中, GM 합작법인에 348억원 벌금 부과

중국이 23일 미국 제너럴모터스 중국 합작 법인(SAIC GM)에 2억100만 위안(약 348억원)의 벌금을 매겼다. SAIC GM은 1997년 GM과 중국 최대 자동차회사인 상하이자동차(SAIC)가 50대 50 합작으로 세운 법인이다. 상하이시 물가관리국은 SAIC GM이 내정된 판매가보다 낮은 값에 판매한 딜러에겐 불이익을 주는 등 반독점 규정을 위반했다며 매출의 4%를 과징금으로 부과한 것이다.

중국을 환율조작국으로 지정하겠다는 도널드 트럼프의 대통령 당선 이후 이번 벌금 부과로 두 나라는 신경전을 벌이고 있다. 중국은 미국과 유럽연합(EU)이 ‘시장경제 지위(MES)’를 인정하지 않는다며 지난 12일 세계무역기구(WTO)에 제소했고, 사흘 뒤에는 미국산 밀과 옥수수 수입을 부당하게 제한한다는 이유로 미국도 중국을 제소했다. 하지만 중국 당국이 올 4월부터 자동차 판매 가격 문제를 조사한 결과이기 때문에 벌금 부과를 대미 보복조치로 보긴 어렵다는 분석도 나온다.

