역시 구관이 명관, 불황에 주목받는 ‘믿을맨’ 리더십

경기 불황이 이어지면서 국내 산업계에 ‘최고경영자(CEO) 컴백’ 사례가 잇따르고 있다. 자사에서 일하다가 물러났거나 다른 회사로 옮겼던 사람이 복귀해 다시 CEO를 맡는 것이다. 믿을 만한 ‘믿을맨’이 위기 극복을 위한 구원투수로 등판한 셈이다. 올 하반기 재계 인사에서 이런 현상이 두드러졌다. 9월 말 취임한 유창근(63) 현대상선 대표는 관련 업계에서만 30년 넘게 일하며 경험을 쌓은 해운 전문 경영인이다. 1978년 현대종합상사에 입사, 86년부터 현대상선에서 일했고 연륜과 리더십을 인정받으면서 2013~2014년엔 현대상선 대표로 일했다. 부회장까지 올랐다가 이후 사임, 인천항만공사로 자리를 옮겨 올 9월까지 사장을 맡기도 했다.

그런 그가 친정으로 컴백한 건 그를 필요로 하는 현대상선 채권단의 강력한 의지 때문이었다. 투자은행(IB) 업계 관계자는 “채권단은 해운업계 최고 전문가를 CEO로 앉혀야 탈출구를 모색할 수 있다는 판단이었다”고 전했다. 이에 모 글로벌 헤드헌팅 업체가 몇 명의 후보자를 골라 제시했고, 산업은행 등 채권단으로 구성된 현대상선 경영진추천위원회는 검토 끝에 유 대표를 새 CEO로 최종 추천했다. 한때 해외 경영인도 물망에 올랐지만 비싼 연봉과 커뮤니케이션 문제 등이 걸림돌로 작용했다. 이와 달리 유 대표는 공기업 사장까지 맡으면서 더 풍부해진 경험과 유창한 외국어 실력, 탄탄한 해외 네트워크 등을 인정받았다. 게다가 현대상선은 자구안을 이행하면서 벌크선 등의 사업부문을 매각하는 바람에 컨테이너선 매출 비중이 80%로 커졌다. 유 대표는 컨테이너선 사업 경험이 풍부한 인사여서 인선에 유리했다.

[현대상선, 적자 줄이는 성과 냈던 유창근 선택]채권단은 또 그가 CEO로 1차 재임했을 때 회사 적자 폭을 줄인 데 주목했다. 유 대표가 CEO로 있던 2013년 현대상선은 3627억원의 영업손실을 기록했는데, 이는 2012년(5096억원)보다 줄어든 적자 규모였다. 물론 이에 대해선 “뚜렷한 성과는 아니었다”는 비판도 있었지만, 세계적인 해운업 침체에 뾰족한 수가 없었다는 점이 어필됐다. 올 상반기에만 4169억원의 영업손실이 발생한 현대상선으로선 유 대표가 과거 적자 폭을 줄였던 경험에 기대야 하는 상황이다.

유 대표는 최근 공격적인 행보로 경영 정상화에 사활을 걸고 있다. 비록 목표로 했던 글로벌 해운동맹 ‘2M얼라이언스’의 정회원 가입엔 실패했지만 준회원으로 가입했고, 3년 간 2M과의 이 같은 전략적 제휴 관계를 기반으로 아시아와 미주 시장에서 점유율을 높인다는 계획이다. 아울러 한진해운이 갖고 있던 스페인 알헤시라스터미널을 인수해 하역비 절감에도 나선다는 전략이다. 유 대표는 “글로벌 해운업계의 생존 경쟁이 치열할 것으로 예상되는 만큼, 화주들과의 신뢰 관계 회복을 통한 경쟁력 강화가 우선”이라며 “2021년까지 세계 7위 글로벌 선사로 재도약하겠다”고 밝혔다.

올 8월 취임한 변동식(56) CJ헬로비전 대표도 ‘돌아온 믿을맨’이다. 그는 이미 2008년 5월부터 2013년 10월까지 CJ헬로비전 대표를 지냈다. 당시 변 대표는 CJ헬로비전을 케이블TV 사업자 중 1위로 도약시킨 주인공이었다. 2010년 그는 국내 최초 다화면(N스크린) 영상 서비스 ‘티빙’을 내놓으면서 인터넷기반 영상 서비스(OTT) 시대를 열었다. 2011년 ‘알뜰폰’ 서비스 ‘헬로모바일’을 선보인 것도 주효했다. 이 회사는 현재 알뜰폰 분야 1위 사업자다. 변 대표의 지휘 속에 CJ헬로비전은 2012년 코스피에 상장됐고, 2013년엔 연매출 1조원대를 처음으로 넘어섰다.

그가 이 회사 CEO로 컴백(2013년 11월부터 회사를 이끌고 있는 김진석 CJ헬로비전 대표와 함께 공동대표 체제)한 것도 ‘빠른 경영 정상화를 위해선 이만한 적임자가 없다’는 CJ그룹 내 판단 때문이다. 직전까지 변 대표는 CJ㈜ 경영지원총괄과 사회공헌추진단장으로 일하면서 그룹 총수인 이재현 회장 공백기의 비상경영에 힘을 보태고 있었다. 그가 8월에 다시 CEO로 돌아올 무렵 CJ헬로비전은 정부 불허로 SK텔레콤과의 인수합병(M&A)이 최종 무산되면서 회사가 크게 어수선해진 상황이었다. 임직원들의 사기는 땅에 떨어졌고, 독자적 생존 방안 모색(신성장 동력 발굴)이 어느 때보다 절실해졌다.

그룹 내 방송통신 분야의 최고 전문가로 통하는 변 대표가 이런 상황에서 조직 재정비와 새 전략 수립에 나서줄 것을 그룹 측이 기대한 것이다. 실제 변 대표는 데이콤과 하나로텔레콤 등 통신업계에서 오래 일했다. 그가 미래 전략 마련에 주력하면서 새 견인차 역할을 하고, 기존 김 대표는 케이블산업 정책 개선을 위한 대외 현안의 해결사 역할을 하는 쌍두마차 체제가 위기 타개책으로 제시된 셈이다. 취임 후 변 대표는 임직원들을 다독이는 한편, 유료방송 시장 5대 성장전략을 발표하면서 회사의 독자생존 원칙을 분명히 한 뒤 “독보적 1위가 되기 위해 승부수를 던지겠다”고 했다.

[“업무 흐름이나 업종 특성 이해도 높아”]이를 위해 방송사업 경쟁력 강화와 소프트플랫폼 전략 추진, OTT 확대, 차별적인 알뜰폰 성장, 신수종 사업 확대 등의 계획을 제시했다. 그런가 하면 이달 초 경남 일부 지역을 사업권역으로 하는 종합유선방송(SO) 하나방송을 250억원에 인수하는 등 ‘원케이블’ 전략 실행에도 박차를 가하고 있다. 공격적 M&A로 회사 덩치를 불려 생존력을 키우고, 케이블TV 시장을 재편한다는 의미다.

국내에서 ‘믿을맨의 귀환’은 주로 기업의 비상 상황 때 이뤄졌다. CEO 경험을 바탕으로 구조조정 임무를 완수하거나, 사업 전환을 힘있게 밀어붙일 수 있다는 기대에서다. 해외 플랜트 사업 부실로 어려움을 겪은 조선업계에서는 지난해 정성립(66) 대우조선해양 대표가 9년 만에 친정에 돌아오고, 최길선(70) 현대중공업 회장이 2014년 복귀한 뒤 구조조정을 단행한 게 대표적인 사례다. 최정표 건국대 경제학과 교수는 “자사 출신 CEO는 기업 문화와 업무 흐름, 업종의 특성에 대한 이해도가 높다”며 “기업들이 위기 상황에 대응하기 위해 내부 승진이나 외부 영입보다 노련하고 안정성 있는 ‘올드보이’를 선택하는 것”이라고 설명했다. 다만, 최길선 회장과 정성립 대표의 복귀에도 두 회사의 사정이 그다지 나아지진 않았다. 워낙 나쁜 업황 앞에 장사는 없었던 것이다.

고령 CEO의 활동 폭이 넓어진 산업계 환경도 ‘CEO 컴백’의 배경이다. 홍기용 인천대 경영학과 교수는 “고령화로 기업 구성원의 연령대가 높아지면서 나이 든 경영인이 돌아올 수 있는 사회적 토대가 마련됐다”며 “대부분 60세 이전에 퇴임해 지금 기준으로는 비교적 젊은데다 이후에도 업계 다른 회사의 임원 등을 하며 전문성을 유지하고 있어 기업 입장에선 효율적인 대안이 된 셈”이라고 설명했다. 한 재계 관계자는 “갈수록 정책 리스크가 커지자 대관 업무를 강화하는 차원에서 연령대가 높고 인맥이 풍부한 경영인을 선호하게 됐다”고 설명했다.

해외 산업계의 경우에도 자사 CEO 출신 경영인의 CEO 컴백은 낯설지 않은 일이다. 특히 해당 기업의 창업자 겸 CEO가 복귀하는 경우가 적잖다. 책임경영 차원에서, 또는 주주들이 ‘구관이 명관’이라고 생각해 복귀를 원해서다. 고 스티브 잡스 애플 이사회 의장의 컴백 일화는 유명하다. 1976년 애플을 설립한 잡스는 경영진과의 불화 속에 애플에서 퇴출되다시피 했다. 이후 애플이 침체 늪에 빠지자 97년 세간의 기대 속에 CEO로 복귀, ‘아이팟’ ‘아이폰’ 등을 잇따라 히트시키면서 ‘왕의 귀환’의 주인공이 됐다. 17년 간 잡스와 일했던 ?싱크 심플(Think Simple)?의 저자 켄 시걸은 “잡스는 의사결정 체계는 간소화하고, 20여 제품군을 4가지로 줄이는 등 혁신에 앞장섰다”고 썼다.

[해외선 책임경영, 주주 우선주의 영향]지난해 나란히 경영 일선에 복귀한 대만의 셰어 왕(왕쉐홍, 58) HTC 회장과 미국의 잭 도시(40) 트위터 CEO도 회사가 위기에 처하자 구원투수로 등판한 창업자 출신 경영인들이다. 97년 HTC를 공동 설립했던 왕 회장은 실적 부진을 이유로 경영 일선에서 물러났다가 2013년 회장으로 컴백, 지난해 3월엔 CEO로까지 복귀했다. 직접 신제품 개발과 고객 서비스, 마케팅 등 모든 분야를 지휘하며 책임경영을 하겠다는 이유에서다. 2006년 트위터를 공동 설립, ‘글로벌 소셜네트워크서비스(SNS) 시대’를 열었던 도시는 2008년 트위터에서 쫓겨나다시피 했다가 지난해 10월 CEO로 컴백했다. 이같은 사례는 설령 창업자라 하더라도 상황에 따라 언제든 쫓겨날 수 있는 ‘주주 우선주의’가 미국엔 뿌리 깊게 자리하고 있음을 보여준다.

하워드 슐츠 전 스타벅스 CEO, 도요다 아키오 토요타자동차 CEO 등은 성공적인 복귀 사례다. 2008년 복귀한 슐츠 전 CEO는 단 2년 만에 내리막길을 걷던 스타벅스를 연간 100억 달러 매출을 올리는 기업으로 키웠다. 도요타도 최대 5조원이 넘는 적자로 휘청이던 2009년 창업자 가문인 아키오가 경영을 맡으며 안정을 찾았다.

하지만 왕 회장과 도시의 복귀가 이들처럼 기업의 부활 성공 방정식이 될 수 있을지 세계가 주목하고 있지만, 쉽지만은 않아 보인다. HTC는 실적 부진으로 최근 스마트폰 시장 철수설이 나돌 만큼 어수선한 상황이다. 4년 전과 비교해 기업 가치는 96%나 줄었다(올 3월, 대만 증시 기준). 다만 왕 회장의 구원 등판 전보다는 현재 상황이 나아졌다. 올 3분기 매출이 전년 동기보다 4% 늘었고, 새 활로로 개척한 가상현실(VR) 기기 분야에서 좋은 반응을 얻고 있다.

