항공기 조종 익혀야 하듯 사랑도 배워야 하는 기술

심야의 FM 라디오에서 ‘더 러브(THE LOVE)’란 타이틀로 이런저런 상담을 하고 있다. 며칠 전, 사연을 보낸 그녀의 마지막 질문은 이것이었다. “사랑이 노력일 수 있을까요? 굳이 노력하지 않아도 서로를 알아보는 게 사랑 아닐까요?”

이 질문을 보면서 나는 ‘낭만적 사랑’에 대해 우리가 갖고 있는 생각의 틀이 얼마나 견고한지 다시 한 번 깨달았다.

우리는 사랑의 시작에 대해 많은 이야기를 알고 있다. 누군가와 사랑에 빠졌다고 하면 “좋겠다! 두 사람, 대체 어떻게 만난 거야?”라는 질문을 하지 않는 사람이 없을 정도다. 그러나 사랑이 어떻게 지속되는지에 대해 우리가 아는 것은 놀라울 만큼 ‘거의’ 없다. 이 문제에 대해 알랭 드 보통만큼 오래 고민한 작가는 없는 것 같다. 그는 2016년 『낭만적 연애와 그 후의 일상』이란 소설을 내기 전, 자신의 블로그에 ‘잘못된 사람과 결혼하는 것에 대하여’라는 장문의 칼럼을 쓴 적이 있다. 이 칼럼에서 그는 미혼시절 보통의 남자 혹은 여자였던 우리가 어째서 결혼과 동시에 인내심 없고 인정머리 없는 ‘미치광이’가 되는지에 대한 매커니즘을 상세히 기록하고 있다.

“화가 났어도 들어주는 사람이 없으면 소리 지를 데가 없죠. 결혼할 때까지 내가 화가 나면 소리를 지르는 사람이라는 사실을 모르는 겁니다. 종일 일만 해도 저녁 먹으라고 전화하는 사람이 없으면 내가 일에 얼마나 미쳐 있는지 충분히 깨닫지 못하고, 누군가 나를 막으려 하면 어떤 지옥이 펼쳐질지 예측하지 못합니다. 밤에 누군가를 껴안고 포옹하는 건 좋지만, 아주 깊이 가까워지고 서로에게 충실해야 하는 상황에서 내가 차갑고 어색하게 행동할지도 모르는 일입니다. 혼자 살다 보면 쉽게 빠지는 착각이 내가 다른 사람과 살기 쉬운 사람이라 생각하는 거죠. 나 자신을 모른다면, 누구를 찾아야 하는지 모르는 것도 당연한 일입니다.”

보통은 그러므로 세상의 모든 데이트의 첫 번째 질문은 “그래서 당신은 어떻게 미쳐 있나요?”가 되어야 한다고 주장한다. 왜 아니겠는가! 내게 결혼이 무엇이냐고 묻는다면 서른 가지쯤 되는 문장을 쓰겠지만, 지금으로선 당장 하고 싶은 말은 이것이다. 결혼이란 그 모든 것을 알고도 매 순간, 미리 실패하는 것이다!

[보통의 사람은 왜 결혼 후 ‘미치광이’가 되는가]소설 『사랑의 기초』에서 알랭 드 보통은 어째서 우리가 그토록 사랑했던 사람과의 관계에 자주 실패하게 되는지에 대해서도 썼다. 가령 외과의사는 수술을 하기 위해 10년 이상의 시간을 기술을 습득한다. 비행기 조종사 역시 마찬가지다. 하지만 사랑에 관한 우리의 태도는 어떤가.

사실 과거의 결혼은 신분을 유지하기 위한 도구였다. 집안간의 거래였고, 재산 증식의 효과적인 ‘툴’이었다. 결혼과 사랑은 별개였고, 우리에게 익숙한 ‘낭만적 사랑’이 부르주아들에 의해 발명된 것은 비교적 최근의 일이란 소리다.

낭만적 사랑의 역사는 얼마 되지 않았음에도, 우리는 사랑에 어떤 식으로든 ‘조건’이 붙는 걸 훼손행위라고 생각한다. 낭만적 사랑의 초기에는 심지어 그 사람을 위한 노력까지도 불필요한 ‘노동’은 아닐까 의심한다. 그런 잘못된 믿음이 사랑은 배우지 않아도 저절로 ‘알거나 깨닫게 되는 어떤 것’이란 환상을 부추긴다.

하지만 그는 사랑을 ‘열정’이 아닌 ‘기술’이라고 단언한다. 그는 거의 모든 분야에서 교육과 훈련에 열성적이었던 부르주아가 유독 ‘사랑’에 있어서만큼은 감정의 순수성 때문에 이성적이거나 체계적이기를 거부하는 게 유감이라고 주장한다.

우리가 낭만적 사랑에서 ‘무조건’을 떠올리는 이유는 부모님에게 받은 사랑과 무관치 않다. 사랑의 역사 맨 첫 장에 그것이 놓여 있기 때문이다. 하지만 우리가 사랑을 할 때 생각해야 할 것은 아이일 때 내가 어떻게 사랑받았는가가 아니라, 우리의 부모가 나를 사랑하기 위해 희생한 것이 ‘무엇’이었는지에 관한 것이다. 시간과 노력이라는 추상적 희생 이외에 그들이 우리를 위해 포기한 것 중에는 직업적 경력, 사교, 우정, 수많은 여행 기회, 심지어 평생에 오지 않을 진실한 사랑 같은 것들이 놓여 있을지도 모르기 때문이다.

보통의 최근작 ‘낭만적 연애와 그 후의 일상’은 제목 자체가 소설의 내용을 의미한다. 이 소설은 커플이 부부가 되고 부부가 아이들의 엄마와 아빠가 되고 나면 생기는 일에 대한 구체적인 소견서다. 권태기·외도·양육 문제까지 포함한 이야기인 셈이다. 사실 그의 소설은 줄거리가 거의 중요하지 않기 때문에, 소설의 각 장은 ‘사랑과 결혼에 관한 에세이’로 불러도 무방하다. 나는 주인공 라비가 혹독한 과정 속에서 어떻게 성장하는지를 살펴보며, 이 책을 역설적으로 ‘보통’이 쓴 가장 희망적인 책이라는 결론에 이르렀다.

[낯선 행복보다 익숙한 불행을 좋아하는 인간]인간은 낯선 행복보다 익숙한 불행을 좋아하는 믿기 힘든 경향이 있다. 그것이 그토록 많은 유부남이 젊은 애인 대신 ‘스스로를 불행하게 만든다고 주장!’하는 자신의 부인 곁에 남는 이유다. 그러므로 불행의 형식에 중독된 사람은 행복을 찾아나서기 보다 그것에 안착한다. 어린 시절 우리의 양육자가 일관된 사랑을 주기에 부족한 사람이었다는 것도 이유가 된다. 헌신적이지만 어떤 때는 과도하게 많고, 어떤 때는 부족한 게 부모의 사랑이기 때문이다. 왜 아니겠나. 돌이켜보면 그들 역시 ‘처음으로 해보는’ 부모 노릇이 어렵고 혼란스럽긴 마찬가지였을 것이다.

개인적으로 이 소설의 가장 인상적인 글들은 ‘결혼할 준비가 되다’라는 제목의 챕터 속에 있었다. 자신의 광기를 감지하고, 적절할 때 변명하지 않고 인정하는 능력에서 성숙이 시작되며, 만일 수시로 자신이란 사람에 대해 당황스러워지지 않는다면 자기 이해를 위한 여정은 아직 시작조차 되지 않았다는 보통의 증언이 믿음직스러웠기 때문이다.

“라비가 결혼할 준비가 되었다고 느낀 것은 사랑을 받기보다 베풀 준비가 되었기 때문이다…우리는 마치 ‘사랑’을 단일하고 분화되지 않은 것처럼 얘기하지만, 실은 매우 상이한 두 가지 양식은 ‘사랑받기’와 ‘사랑하기’로 이루어져 있다. 후자를 실행할 준비가 된 동시에 전자에 대한 우리의 비정상적이고 위험한 집착을 인식할 때 결혼하는 게 바람직하다…라비가 결혼할 준비가 되었다고 느끼는 것은 대부분의 러브스토리에 신물이 났기 때문이고, 영화와 소설에 묘사된 사랑이 그가 삶의 경험을 통해 알게 된 사랑과는 거의 일치하지 않기 때문이다.”

사랑하는 사람들이 ‘너’와 ‘나’를 뛰어넘어 ‘우리’라는 새 정체성을 만드는 일에는 언제나 고난이 끼어든다. 결혼 15년 차인 내 경험을 얘기하자면, 결혼이란 ‘강해지기 위해서’가 아니라, ‘약해지기 위한 용기’를 기꺼이 내는 일이다. 며칠 전, 심야 라디오 스튜디오의 풍경이 문득 떠올랐다. “사랑이 노력일 수 있을까요?”라는 누군가의 질문에 나는 대답했었다. 사랑은 노력 이상이어야 한다고, 사랑은 그것을 지키고자 하는 ‘안간힘’이 있을 때에야 지속 가능하다고 말이다.

그때, 내 말에 있는 힘껏 고개를 끄덕인 건 진행자가 아니었다. 건너편 콘솔 부스에 앉아 있던 두 아이의 아빠인 PD였다. 그의 얼굴을 바라보다가 나는 한 번 더 말했다. 사랑은 안간힘입니다. 노력하는 건 아름다운 일이에요.

어쩌겠는가. 그게 맞는 말인 걸. ●

백영옥

