해결되지 않은 트라우마의 역습

대형 마트에 가면 계속 서성이게 되는 코너가 있다. ‘인형의 집’ 혹은 ‘소꿉놀이’ 코너다. 키덜트족도 아니고 다른 장난감에는 전혀 관심이 없건만, 인형의 집만 보면 걸음이 멈춰진다. 하지만 차마 이 나이에 인형의 집을 살 수는 없어 미니어처로 관심을 돌렸다. 여행을 떠나면 꼭 그 지방에서 만든 기념품 미니어처를 사온다.

하지만 오히려 미니어처와 인형의 집은 엄연히 다른 것임을 더욱 뼈저리게 깨닫게 되었다. 욕망의 대체재는 아무런 소용이 없다. 욕망의 대체재는 더 큰 열망, 더 본질적인 열망을 아프게 건드릴 뿐이다.

나이가 들자 ‘내 아이디어로 설계한 나만의 아름다운 집’을 갖고 싶다는 열망이 ‘인형의 집 트라우마’와 포개지면서 더 커다란 열망으로 폭발하고 말았다. 이제 나는 인형의 집뿐 아니라 박물관이나 미술관에서도 건축물 미니어처를 보면 사족을 못 쓴다. 어린 시절 인형의 집을 꼭 갖고 싶었는데 그 꿈을 이루지 못했던 기억이 상처로 남았던 것 같기 때문이다.

게다가 그런 사소한 걸 상처라고 생각하느냐는 말을 들었기 때문에, 그 후로는 누구에게도 말하지 않았다. 몇 달치 월급을 탈탈 털어 피아노까지 사 주시던 부모님이었는데, 인형의 집만은 사 주시지 않은 걸 보면 그것은 ‘중요한 것’이 아니라고 생각하신 것 같다. 어쩌면 인형의 집을 갖지 못한 것보다 더 아팠던 것은 ‘내 생각은 중요한 것이 아니다’라는 감정, ‘무언가를 간절히 원해서는 안 된다’는 생각, 처음으로 세상에서 거절당한 느낌 같은 것이 아니었나 싶다. 그 뒤로 나는 ‘원하는 것을 제대로 표현하지 못하는 아이’가 되어 버렸던 것이다.

작은 상처도 이렇게 기나긴 트라우마를 남기는데, 치명적인 상처는 어떻겠는가. 심리학자 주디스 허먼은 『트라우마』에서 이렇게 말한다. 잔혹한 일은 영원히 묻히기를 거부한다고. 민담에는 자기 이야기를 전할 때까지 무덤 속에서 편히 쉬지 못하는 유령이 가득하다고.

왜 자꾸 상처를 건드리느냐며 트라우마에 대한 이야기 자체를 꺼리는 분들도 많은데, 그럼에도 그것이 중요한 이유는 트라우마를 이해하는 것이야말로 자기 이해의 핵심 과제이기 때문이다. 트라우마를 인지한다는 것은 자신의 취약성을 진심으로 받아들이는 것이다. 그러한 자기이해를 바탕으로 개인뿐 아니라 인간이라는 존재 전체의 취약성과 우리의 본성 내부에 자리 잡은 ‘악’의 가능성까지도 함께 이해할 수 있다.

여러 트라우마 중에서도 ‘핵심 트라우마’를 인지하는 것이 중요하다. 심리학자 마크 월린은 『트라우마는 어떻게 유전되는가』에서 ‘핵심 트라우마’가 생애 초기나 가족사에 미해결 상태로 남은 트라우마로 행동·선택·건강·안녕에 무의식적으로 영향을 미친다는 점에 주목한다. 개인의 삶에서 핵심 트라우마가 해결되지 않았을 때 얼마나 치명적인 고통을 야기하는지 잘 보여 주는 작품이 바로 한강의 『채식주의자』 라고 볼 수 있다.

주인공 영혜는 브래지어 착용을 싫어하는 것을 빼고는 특별한 점이 전혀 없는 평범한 아내였다. 적어도 남편의 관점에선 그랬다. 어느 날 꿈속에서 자신이 피를 뚝뚝 흘리며 날고기를 먹는 모습을 본 뒤로 갑자기 육식을 멀리하게 된 영혜는 남편에게서도 고기 냄새가 난다며 그와의 잠자리를 거부하게 된다. 영혜가 냉장고에서 고기는 물론 계란까지도 싹 치워 버리자 남편은 “그럼 대체 무얼 먹으란 말이냐”며 투덜거린다. 남편은 영혜의 갑작스러운 변화의 결과에만 주목할 뿐 그녀가 도대체 왜 그런 행동을 하는지에는 깊은 관심을 기울이지 않는다.

아내가 어느 날 갑자기 채식을 시작하고, 채식주의자로서 먹을 것이 별로 없는 주변 환경 속에서 차라리 음식을 점점 멀리하며 꼬챙이처럼 말라 가는 모습을 바라보면서 남편은 아내가 미쳐 가고 있다고 생각한다. 부모 또한 딸을 진심으로 이해하려 하지 않는다. ‘증상’만 문제 삼을 뿐, 그 원인이 무엇인가는 아무도 제대로 들어주지 않는다.

영혜는 점점 고립되고, 급기야 언니 인혜의 집들이에서도 육식을 거부하다가 아버지가 그녀의 입을 억지로 벌려 탕수육을 쑤셔 넣는 끔찍한 순간, 얌전하기만 했던 영혜는 마침내 폭발하고 만다.

영혜가 이런 행동을 하게 된 결정적인 이유는 어린 시절의 해결되지 않은 트라우마 때문이었다. 그녀는 어렸을 적 커다란 개에게 물린 적이 있었는데, 키우던 개에게 물렸다며 정작 영혜 자신보다 더 큰 분노에 휩싸인 것은 아버지였다. 아버지는 그런 배은망덕한 개는 절대 용서할 수 없다며 자신의 뜨거운 부성을 증명이라도 하듯 그 개를 죽이려 한다. 더 끔찍한 것은 죽이는 방식이었다. 아버지는 어디서 ‘달리면서 죽은 개는 훨씬 맛이 좋다’는 속설을 듣고 와서는, 자신이 키우던 개를 오토바이에 매달아 지쳐 죽을 때까지 뛰고 또 뛰게 만든다. 영혜는 그 모든 장면을 똑똑히 목격했고, 그 맑은 눈에 핏발이 선 채 죽어 가던 개의 얼굴을 기억했다.

더욱 충격적인 폭력은 그 개를 영혜로 하여금 기어코 먹게 했다는 것이다. 너를 물어 버린 개를 네가 먹을 수 있다면, 그것이 바로 최고의 복수라고 생각했던 아버지의 믿음은 소녀의 인격을 파괴해 버린다. ‘아버지’라는 이름으로 자행되는 폭력, ‘부성애’라는 이름으로 저질러진 폭력 앞에서 아무 항거를 할 수 없었던 어린 소녀는 이제 어른이 되어 자신이 잊은 줄로만 알았던 그 트라우마가 자기 인생의 발목을 잡고 있었던 것을 뒤늦게 깨닫게 된 것이다.

그렇다면 구원의 가능성은 없는 것일까. ‘채식주의자’ ‘몽고반점’ ‘나무불꽃’으로 이어지는 연작소설 중 ‘나무불꽃’에서 언니 인혜의 모습은 트라우마를 진심으로 이해해 주는 누군가가 있을 때 치유의 가능성이 존재함을 감동적으로 보여 준다. 언니 인혜는 영혜가 식음을 전폐하고 정신병원에 입원해 있는 모습을 보며 동생의 모든 상처를 있는 그대로 받아들이려 노력한다.

영혜는 자신이 곧 나무가 될 거라고 속삭인다. “내가 믿는 건 내 가슴뿐이야. 난 내 젖가슴이 좋아. 젖가슴으론 아무것도 죽일 수 없으니까. 손도, 발도, 이빨과 세치 혀도, 시선마저도, 무엇이든 죽이고 해칠 수 있는 무기”라고 말하는 영혜는 무언가를, 또는 누군가를 상처 입히거나, 죽이거나, 먹어야만 살 수 있는 세계의 질서에 저항하고 있는 것이 아닐까. 생명이 있는 한 무언가를 끊임없이 다치게 하고, 죽이고, 그 시체를 먹어야만 살아지는 인간의 비애를 영혜는 자신의 트라우마를 통해 꿰뚫어보았고, 그 세계의 잔혹성에 온몸으로 저항하고 있는 것이다.

오늘 ‘내 인생의 핵심 트라우마’가 무엇인지, 종이 위에 한 번 써 보도록 하자. 결코 쉽지 않을 것이다. 나를 가장 아픈 방향으로 찌르는 트라우마를 글로 쓰는 것은 바늘로 심장을 찌르는 듯 쓰라린 고통이다.

하지만 꼭 한 번은 짚고 넘어가야 할 문제다. 그 트라우마가 내 성격·결정·진로·연애·인간관계 등에 어떤 영향을 미쳤는지도 함께 써 보자. 당신을 가장 괴롭혀 왔던 바로 그 트라우마가 당신의 부정적 성격을 만든 ‘주범’이라는 것을 인식하면서, 동시에 그 트라우마를 극복하기 위해 애써 왔던 자신의 ‘노력’도 글로 써 보자. 그 극복과 견딤의 여정을 반추해 보는 것만으로도 우리의 핵심 트라우마는 이미 치유되기 시작할 것이다. 당신을 가장 괴롭히는 바로 그 트라우마가 밑그림을 그리는 연필이 될 수는 있지만 그림 전체를 좌지우지하는 구도나 색채가 되지 않도록 끝끝내 막아 내는 것, 그것이 자기 치유의 노력이고 ‘더 나은 삶’을 살려는 우리의 끈질긴 자유의지이니까. ●

