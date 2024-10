성탄절 전야인 24일 밤 명동성당을 찾은 시민들이 성당 앞에 조성된 ‘라이트 로즈 가든’에서 기념촬영을 하고 있다. 4000송이의 LED 장미로 만들어진 이 정원은 사랑과 나눔을 실천했던 고 김수환 추기경을 기리기 위해 만들어졌다.

김경빈 기자

