우울한 성탄절 아침, 그래도 희망을 놓지 말자

성탄절 아침이다. 하지만 앞뒤 좌우를 둘러봐도 도무지 웃을 일이 없다.

우선 고병원성 조류인플루엔자(AI)의 확산이 속수무책이다. 24일 현재 도살 처분됐거나 예정인 가금류 수가 2500만 마리를 넘어섰다. 그런데도 여전히 감소세로 돌아설 기미가 보이지 않는다. 사람들을 대상으로 한 계절인플루엔자(독감)의 확산도 가위 폭발적이다. 초·중·고생의 인플루엔자 의심환자가 외래환자 1000명당 무려 153명으로 사상 최대치를 기록했다. 교육당국이 조기방학과 조기졸업까지 고려하고 있을 정도다.

경제지표도 암울하기 짝이 없다. 원화가치는 9개월 만에 달러당 1200원 선 아래로 떨어졌다. 아직 심각하진 않지만 외국인 투자자의 이탈도 우려하지 않을 수 없다. 공공부채는 사상 처음으로 1000조원을 넘어섰다. 국내총생산(GDP) 대비 비율은 64.4%로 지난해보다 0.1%포인트 떨어졌다지만 해마다 적지 않은 폭으로 늘어나고 있는 게 문제다.

여러모로 살기가 어렵다 보니 연말 온정도 좀처럼 온도가 오르지 않는다. 사랑의 온도탑은 20일까지만 해도 지난해 같은 시기의 절반 수준인 23.5도(844억원)에 머물렀다. 기업들의 참여로 23일 46.6도(1671억원)로 오르긴 했지만 여전히 1년 전(51.7도)에 못 미치는 수준이다. 구세군 자선냄비 역시 목표액(75억8000만원)의 20.6%에 그치고 있는 상황이다.

국외로 눈을 돌려도 마찬가지다. 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 22일(현지시간) 경쟁이나 하듯 핵무기 능력 강화를 외쳤다. 전 세계가 수십 년간 쏟아온 핵 감축 노력을 한순간에 되돌리는 것이다. 자칫 70, 80년대의 냉전식 핵 경쟁이 재연될 수 있어 북핵에 대한 국제공조의 균열까지 우려되고 있다. 국제경제 역시 마찬가지다. 신고립주의를 내세운 트럼프의 당선으로 인한 보호무역 흐름으로 특히 한국 등 아태 지역의 타격이 클 것이라는 게 글로벌 컨설팅기업 맥킨지가 23일 내놓은 내년 경제환경 전망이다.

이 같은 총체적 위기 속에서 이를 헤쳐 나갈 리더십이 보이지 않는다는 게 가장 큰 문제다. 국민들을 분노하다 못해 절망케 만들었던 국정 농단 세력들은 나라야 어찌 되든 자기 살길만 찾고 있다. 대통령부터 말단 하수인들까지 마찬가지다. 설령 억울한 점이 있더라도 백척간두에 선 국가를 살리기 위해서라도 모든 책임을 인정하고 상처를 봉합하도록 길을 열어줘야 할 최고책임자가 탄핵을 모면하기 위해 하수인들과 입을 맞추는 모양새는 볼썽사납다. 야당의 유력한 대선후보 또한 국가의 위기를 보듬기보다는 자신의 집권만 그리는 발언들을 이어가 눈살을 찌푸리게 만든다.

그러는 사이 사랑과 자비의 물결로 가득 차야 할 크리스마스 이브의 광화문 거리는 여전히 촛불과 함성으로 뒤덮이고 말았다. 상황이 달라지지 않는다면 2016년의 마지막 날 역시 그럴 것이다. 2017년 새해의 첫 주말이라고 달라질 가능성도 많지 않다. 이래선 안 된다. 국가 에너지가 그렇게 쓰여지기에는 지금 우리를 둘러싼 국내외 환경이 너무나 급박하고 위험하다.

특검과 헌재 결정이 남아 있지만 지금이라도 대통령이 모든 허물을 떠안고 가겠다고 선언해야 한다. 지지세력들에게는 자제를, 측근들에게는 특검에 협조하도록 당부해야 한다. 그것이 위기의 대한민국을 살릴 수 있는, 애국의 길이다. 정치권도 눈앞의 이익에서 벗어나 이제 자기를 뽑아준 주권자의 이익에 눈을 돌려야 한다. 복지부동하던 공무원들도 자신의 책임을 다하는 데 보다 적극적으로 나서야 한다.

국민들 역시 이제 ‘광장 너머’로 눈길을 돌려야 한다. 광장에서 촛불을 밝혔던 힘을 이제 난국을 헤치고 미래를 밝혀나가는 데 써야 한다. 프랑스의 희극작가 트리스탕 베르나르는 나치 비밀경찰에 체포됐을 때 함께 숨어 있던 아내에게 이렇게 말했다. “두려움에 떠는 시간은 끝났어. 이제 희망의 시간이 시작된 거야.” 대한민국도 마찬가지다. 이제 분노만 하고 있을 시간은 끝났다. 꼭꼭 숨어 있는 희망을 찾아 온 국민이 힘을 모아야 할 때다. 그리스도 교도가 아니더라도 성탄절은 환희와 희망의 상징이다. 촛불로 달궈진 대한민국이 희망을 향한 장정의 힘찬 걸음을 떼는 날이 되기를 기대한다.

