유전자 버리거나 중복 소유해 특이 형질 얻어

최초의 경골어류의 화석은 4억2000만년 전의 것이다. 하지만 가장 오래된 해마 화석은 불과 1300만년 전 것이다. 과학자들은 해마가 약 1650만 년 전에 등장했을 것으로 계산한다. 그렇다면 해마는 아주 짧은 시간 동안에 여러 가지 특이한 형질을 얻은 셈이다. 여기에는 어떤 비결이 있었을까. 독일 콘스탄츠대학의 악셀 마이어 교수가 이끄는 다국적 연구팀은 지난 14일 과학 매거진 ‘네이처’에 그 비결을 밝힌 논문을 발표했다.

첫 비결은 유전자를 잃어버린 것이다. 사람과 물고기에는 이빨의 발달에 필요한 유전자가 여러 개 있다. 해마는 그 유전자를 모두 버렸다. 폭풍 흡입 방식으로 먹이를 섭취하는 데는 이빨이 필요 없기 때문이다. 해마는 후각 유전자도 대부분 버렸다. 뛰어난 시각에 의존해서 사냥을 하므로 후각이 필요 없기 때문이다. 배지느러미가 없는 것도 마찬가지다. 배지느러미 형성에 필요한 tbx4 유전자를 버렸다.

둘째 비결은 유전자를 중복 소유하는 것이다. 유전자 복사본은 원본과는 전혀 다른 기능을 수행할 수 있다. 유전자 중복으로 발생한 새로운 유전자는 수컷의 육아주머니에서 배아의 발달을 조절한다. 부화가 끝나고 나면 다른 유전자가 추가로 활성화되어 새끼들을 육아주머니에서 쏟아낸다.

유전자에는 스위치 역할을 하는 부분이 있다. 이 부분은 진화과정에서 거의 변하지 않는 게 상례다. 그런데 해마에서는 상당 부분의 스위치가 사라졌다. 특히 골격 발달에 관여하는 스위치가 사라졌다. 그 결과 해마의 골격은 다른 물고기와 다르게 변했다. 한편으로는 갈비뼈가 없는 대신 전신이 골판으로 둘러싸여 포식자의 공격에서 자신을 보호할 수 있게 되었다. 또 둥글게 말리는 꼬리로 해초나 산호를 붙잡고 부동자세를 취할 수 있어서 먹이와 포식자를 속일 수 있다.

이번 연구는 유전자의 변화가 독특한 형질의 진화에 기여한다는 사실을 증명하는 대표적인 사례라고 할 수 있다.

