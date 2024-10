2016.12.25 문화 가이드

[책]

다시, 피아노 PLAY IT AGAIN

저자: 앨런 러스브리저역자: 이석호 출판사: 포노가격: 1만8000원취미로만 피아노를 즐기던 영국 일간지 가디언의 전 편집국장 러스브리저가 피아노 레퍼토리 가운데서도 난곡으로 꼽히는 쇼팽의 ‘발라드 1번 G단조’를 완주해내는 과정을 유쾌하게 풀어냈다. 2010년 편집국장으로 정신없는 24시간을 보내던 그는 “쳇바퀴 같은 일상에서 탈피하고 싶어” 40대 중반의 나이로 다시 피아노 앞에 앉는다. 꼬박 1년간 하루 20분씩 연습한 끝에 목표를 이룬 그는 “너무 늦은 것은 없다”고 말한다.

여황제 무측천

저자: 멍만역자: 이준식출판사: 글항아리가격: 2만3000원중국 역사상 유일한 여자 황제였던 무측천(武則天·624∼705)의 일대기를 그렸다. 중국 중앙민족대학 역사학과 교수인 저자는 정사뿐 아니라 야사와 전설까지 두루 조사해 대중의 눈높이에서 여황제의 파란만장한 삶을 재조명했다. 당(唐) 태종의 후궁으로 황궁에 들어간 그가 어떻게 최고 권력인 황제의 자리에까지 오를 수 있었는지, 그가 세운 주(周) 왕조는 왜 한 세대만에 종식되고 말았는지, 그럼에도 그가 후손들에게 숭배와 존경을 받을 수 있었는지 등을 역사적 사실에 근거해 설명해나간다.

[영화]

사랑은 부엉부엉감독: 람지 베디아배우: 람지 베디아 엘로디 부셰즈등급: 12세 관람가 존재감 제로, 자신감 제로의 남자 로키의 집에 어느 날 희귀 부엉이가 나타난다. 직장 동료들에게 자랑하지만 아무도 믿지 않자 회사로 데려오겠다고 큰소리친다. 그러나 다음날 아침 부엉이는 꼼짝도 하지 않고, 로키는 부엉이 탈을 쓰고 출근한다.

로그 원: 스타워즈 스토리감독: 가렛 에드워즈배우: 펠리시티 존스 디에고 루나 등급: 12세 관람가 ‘스타워즈 에피소드3 : 시스의 복수’와 ‘스타워즈 에피소드4 : 새로운 희망’ 사이의 이야기를 다룬다. 다스 베이더를 중심으로 한 제국군이 은하를 지배하기 위해 기술자 겔렌 어소(매즈 미켈슨)를 납치해 ‘데스스타’의 설계를 지시한다.

[공연]

연극 ‘칼 세이건을 위하여’기간: 12월 25일 오후 7시, 27일 오후 5시장소: 아르코예술극장 대극장문의: 02-760-466835세 이하 신진예술가를 육성하는 한국예술창작아카데미의 ‘차세대 열전 2016!’ 선정작. 한국판 비버리힐즈를 내세우며 조성된 고급 전원주택촌 인근의 고준위 방폐장에 문제가 생기면서 벌어지는 토박이와 이주민간 갈등을 통해 자본주의의 부조리를 그린다.

연극 ‘벙커 트릴로지’기간: 2017년 2월 19일까지장소: 홍익대 대학로아트센터 소극장문의: 1544-1555 영국 연극계 ‘천재 콤비’ 제스로 컴튼-제이미 윌크스의 작품. 제1차 세계대전 참호를 배경으로 아서왕 전설-아가멤논-맥베스 등 고전을 재해석한 옴니버스 연극으로, 사방이 모두 막힌벙커 안으로 초대된 단 100명의 관객에게 극한의 몰입감과 긴장감을 선사한다.

[클래식]

서울시유스오케스트라일시: 12월 28일 오후 7시30분장소: 세종문화회관 대극장문의: 02-399-179020대 단원이 모인 서울시유스오케스트라가 연말에 맞춰 로맨틱한 선율의 작품을 골라 들려준다. 드뷔시의 ‘달빛’, 랄로 첼로 협주곡 1번, 말러 교향곡 5번 4악장 등을 연주한다. 김지환이 지휘하고 정경영 한양대 음대 교수가 해설한다.

조이오브스트링스일시: 12월 30일 오후 8시장소: 예술의전당 IBK챔버홀문의: 02-780-5054현악앙상블 조이오브스트링스(예술감독 이성주)가 송년음악회 ‘윈터 스토리’를 연다. 바리톤 조규희와 함께 슈베르트의 ‘겨울나그네’를 현악앙상블 협연 버전으로 들려줄 예정이다. 이 밖에도 비발디 ‘사계’ 등 겨울에 어울리는 음악들을 연주곡으로 골랐다.

[전시]

조세현의 천사들의 편지기간: 12월 21~26일장소: 가나인사아트갤러리문의: 02-514-7111입양아와 스타를 연결하는 사진전 ‘천사들의 편지’가 올해로 14회를 맞았다. 사진작가 조세현(58·중앙대 석좌교수)의 지극한 정성이 맺어온 결과다. 올해는 이제훈·서현진·아이오아이 등 아이돌 스타와 미혼모들이 입양아들과 한 컷을 남겼다.

극사실회화展-그림과 현실 사이 기간: 12월 21일~2017년 1월 3일장소: 갤러리 일호문의: 02-6014-6677 사진 같은 그림을 그리는 작가 여섯이 모였다. 돌과 문명의 상징 책을 결합하는 고영훈을 비롯, 벽돌로 공존하는 삶을 그리는 김강용, 자연의 이미지를 옮기는 주태석, 탐스러운 사과로 유명한 윤병락, 숲 사이 빛을 그리는 도성욱, 한국적 보자기를 그리는 김시현 작가다.

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS