김문수의 홍콩 트위터

[2만 포인트에서 내려다 본 다우]

44년 전 1000 고지를 첫 등정한 미국 다우존스지수(DJIA). 22년 전엔 4000선 앞두고 골드먼삭스 애비 코헨의 1만 포인트 예언으로 갑론을박 벌어지기도. 이때 쯤이면 ‘다우 3만설’도 나올 법 한데, 아직은 누구도 선뜻 나서지 않는 듯.

[전운 감도는 외환시장]트럼프 진영의 통상전쟁 준비로 고래싸움에 휘둘릴 운명의 신흥국들. 외환시장에 대한 개입(dirty float)을 자율(clean float)보다 애용하던 중국도 최근 자본유출 수준으로 위안화 약세를 방치. 상대의 반칙을 예상한 선제적 반칙. 짙어진 전운.

[개(開)와 통(通)]덩샤오핑이 개혁·개방을 통해 중국에 카이(開)의 시기를 앞당겼다면, 시진핑은 퉁(通)의 시대로 확장 중. 일대일로(一帶一路) 위에 AIIB를 굴리고 후강퉁(?港通) ·선강퉁(深港通)으로 자본의 맥을 타통. 이같은 트렌드에 대한 영민한 기대기 전법이 절실.

[이번 주 Preview]7년간 이어진 선진국 강세장(Bull Market)이 산타 랠리에 이어 폐장일까지 지속될 지 주목. 언제든 돌변할 수 있는 강달러 장단에, 높아진 신흥국 정책 불확실성도 살펴야. 상품과 원유시장의 내재 변동성이 자산별 신년운을 어떤 방향으로 이끌지도 관심.

김문수 액티스 캐피털 아시아 본부장

