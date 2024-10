이제는 해마를 놔주자 임신·정력에 도움 안 돼

위기는 한 권의 의학서로부터 시작되었다. 1596년 명나라 이시진이 출간한 『본초강목(本草綱目)』이 바로 그것. 이 책은 1만1096종의 처방과 1892종의 약제를 소개했는데 해마(海馬·seahorse)도 그 가운데 하나다. 책에는 해마의 효능이 구구절절 묘사되어 있다. 간단히 말해 ‘임신과 정력에 좋다’는 것이다.

아, 하필 여자의 임신과 남자의 정력에 좋다니…. 야생동물에게 이보다 더 큰 위험 요인은 없다. 문명이 발달하면서 위기에서 벗어날 수 있을 것 같지만 반대로 위기가 깊어지고 있다. 1997년에는 2만 마리에 불과했던 말린 해마 거래량이 2000년대에 들어서면서 매년 2500만 마리로 급증했다. 중국 경제가 크게 발전했기 때문이다. 덕분에 해마는 멸종 위기에 처하게 된다. 이미 여섯 종의 해마가 멸종 위기종으로 지정되었다.

『본초강목』이 출간된 지 420년이 지났지만 해마의 효능에 대한 믿음은 아직도 여전하다. 하지만 해마의 약효는 임상학적으로 증명되지 않았다. 물론 해마의 성분 중 사람 몸에 좋은 것도 있겠지만 그 영양소는 다른 음식에서도 얻을 수 있는 것이며 해마는 크기가 작아서 매우 많이 먹어야 한다. 그럼에도 불구하고 해마에 대한 인간의 욕망이 여전한 까닭은 해마의 신비로운 생김새와 생활사 때문이다.

[신비로운 생김새 때문에 수난]암컷과 수컷은 어떻게 나눌까? 간단하다. 배우자의 크기다. 여기서 배우자란 난자와 정자를 말한다. 진화는 두 배우자의 크기를 극단적으로 다르게 만들었다. 하나는 커서 많은 영양분을 보유하는 대신 운동성이 없다. 이것을 난자라고 한다. 다른 하나는 작고 운동성이 있다. 대신 양분을 포기했다. 영양분과 운동성의 조합이야말로 진화의 최선의 선택이다. 커다란 난자를 제공하는 개체를 암컷이라고 하고 운동성이 있는 정자를 제공하는 개체를 수컷이라고 한다.

임신과 출산은 암컷의 중요한 기능이다. 물론 알과 새끼를 보살피는 수컷은 많다. 하지만 수컷이 임신을 하고 출산까지 하는 동물은 지구에서 해마가 유일하다. 해마 수컷은 육아주머니 안에서 알을 부화시켜서 새끼를 출산한다. 그렇다면 이것이 수컷이 아니라 암컷 아니냐고? 다시 말하지만 운동성이 있는 작은 배우자, 즉 정자를 내놓은 것을 수컷이라고 한다. 해마 수컷은 분명히 정자를 내놓지만 육아주머니 안에서 알을 키워 새끼를 배출하는 역할도 하는 것이다.

해마는 짝짓기 전에 나란히 수영하기, 색깔 바꾸기, 같은 해초에 꼬리 휘감기 등의 구애행동을 한다. 구애행동이 끝나면 수컷은 육아주머니에 물을 넣어서 잔뜩 부풀려 암컷에게 보여준다. 알을 받을 준비가 되어 있다는 뜻이다.

번식을 위해 암컷과 수컷은 배를 맞춘다. 암컷은 산란관의 방향을 잘 조정하여 수컷의 육아주머니에 알을 밀어 넣는다. 6초 정도 걸린다. 그런데 해마 수컷의 정액관은 배주머니 밖에 있어서 다른 물고기처럼 정액을 물속으로 분사한다. 수컷은 몸 밖으로 나간 정액을 재빨리 육아주머니 안으로 빨아들인다. 부화 기간은 2~4주다. 수컷의 분만은 몇 분 안에 끝날 수도 있고 며칠이 걸리기도 한다.

해마는 일부일처제를 유지한다. 암컷이 수컷 바로 곁에서 지키고 있다. 분만을 끝낸 수컷은 즉시 새로 알을 받을 수 있다. 해마 수컷은 늘 임신 중이다. 죽기 전까지 15차례 정도 임신과 분만을 반복한다.

수컷의 육아주머니에서 쏟아져 나온 새끼들은 투명하지만 완전한 해마의 모습이다. 태어난 후 석 달이 지나면 암수를 구분할 수 있다. 육아주머니가 있으면 수컷이다. 다시 석 달이 지나면 성적으로 성숙하여 번식할 수 있다.

[헤엄치지 못하는 물고기]해마의 얼굴과 목을 보면 정말 말처럼 생겼다. 헤엄치는 데 필수적인 배지느러미와 꼬리지느러미도 없다. 하지만 해마는 물고기다. 그것도 명태와 고등어와 같은 경골어류로 분류된다. 대부분의 물고기는 경골어류이며 2만8000종 이상이 존재한다. 지구의 모든 척추동물 가운데 가장 큰 무리가 경골어류다.

해마는 온몸이 단단한 골판(骨板)으로 덮여 있지만 몸 안에 척추가 꼬리까지 이어져 있다. 경골어류에게는 부레가 있다. 부레는 물 위로 떠오르지도 않고 바닥에 가라앉지도 않는 중성 부력을 만들어준다. 해마 역시 부레 안에 있는 공기 양을 조절하면서 위로 떠오르거나 아래로 내려갈 수 있다. 꼬리지느러미와 배지느러미가 없으니 당연히 헤엄을 칠 수 없다. 다만 옆에 달린 지느러미로 방향을 잡으면서 작은 등지느러미 하나로 추진력을 얻어 느린 속도로 움직일 뿐인데 1분에 기껏해야 20㎝ 정도 이동할 수 있다.

이렇게 느린 물고기가 어떻게 먹고 살 수 있을까? 지느러미가 없는 대신 뛰어난 눈과 입이 있다. 해마는 시력이 아주 좋다. 다른 물고기보다 훨씬 뛰어나고 사람보다 더 많은 색깔을 구분한다. 게다가 카멜레온처럼 두 눈이 따로 움직인다. 한쪽 눈으로 앞에 있는 먹이를 찾으면서 다른 눈으로는 뒤를 살펴볼 수 있다. 골질로 되어 있는 주둥이에는 이빨은 없지만 자기 앞을 지나가는 갑각류를 재빨리 빨아들일 수 있다. 하루에 약 50마리의 새우를 먹어치운다.

느린 물고기는 포식자에게서 도망칠 수 없다. 도망칠 수 없으면 숨어야 한다. 해마들은 해초와 산호 속에 숨는다. 얼룩무늬의 피부와 해초처럼 생긴 신체 부위 그리고 환경에 따라 바뀌는 피부 색깔로 위장한다.

[느림보 해마, 조류 타고 전 세계로]창조과학자들은 해마는 진화된 것이 아니라 디자인된 것이 분명하다고 주장한다. 이런 주장의 근거로 그들은 “해마의 화석은 알려진 것이 없다”라고 말한다. 하지만 해마의 화석이 없다고 해서 해마가 창조되었다고 주장할 근거가 되는 것은 아니다. 게다가 해마 화석은 많다. 심지어 해마의 화석만 모아놓은 책도 있다.

해마는 큰가시고기목(目) 실고기과(科)에 속한다. 실고기는 우리가 맛있게 먹는 양미리와 가까운 친척이다. 실고기과 물고기 가운데 해마와 가장 가까운 동물은 오스트레일리아의 피그미해마다. 물론 그렇다고 해서 해마가 오스트레일리아에서 처음 생겨났다고 말할 수는 없다.

그런데 해마가 어디에서 처음 생겼든지 간에 도대체 헤엄도 치지 못하는 해마가 어떻게 전 세계 해양으로 진출할 수 있었을까? 알이 조류와 해류를 타고 전 세계 바다로 진출했을 가능성은 낮다. 왜냐하면 해마는 알을 몸 바깥에 흘리는 동물이 아니기 때문이다. 완전한 모양을 갖추고 태어난 해마는 모두 출생지 부근에서 평생 산다.

답은 아마도 무임승차일 것이다. 해마가 꼬리로 감아 쥔 해초가 바닥에서 떠올라 표류한다면 해마는 전 세계 어디든 갈 수 있다. 이때 해초가 덤불 형태라면 장거리 이동 중에도 그 안에서 생존할 수 있다. 수많은 작은 동물들이 해초 덤불 속에 살고 있기 때문이다. 넓은 바다를 떠돌던 해초 덤불이 어느 해안가 얕은 바다에 정착하면 거기가 새로운 고향인 것이다.

해마는 꼬리 덕분에 전 세계에 분포하게 되었다. 그런데 해마의 꼬리 역시 단단한 골판으로 덮여 있다. 해마는 이런 단단한 꼬리를 어떻게 유연하게 움직일까? 공학자들은 해마의 꼬리를 응용하여 비보이가 입고 브레이크댄스를 출 수 있을 정도로 유연한 방탄복을 만들고 싶어한다.

인터넷에 해마 사진이라고 떠돌아다니는 것 가운데 상당수는 해마가 아니라 해룡(sea dragon)이다. 해룡 역시 실고기과 물고기이고 수컷이 알을 품고 다니지만 육아주머니는 없다. 대신 알을 꼬리에 붙이고 다닌다. 해마는 서 있지만 해룡은 흐느적거리면서 헤엄치며 꼬리로 해초를 감아 쥐지 못한다. 해룡은 해마보다 더 신비롭게 생겼지만 아직은 안전한 상태다. 이유는 한 가지다. 오스트레일리아 바다에만 살기 때문이다. 오스트레일리아는 중국에서 너무 멀다. 덕분에 한약재가 되는 불행에 아직 빠지지 않았다. 해마든 해룡이든 임신과 정력에 아무런 도움이 되지 않는다. 제발 그냥 내버려두자.

이정모서울 시립과학관장

