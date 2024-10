‘공범’ 맥베스 부인의 죄의식, 절절한 소리로 터뜨리다

‘그릇된 욕망, 그리고 파멸’이란 비극이 현실 버전으로 진행중인 요즘, 오리발로 일관하는 당사자들의 속내가 궁금하다. 셰익스피어의 4대 비극 중 하나인 ‘맥베스’는 그 내밀한 죄의식을 잘 보여주는 고전 중의 고전이다. 연출 거장 한태숙이 이를 재창작해 1998년 초연한 ‘레이디 맥베스’는 맥베스의 범죄를 부추긴 공범 맥베스 부인의 심리에 초점을 맞춰 죄의식의 심연에 현미경을 댄 작품이다. 지난 18년간 국내외에서 꾸준히 사랑받아 온 이 연극이 창극으로 재탄생했다(12월 30일까지 국립국악원 우면당). 최근 전통의 현대적 창작에 발벗고 나선 국립국악원이 야심차게 제작한 무대다.

맥베스 부인의 강렬한 광기와 극한의 불안을 절절한 소리로 풀어내는 것은 소리꾼 정은혜(32)다. 국립창극단 출신으로, 국립극장이 제작했던 창극 ‘장화홍련’과 음악극 ‘단테의 신곡’에서 만났던 한태숙 연출이 콕 집어 캐스팅했다. 초연 때부터 불변의 맥베스 부인이었던 관록의 배우 서주희를 대체하게 된 그의 무대에 연극계와 국악계의 관심이 집중될 수밖에 없다. 2014년 말 국립창극단 퇴단 후 직접 기획한 창의적인 음악 공연으로 세계를 누비다 2년 만에 창극에 돌아온 그를 21일 첫 공연 직전 만났다.

창극은 최근 공연계에서 가장 핫한 실험의 장이다. 다양한 연출가들이 자신의 예술적 역량을 펼치고 색깔을 드러내기 가장 좋은 장르가 됐다. 2016년판 ‘레이디 맥베스’도 그런 맥락에 있다. 국립국악원이 만든 창극이라니 정통에 가까울까 싶지만, 오히려 가장 전위적이다. 전통 창법을 구사하는 도창과 정가를 부르는 소리시종, 판소리와 오페라 아리아의 복합적 소리를 내는 맥베스 부인 외에는 정동환 등 연극배우 3명이 밀가루와 숯가루 등 오브제를 활용해 연극적 색채를 빚어내고, 가야금·피리·타악·콘트라베이스로 구성된 악단이 기존 창극 어법을 넘어선 실험적 음악을 들려준다.

2년 만의 창극 출연인데다 이토록 연극성이 강한 무대는 처음이라는 정은혜는 첫 공연을 앞두고 “공포가 엄청나다”고 했다. 하지만 전날 드레스 리허설에서 미리 검증한 바, 그는 맥베스 부인에 완벽히 빙의된 상태였다. 스스로 “대사 전달이 가장 어렵다”고 했지만 맑은소리를 내는 노래보다 허스키한 음색으로 중성적인 느낌을 주는 대사 처리에서 거부할 수 없는 매력이 터져 나왔다. “어제도 잠을 못 잤어요. 맥베스 부인처럼 불면증에 걸린 거죠. 꿈 속에서도 런쓰루를 돌며 코멘트를 듣고요. 캐릭터의 심리와 정서에 동화되어야 하는데 점점 일상이 동화되어 가고 있네요(웃음).”

처음 역할 제의를 받았을 땐 누가 될까봐 두려웠다. 20년 가까이 완성도를 더해 온 명작의 무게에 대한 부담감에 망설이자 “그럼 못하겠다는 거냐. 어쩌란 말이냐”라는 연출의 질책이 날아왔고, 순종할 수밖에 없었다. 하지만 지난 두 차례 경험한 한 연출과의 작업과 이번 ‘레이디 맥베스’는 차원이 달랐다. “흡사 한 연출님 극단의 신인배우가 된 것처럼 연기의 기초단계를 디테일하게 밟아야 했어요. 무에서 유를 만들어야 하는 무서운 시간들이었죠.”

소리보다 연극성이 강한 데서 오는 어려움인가요.

“말에 익숙하지 않은데 그걸 익숙하게 해야 하니까요. 제일 힘든 건 대사가 주는 힘을 감당해야 한다는 거였어요. 400년 전부터 현대까지 관통하는 셰익스피어 고전의 깊이도, 연출님이 재창작하면서 전달하고자 한 메시지도 다 말의 힘이잖아요. 그걸 하나도 놓침 없이 전달하고 싶은 욕심이 있구요.”

연출께 야단도 많이 들었다구요.

“인물을 구현할 땐 정서가 겹겹이 쌓여 있어야 풍성해지는데 방법을 몰랐으니까요. 나이는 40대, 아이를 한번 잃고 신경은 예민하지만 기운은 있고 심약하지만 내면에 악은 존재하는 캐릭터를 단번에 만들어내지 못했어요. 하루하루 쌓아가는 과정에 많은 주문이 있었죠. 아직도 만족하시는지는 모르겠어요. 배우는 짝사랑하는 여자 같고 연출님은 나쁜 남자 같아요. 나름 열심히 하는데 내 맘을 몰라주니까요. 며칠 전 마지막 아리아에 ‘좋더라’ 한 마디 해주시길래, 내가 아주 못하고 있진 않구나 감만 잡고 있어요.”

창법이 굉장히 파워풀하면서 독특합니다.

“저를 선택하신 이유도 소리꾼의 정체성을 갖지만 서양 음악을 이해하기 때문인 것 같아요. 제가 클래식을 아주 좋아하고, 평소에도 어떻게 하면 우리 창과 서양적 음악어법을 어떻게 녹여낼까 고민하거든요. 그러다 보니 오묘하게 전통인 듯 들리면서도 새로운 느낌으로 다가가지 않았을까 싶네요.”

연극 원작에서보다 캐릭터의 인상이 강렬한데, 소리 때문일까요.

“소리의 질감이 워낙 파워풀하니까요. 소리는 어떤 것보다 고집스럽게 아름다운 장르이니, 그게 행위자에게 묻어날 것 같아요. 맥베스 부인의 정서를 제 무기인 음악으로 극대화해 저만의 맥베스 부인을 만들려고 했고요.”

[“소리는 어떤 것보다 고집스럽게 아름다운 장르”]국립창극단에서 실험적 무대를 다수 경험해 봤지만, 이번 무대는 방향성이 전혀 다르다는 게 그의 입장이다. 소리꾼들의 정체성으로 꾸려지는 창극보다 연극성에 방점이 찍힌다는 것이다. “워낙 자극이 강해요. 정사신도 있고 자해하고 옭아매고…인간 내면의 욕망들이 극 안에 오브제처럼 적재적소에 드러나죠. 끝까지 죄의식에 굴복하지 않고 죄의 사슬에서 벗어나려 하지만 뱀에 휘감겨 파멸해가는 과정을 통해 관객들도 자기 안의 죄의식을 한 번쯤 돌아보게 될 것 같아요.”

창극이 연출가들의 실험의 장이 됐는데, 소리꾼으로서 바라는 창극의 형태도 있겠죠.

“초기 창극은 판소리의 주옥같은 눈대목으로 귀를 사로잡는 무대였죠. 인물의 심오한 캐릭터가 드러나기보다 소리꾼의 소리가 드러났던 건데, 요즘엔 좀더 극적으로 인물이 드러나잖아요. 바라건대 주옥같은 시대의 눈대목들이 나와서 창 본연의 매력도 극대화되고, 연극적인 요소도 잘 다져져서 한국에서만 볼 수 있는 창과 극이 절묘하게 결합된 독자적 종합예술장르로 구체화됐으면 해요. 뮤지컬이나 오페라, 그 어떤 것보다 압도적일 수 있다고 믿고요.”

[“세계의 다양한 소리 내 안에 체화하는 중”]

빼어난 소리꾼인 걸 알고 있었지만 그를 범상치 않은 ‘인물’로 인식하게 된 건 2014년 국립창극단의 ‘변강쇠 점찍고 옹녀’ 때 였다. 돌팔이 의녀로 딱 한 장면에 등장했지만, 직업이 개그맨인 듯 천연덕스럽게 유머코드를 살려내며 객석을 뒤집어 놓는 신들린 재주에 홀딱 반했달까. 하지만 무대 위 강렬한 카리스마와 달리 인간 정은혜는 온화한 말투에 여유로운 성격이었다. 평소 ‘시체놀이’를 즐기고 커피와 와인, 스킨스쿠버 등 다방면에 관심이 많다는 그는 스스로를 “잔망스럽게 자유로운 영혼”이라고 표현했다.

안정적인 활동이 보장된 국립창극단에 1등으로 들어가 2년 만에 뛰쳐나왔는데요.

“판소리 하는 사람들은 외골수잖아요, 벽 보고 자기와 싸우는. 석사 때 조선성악연구회를 연구하다 보니 명창들이 모여 응집된 힘을 발휘해 창극이라는 하나의 예술장르를 만들었더라고요. 저도 소리꾼으로서 함께하는 소리꾼들과 나눌 것을 찾아내야 한다는 목적으로 창극단에 가봤어요. 그런데 제 기질상 다양한 걸 탐구하고 그것들을 작품에 녹여내고 싶은데, 너무 좋은 공간에 안주해선 그럴 수 없겠다는 두려움이 들더군요. 다양한 기회를 만들기 위해 스스로를 방목시킨 거죠. ‘나가 놀아라’고요(웃음).”

창극단에서 관객과 넓게 만나는 방법을 배웠다는 그는 이제 ‘정은혜 컴퍼니’ 프로젝트 팀을 꾸리며 예술적 깊이를 쌓아가고 있다. 휴대전화 커버에 새겨진 ‘Solwly but Steady’가 자신의 좌우명이라며, 소리의 영역을 확장해 ‘세계적인 소리꾼’이 되겠다는 꿈을 향해 한걸음씩 다가가는 중이라고 했다. 지난해 파리여름축제에 공식 초청돼 몽골의 발성, 중국 소수 민족의 음악, 일본의 노 등 외국의 소리를 우리 소리와 접목해 호평받았던 ‘아시아 민요 프로젝트’가 대표적인 결실이다.

“‘소리’를 인간의 몸에 있는 소리라는 개념으로 들여다보면 굉장히 다양해요. 몽골인이 가진 신체 형태에서 나오는 발성, 서양 클래식의 두성, 한국 소리의 시성, 재즈의 스캣이 다 다르고 범패나 정가 등 한국 전통소리도 다양하죠. 그런 걸 분별하고 체화해서 제 안에 다양한 질감을 녹여내려고 해요. 그러다 보니 창극 눈대목 경우도 제 소리는 다르게 들린다고 하죠. 그걸 소스로 활용해 연극이건 뮤지컬이건 오페라건 제한을 두지 않고 활동하고 싶어요.”

국악인들이 개인적으로 다양한 활동을 해도 큰 관심을 받지 못하는 현실인데요.

“속도보다 방향이죠. 단체에선 제가 숟가락만 얹으면 다 해주지만, 좀 힘들어도 주체적으로 하는 방향으로 가고 싶어요. 스스로에게 본질적인 질문을 던질 수 있는, 작업자로서 놓지 말아야 할 정신상태를 만들어주고 싶어요. 그러려면 좋은 환경을 벗어나야죠. 편안하고 배부르면 고민을 안 하게 되는데, 고민하지 않으면 발전도 없으니까요.” ●

글 유주현 객원기자 yjjoo@joongang.co.kr, 사진 전호성 객원기자·국립국악원

