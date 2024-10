개혁보수신당 지지도 3위… “신당에 반기문 합류” 32.7%

새누리당 비박계가 추진 중인 가칭 ‘개혁보수신당’이 내년 대선 정국의 핵심 변수로 부상할 조짐이다. 중앙SUNDAY 의뢰로 중앙일보 조사연구팀이 22~23일 실시한 여론조사에서 개혁보수신당은 12.4%의 지지율로 국민의당(10.1%)을 제치고 정당지지도 3위를 기록했다. 더불어민주당이 37.1%로 선두였고 새누리당은 16.0%로 2위였다. 스스로 이념성향이 보수라고 응답한 사람 가운데 새누리당 지지는 35.6%, 개혁보수신당 지지는 21.8%로 나타났다. 개혁보수신당의 창당 작업이 지난 21일부터 본격화돼 아직 전국적인 인지도가 낮다는 점을 감안하면 당분간 신당의 지지도는 상승 곡선을 그릴 것이란 관측이 나온다. 여론조사기관 리얼미터 이택수 대표는 24일 “비박계가 27일 집단 탈당한 이후 새누리당은 친박 중심의 정당이란 인식이 확산되면 개혁보수신당 지지율은 지금보다 올라가고 새누리당은 그 반대가 될 가능성이 있다”고 전망했다.

비박계가 개혁보수신당을 창당하는 것에 대한 여론도 찬성이 훨씬 많았다. 새누리당 분당에 대한 의견을 묻는 질문에 62.0%(매우 찬성 39.6%, 약간 찬성 22.4%)가 찬성한다고 응답했고, 반대 의견은 25.0%(약간 반대 9.4%, 매우 반대 15.7%)에 머물렀다. 심지어 새누리당의 텃밭이라고 할 수 있는 대구·경북에서도 찬성(56.4%)이 반대(36.0%)보다 많았다.

새누리당과 개혁보수신당 모두 최대 고민은 강력한 대선주자가 없다는 점이다. 이런 측면에서 내년 초 귀국할 예정인 반기문 유엔 사무총장이 어느 쪽과 손을 잡을 것이냐는 당의 생존과 직결된 문제다. 이번 조사에서 “반 총장이 어느 정당에 합류할 것으로 예상하냐”는 질문에 32.7%가 개혁보수신당을 꼽았고 새누리당이라고 응답한 인원은 19.0%였다. 반 총장이 독자 신당을 창당할 것이란 응답자도 19.2%나 됐다. 반 총장이 민주당이나 국민의당에 합류할 것으로 예상한 응답은 각각 4.3%와 6.0%에 불과해 반 총장은 보수 진영 후보라는 인식이 굳어졌음이 드러났다.

눈여겨볼 대목은 새누리당 지지층에선 47.6%가 반 총장이 새누리당에 입당할 것으로 전망했고, 개혁보수신당 지지층에선 58.7%가 반 총장이 신당에 올 것으로 예측했다는 점이다. 이택수 대표는 “반 총장이 귀국하더라도 즉각 특정 정당에 입당하진 않겠지만 머잖아 입장을 결정해야 할 것”이라며 “반 총장의 거취가 새누리당과 개혁보수신당의 경쟁 구도에 결정적인 영향을 미칠 수 있다”고 내다봤다. 이뿐만 아니라 최근 정치권에선 개혁보수신당과 국민의당, 손학규 전 민주당 상임고문 등이 연대해 친박계와 문재인 전 민주당 대표 측에 대항하는 ‘제3지대’를 모색할 것이란 얘기도 솔솔 흘러나오고 있다.

이번 조사에서 대선주자 지지도(다자 대결)는 반 총장이 26.2%로 1위였고 문 전 대표가 24.7%로 뒤를 이었다. 이어 이재명 성남시장(11.6%), 안철수 전 국민의당 대표(6.2%), 안희정 충남지사(4.5%), 오세훈 전 서울시장(3.1%), 박원순 서울시장(3.0%), 손학규 전 상임고문(2.7%), 유승민 새누리당 의원(2.3%) 등의 순서였다. 개혁보수신당 지지층 내부에서도 반 총장은 46.1%의 지지율로 신당의 간판 격인 유승민 의원(8.1%)을 크게 앞섰다.

이번 조사에선 반 총장, 문재인 전 대표, 안철수 전 대표의 3자 대결 구도도 상정했다. 그 결과 문 전 대표 38.5%, 반 총장 37.6%, 안 전 대표 14.0%로 나타났다. 문 전 대표는 호남에서 46.4%로 25.8%에 머문 안 전 대표를 따돌린 것을 비롯, 수도권과 충청에서 1위를 기록했다. 반 총장은 영남과 강원에서 1위였다.

만약 반 총장과 문 전 대표의 양자 대결 구도가 될 경우에도 문 전 대표 46.0%, 반 총장 44.2%로 오차 범위 내의 접전 양상이었다. 양자 대결 시 국민의당 지지층은 47.6%가 문 전 대표를, 38.6%는 반 총장을 지지했다. 개혁보수신당 지지층은 77.0%가 반 총장을, 13.9%가 문 전 대표를 지지했다. 문 전 대표는 반 총장의 출신지역인 충청권에서도 44.5%(문) 대 42.9%(반)로 반 총장에게 밀리지 않았다.

한편 현재 직무정지 상태인 박근혜 대통령의 거취에 대해 60.1%는 “헌법재판소의 탄핵심판 결정과 무관하게 자진사퇴해야 한다”고 응답했다. 반면 38.3%는 “헌재의 결정을 기다려서 그 결정에 따르면 된다”고 답했다. 다만 지역별로 유일하게 대구·경북에선 ‘자진사퇴’(40.8%)보다 ‘헌재 결정을 기다려야 한다’(59.2%)는 답변이 더 많았다.

현재 정치권의 화두로 떠오른 개헌과 관련, 내년 대선 전에 개헌이 성사될 가능성에 대해선 회의적 전망이 우세했다. 대선 전에 개헌 성사 가능성이 ‘높다’는 답변은 18.2%(매우 높다 9.0%, 다소 높다 9.1%)에 그쳤고 ‘낮다’는 44.0%(다소 낮다 16.1%, 매우 낮다 27.8%)였다.

이번 조사는 전국의 유권자 1000명(응답률 29.1%)을 상대로 유·무선 RDD 전화면접조사로 실시했으며 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트다. 2016년 11월 행정자치부 주민등록인구를 기준으로 성·연령·지역별 가중치를 부여했다.

김정하 기자 wormhole@joongang.co.kr

