도를 했는데, 구단들이 팬들에게 최고의 경험을 제공하고 있다고 전했다. 한국야구는 꾸준히 발전하고 있고 지역사회에 긍정적인 영향을 미치고 있다.”

-MLB 인기가 높아지고 미국으로 진출하는 한국선수가 늘면 KBO리그의 인기는 떨어질 수도 있는데.“한국과 일본, 쿠바 등 우리가 진출한 지역(MLB를 중계하거나 선수들이 MLB에 진출한 지역)의 현지 야구가 약화되지 않게 보호하는 데 많은 신경을 쓰고 있다. KBO리그는 잘 운영되고 있고 수준도 높기 때문에 (MLB 등) 다른 게 (KBO리그를) 대체할 수는 없다. MLB와 KBO리그는 충분히 공존할 수 있고, 그게 우리가 추구하는 파트너십이다.”

-MLB 구단들은 거대기업처럼 수입도 천문학적인데.“MLB 구단은 최고의 경기를 팬들에게 제공하는 엔터테인먼트 회사인 동시에 흥미진진한 콘텐트를 제공하는 미디어 회사다. 최근에는 다양한 첨단기술을 선보이는 테크놀로지회사로도 발전하고 있다. 다양한 분야의 젊은 인재들이 MLB 구단으로 모이고 있다. 실제로 애플·구글 등과 인재 영입 경쟁도 벌인다.”

-KBO리그 구단을 운영하는 기업들은 수익 극대화보다는 기업 홍보효과를 더 원하는 편인데.“MLB의 경험으로 볼 때 KBO에 더 많은 시도를 할 수 있는 권한을 줄 필요가 있다.

MLB식 통합마케팅 전략을 한국에도 적용할 수 있다고 본다.”

-MLB가 외형적 성장에 비해 인기는 예전만 못하다는 우려도 있는데.“MLB는 어린이 팬을 위해 다양한 프로그램을 운영 중이다. 어린이 팬은 중요한 미래고객이다. 미국 밖에서도 이런 노력을 꾸준히 진행하고 있다.”

김원 기자 kim.won@joongang.co.kr

