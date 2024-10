박근혜 대통령 퇴진을 촉구하는 9차 주말 촛불집회가 서울 등 전국 주요 도시에서 24일 열렸다. 영하의 추운 날씨에도 집회 현장에선 성탄절을 하루 앞둔 축제 분위기가 느껴졌다. 산타 복장을 한 집회 참가자들이 서울 광화문광장에서 ‘즉각퇴진 구속수사’ 피켓을 들고 있다.

강정현 기자

