양파, ‘팝의 여제’를 되살려내다

2016년 연말 뮤지컬계는 이례적으로 조용하다. 매년 주요 제작사마다 화제의 신작을 앞다퉈 터뜨리며 전쟁을 치르던 연말 대목이건만, 올해는 대부분 앙코르 공연 위주에 캐스팅 면에서도 특별한 화젯거리가 없다. 팝의 거장 닐 세다카의 노래로 엮은 중장년 취향의 복고풍 주크박스 뮤지컬 ‘오! 캐롤’을 논외로 하면, 뮤지컬 팬들의 관심은 사실상 유일한 대형 신작 뮤지컬인 ‘보디가드’에 오롯이 집중되고 있다.

지난 15일 아시아 초연으로 막을 올린 ‘보디가드’는 글로벌 프로듀서로 활약하고 있는 CJ E&M이 토니상 수상작 ‘킹키부츠’에 이어 두 번째로 내놓은 작품이다. 2012년 영국 웨스트엔드 초연 이래 이미 유럽 전역을 투어했고, 미국 20여개 지역 투어와 중국, 일본 프로덕션도 예정돼 있다.

1992년 팝의 여제 휘트니 휴스턴과 당시 상종가를 올리던 배우 캐빈 코스트너 주연으로 박스오피스 4억1000만 달러를 기록했던 동명 영화가 원작이다. 냉철하고 이성적인 직업 경호원 프랭크 파머가 스토커에게 살해 위협을 받고 있는 당대 최고의 여가수 레이첼 마론을 보호하면서 싹트는 러브스토리. 휘트니 휴스턴이 부른 OST ‘아이 윌 올웨이즈 러브 유(I Will Always Love You)’는 빌보드 차트 14주 연속 1위라는 경이적인 신기록에 1994년 그래미상 석권 등 그녀를 명실상부한 세계 최고의 디바로 끌어올렸다. 당시 한국에서도 가는 곳마다 “앤 다이아~”가 울려퍼지던 기억이 생생하다.

그러니 과연 궁금할 수밖에 없다. 좋았던 영화의 기억을 망치는 건 아닐까. 휘트니 휴스턴의 명성을 훼손시키지는 않을까. 아니, 애초에 이런 어마어마한 영화의 무대화라니, 완성도가 나올까.

결론부터 말하면 ‘보디가드’는 근래 보기 드물게 군더더기 없이 잘 빠졌다. 히트 영화를 원작 삼은 많은 무대가 킬링 콘텐트라는 ‘구슬 서 말’을 요령 있게 꿰지 못해 후한 점수를 받지 못하는 것을 감안할 때, ‘보디가드’는 ‘구슬꿰기’의 모범답안을 제시했다 할 만하다.

먼저 언니 니키 마론과의 삼각관계 설정이 돋보였다. 원작 영화가 대히트한 만큼 플롯을 그대로 살리면서도 새로운 요소를 더해 관객의 호기심을 자극하는 한편, 러브라인의 확장으로 드라마의 몰입도까지 높아진 것이다. 유쾌한 분위기의 쇼뮤지컬에 팽팽한 긴장감을 조성하는 스릴러 요소도 관객에게 강렬하게 어필했다. “탕”하는 날카로운 총성으로 화들짝 졸음을 쫓으며 막을 열어 지루할 때쯤이면 어김없이 충격요법으로 분위기를 전환했다. 콘서트 무대 같은 세트는 현장감을 더했고, 미닫이식으로 열고 닫히는 장면전환은 심플하되 신선했다.

압권은 레이첼 마론 역의 주인공 한 명에게 집중되는 구성과 압축의 묘였다. ‘아임 에브리 우먼(I’m Every Woman)’‘아이 해브 너씽(I Have Nothing)’ 등 영화 수록곡에 ‘그레이티스트 러브 오브 올(Greatest Love of All)’‘원 모멘트 인 타임(One Moment in Time)’등 휘트니 휴스턴의 명곡들을 더한 총 15곡의 넘버 중 90%가 레이첼이 소화해야 할 몫이었다. 니키에게 배정된 두어곡 외에는 음치로 설정된 프랭크를 비롯한 나머지 등장인물들에겐 전혀 노래가 없다. 극의 진행 자체에 연기와 노래가 섞이는 일반적인 뮤지컬이 아닌 콘서트 형식의 주크박스 뮤지컬이기에 가능한 구조다.

그러니 레이첼 역의 배우를 위한, 그녀에 의한 무대가 될 수밖에 없다. 뮤지컬 배우 중 최고의 가창력으로 꼽히는 정선아와 ‘괴물 보컬’ 손승연도 탄탄한 실력을 보여주고 있지만 사실 가장 궁금한 것은 가수 양파의 무대였다. 1996년 ‘애송이의 사랑’으로 데뷔하면서 “내 꿈은 제2의 휘트니 휴스턴”이라고 당차게 말하던 열일곱 소녀 가수가 20년 만에 잠시나마 휘트니 휴스턴으로 살아보는 꿈을 이루게 된 것이다.

우려도 있었다. 춤과 연기 경험이 전무한데다 적지 않은 나이의 뮤지컬 데뷔도 부담스러울 법했다. 하지만 그의 퍼포먼스는 뮤지컬 데뷔작이라고 믿어지지 않았다. 완벽한 딕션과 자연스런 제스처는 직업 뮤지컬 배우라고 해도 손색이 없어 보였다. 안하무인 최고 스타와 아들에게 애틋한 엄마, 사랑에 빠진 귀여운 여인을 자유롭게 오가는 연기력도 놀라웠다.

‘보디가드’는 수월한 작품이 결코 아니다. 원톱 주인공이 시종일관 연극적인 스토리라인은 물론 쇼의 중심에서 춤과 퍼포먼스까지 이끌어야 하는 고난도 작업은 초심자에게 버거운 무대임에 분명했다. 하지만 험난한 여정의 피날레를 장식하는 ‘I Will Always Love You’와 함께 무대가 솟아오르며 객석을 내려다볼 때, “제2의 휘트니 휴스턴이 되겠다”던 양파의 꿈은 충분히 이뤄진 것으로 보였다. 관객 모두를 춤추게 만드는 커튼콜에선 20년차 가수로서의 관록도 빛났다. 팝의 여제가 하늘에서 보기에도 부족함이 없었으리라. ●

글 유주현 객원기자 yjjoo@joongang.co.kr, 사진 CJ E&M

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS