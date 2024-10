겨울 시즌송도 삼킨 탄핵 바람

사실 한 달 전에 알았다. 올해는 캐럴 없는 조용한 크리스마스를 맞게 될 것임을. 당시 만난 음반 유통사 관계자는 데이터를 근거로 조바심을 냈다. “11월 중순 넘어서면 본격적인 캐럴 시즌에 접어들게 되는데, 너무 반응이 없어요. 지금부터 슬슬 예열해야 하는데 머라이어 캐리 음원조차 안 나간다니까요.”

경쾌한 벨 소리와 함께 시작하는 그의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’는 이맘때면 한번쯤 듣는 대표 캐럴 아닌가. 1994년 발매한 4번째 정규앨범 ‘메리 크리스마스’에 수록됐다. 팝의 여왕은 이 노래로 600억원의 저작권료를 벌어들였다. 딱히 홍보를 하지 않아도 시즌만 되면 사람들이 찾아 들으니 ‘성탄 연금’으로 불릴 만하다.

빙 크로스비의 ‘화이트 크리스마스’도 못 들은 것 같다. 전쟁 통에도 살아남아 세계인의 ‘캐럴 애창곡’이 된 노래인데도 말이다. 1942년 영화 ‘홀리데이 인’에 삽입돼 2차 세계대전 당시 미군들 사이에서 퍼져나가기 시작한, 그래서 5000만장 이상의 앨범 판매고로 기네스북에 수록된 그 노래도.

이제 캐럴이 실종됐다는 이야기는 더이상 뉴스가 아니다. 2000년대부터 가요 시장이 달라졌다. 크리스마스보다 겨울 전체를 겨냥한 ‘겨울 시즌송’을 만든다. 국내 가요 시장이 아이돌 중심으로 재편되면서 시작된 변화다. 기존 캐럴의 익숙한 멜로디에 기대 리메이크를 안 해도 크리스마스를 아우르는 시즌송으로 팬심만 겨냥하도 흥행이 됐다. 음원 수익은 원곡의 저작권료를 지급하지 않아도 되는 후자가 더 쏠쏠한 법이니.

전통적인 비수기인 12월에 시즌송은 하나의 장르로 자리매김했다. 트렌드를 구축한 것은 SM엔터테인먼트다. 99년 SESㆍHOT 등 소속 가수를 총동원해 시즌송 첫 선을 보였다. 단체 앨범인 ‘크리스마스 인 에스엠타운 닷 컴’이었다. 좋아하는 가수가 총출동해 따스한 크리스마스를 연출하는 뮤직비디오는 팬들에게 종합선물세트였을터다. 이후 겨울 시즌송은 꾸준히 발표됐다. 올해도 아이돌 그룹 엑소는 5곡이 담긴 겨울 스페셜 앨범 ‘포 라이프’를 19일 발매했다. 노래 중 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’가 있다. 리메이크곡인 줄 알았는데, 제목만 같을 뿐 완전 다른 노래다.

그런데 올해는 이 같은 시즌송마저도 시들하다. 탄핵 이슈가 범 문화계를 점령한 탓이 크다. 공연도 안 보러가는 통에 캐럴은 찾아 들을까 싶다. 대신 주목받은 게 ‘시국송’이다. 광화문 집회 현장에서 듣고 가슴에 꽂힌 노래가 어수선한 우리의 연말을 어루만지고 있다. ‘걱정 말아요 그대’(전인권) ‘사람이 꽃보다 아름다워’(안치환)….

얼마 전 나온 시즌송 중에서 유독 눈길을 끄는 노래가 하나 있었다. 가수 윤종신이 ‘월간 윤종신 12월호’로 선보인 ‘그래도 크리스마스’(사진)다. 재즈풍 노래의 가사 도입부가 이렇다. ‘참 힘들었죠 / 올해 돌아보면 / 어쩜 그렇게도 / 그럴 수가 있는 건가요 / 잘했어요 / 참아 내기 힘든 그 / 용서할 수 없는 걸 / 다 함께 외쳤던 그 날들 / 정말 젠틀했던 강렬했던.’

시즌송이자 시국송같기도 한 노래의 뮤직비디오가 더 인상적이다. 5분여의 영상 속에서 검은 배경 위로 하얀 선만으로 숱한 장면을 그려낸다. 촛불, 노란 리본과 바다, 위안부 할머니 소녀상, 청와대와 광화문 광장, 최순실, 정유라와 회전목마, 이화여대 등 올 한해 우리 가슴을 할퀴었던 장면들이 지나간다. 먹먹할 무렵 ‘땅 끝이 땅의 시작이다’는 이문재 시인의 싯구로 끝맺는다. 손석희 앵커가 JTBC 뉴스룸에서 앵커브리핑(10월 28일자)으로 인용해 화제가 됐던 문장이기도 하다.

조용한 크리스마스 아침에 되뇌고 싶은 말은 ‘시작’이다. 내년에는 더 밝고 따스한 이야기를 나눌 수 있기를.

