국립중앙박물관에서 시작된 ‘이집트 미라 한국에 오다’(12월 20일~2017년 4월 9일)는 흥미롭습니다. 뉴욕 브룩클린 박물관의 두 전시, 고대 이집트 장례 풍습을 조명한 ‘투 리브 포에버(To Live Forever·2008~2012년)’와 동물 숭배와 미라에 대한 연구인 ‘소울풀 크리쳐스(Soulful Creatures·2014)’를 하나로 엮어냈죠.

고대 이집트인들에게 육체는 사람의 모든 요소를 담는 ‘그릇’이었고, 내세에서도 능력을 발휘하기 위해서는 육체가 반드시 필요하다고 생각했습니다. 미라 제작을 중요하게 여긴 이유입니다. 당시에는 미라를 ‘사흐(Sah)’라 불렀는데, ‘고귀함’ ‘위엄’이라는 의미가 있다는군요.

전시장에서는 소·고양이·매·악어 같은 동물 미라가 눈길을 끌었습니다. 특히 정교한 따오기 모양의 관(棺)이 눈에 띄었는데, 눈은 수정에 금 테두리를 했고 도금한 몸체와 은으로 만든 다리 및 발의 묘사가 대단히 섬세했습니다. <본지 29면 사진> 더 놀라운 것은 그 속에 따오기 미라가 들어있다는 것이었죠. 따오기는 달·지혜·글의 신으로 알려진 ‘토트(Thoth)’를 상징하는 동물인데, 고대 이집트인들은 동물이 신처럼 자신을 보호해 줄 것이라 생각해 정성들여 동물 미라를 만들었습니다.

이천년 전 만들어진 따오기 미라를 보며 졸지에 살처분된 이 땅의 닭과 오리를 생각합니다. 무능하고 태만한 사람들의 만행을 부디 용서해주길.

정형모 문화에디터 hyung@joongang.co.kr

