집에 오신 손님 위한 그 정성 그대로

음식 맛의 알파와 오메가는 재료다. 재료가 좋으면 맛이 있고, 그렇지 않으면 맛이 없다. 재료가 좋지 않아도 요리 기술이나 양념을 이용해 맛있게 만들 수 있다고 생각할 수도 있겠지만, 그건 착각이다. 그렇게 억지로 만들어낸 맛은 잠깐 입맛을 속일 수 있을지는 모르지만 금방 바닥이 드러나기 마련이다. 겉치레가 기본과 본질을 덮을 수는 없는 것이 진리다. .

좋은 재료로 만든 음식을 먹으면 느낌이 다르다. 잡미가 없으면서 깔끔하고, 맛이 꽉 차 있는 듯 충실하면서 여운이 오래가는 그런 느낌이다. 한마디로 정리하면 고급스러운 맛이 되겠다. 딱히 요리를 화려하게 하는 것도 아니고, 비슷한 음식점들과 차이가 나는 부분이 별로 없는 것 같은데도 음식이 맛있어서 기억에 남는 곳이 있다면 바로 좋은 재료를 사용하는 곳이다.

음식을 ‘제대로’ 만드는 사람이면 누구나 좋은 재료를 써야 한다는 것은 안다. 음식점을 하는 분들도 마찬가지다(무조건 이익만 추구하는 싸구려 사기꾼은 예외다). 문제는 상업성과의 균형을 어떻게 맞추느냐 하는 것인데, 사실 그것이 생각보다 쉬운 일은 아니다. 욕심껏 좋은 재료를 쓰려면 원가가 비싸져서 가격 경쟁력이 떨어지는 것이다. 그래도 소신이 뚜렷한 분들은 그 어려운 길을 그냥 간다.

다행히 우리나라 소비 시장이 성숙되어 가면서 가격보다 질을 따지는 소비자층이 늘어나는 추세여서, 이제는 이런 음식점들도 나름대로 인정받고 사업을 해 나갈 수 있는 환경이 충분히 되었다. 좋은 음식에 대한 소신을 지키려는 분들을 위해서도 그렇고, 맛있는 음식에 목숨을 거는 나 같은 ‘고(高) 엥겔지수’ 주의자를 위해서도 바람직한 현상이다.

근래에 알게 된 식당 중에서 재료에 대한 고집이 특히 돋보이는 곳이 있다. ‘오통영’이라는 곳이다. 청정 해산물로 유명한 경상도 통영 지역을 중심으로 전국 각지에서 나오는 싱싱한 해산물을 이용한 음식을 한다. 특별히 복잡한 요리를 하는 것이 아니라 소박한 음식을 하는데도 맛집으로 인정받아서 손님이 끊이지 않는다. 이촌동에서 시작해 청담동에 2호점까지 열게 될 만큼 성공했다.

이곳은 하태환(51)·이은영(47) 부부가 2013년에 개업을 해서 운영하고 있다. 하 대표는 인테리어 디자이너 출신이다. 지금도 활발하게 그 일을 하면서 이곳의 운영을 맡고 있고, 부인은 음식을 책임지고 있다. 부인 이씨는 원래 의상 디자이너였는데 어릴 적부터 집에서 배운 음식 솜씨가 좋아서 결국은 음식점으로 전업을 하게 되었다. 두 사람 모두 통영과는 아무런 관계가 없지만 그곳의 좋은 식재료와 향토 음식 맛에 반해서 통영 음식을 하게 되었다고 한다.

이씨는 특별히 음식을 전문적으로 배운 적이 없다. 그래서 그저 집에서 하던 것처럼, 집에 오는 손님 대접한다 생각하고, 자신이 잘할 수 있는 가정식 음식 중심으로 메뉴를 만들었다. 식구들 위해 장 보는 마음 그대로, 구할 수 있는 범위 내에서 가장 좋은 재료를 구입하고, 막상 구입한 재료가 좋지 않다면 모두 버리기까지 했다고 한다. 가격이 좀 비싸질 수밖에 없는데도 이런 노력과 고집을 인정해주는 고객들이 차츰 늘어나면서 잘 자리를 잡았다.

‘전복 무쇠 솥밥’은 이곳의 음식 특징을 가장 잘 보여주는 메뉴다. 프랑스제 주물 냄비를 이용해 이천에서 나오는 고시히까리 품종의 고급 쌀로 밥을 끓이고, 그 위에 큼지막한 전복·표고 버섯·목이 버섯·영양 부추를 얹어 뜸을 들여 완성한다. 여기에 무염 버터를 넣고, 달래를 넣어 만든 특제 간장 소스를 같이 비벼서 먹는 것이다. 부인 이씨가 집에서 식구들을 위해 하던 음식 그대로라고 한다.

부드러우면서 쫄깃한 전복 살이 갓 지은 따뜻하고 구수한 밥과 함께 씹히는 맛이 일단 좋고, 표고와 목이 버섯도 쫄깃거리면서 향긋하게 씹히는 느낌 역시 좋았다. 버터가 고소함을 더하면서 밥 맛을 증폭시켜주고, 맛깔스러운 달래 간장이 촉매 역할을 하면서 전체적인 맛을 풍성하게 만들어줬다. 요리라 할 것도 없고 그저 간단하게 만든 음식이지만 충분히 고급스럽고, 오래 기억에 남을 만큼 인상적이었다. 좋은 재료의 힘이다.

가장 맛있는 음식은 집에서 먹는 음식이다. 어머니가, 아내가, 가족이 해주는 음식에는 진정성이 담겨있기 때문이다. 좋은 재료로 만든 음식에서는 진정성이 느껴진다. 게다가 가정식 음식이라면 더 말할 것도 없겠다. 음식점이라고는 해본 적도 없고, 요리를 제대로 배운 적이 없는 분의 음식이 성공을 거둔 이유다. 역시 성공의 비결이란 별거 없다. 기본에 충실한 것이 최고다. ●

주영욱

